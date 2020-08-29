Мирзиеев перенес начало учебного года в Узбе на 14/09

22:08 29.08.2020

Президент Узбекистана поручил начать учебный год с 14 сентября

Узбекистан, общество 23:51, 28 августа 2020 Просмотров: 1135



CentralAsia (UZ) - В Ташкенте с участием президента Шавката Мирзиеева 28 августа состоялось видеоселекторное совещание по вопросам подготовки к учебному году в общеобразовательных учреждениях.



В стране с 16 марта, после выявления первого случая заражения коронавирусной инфекцией, традиционный учебный процесс в школах был временно приостановлен. Учащиеся переведены на дистанционное обучение из дома.



Глава государства дал указание правительству разработать всесторонне и глубоко продуманное решение, изучив мнение народа, посоветовавшись с родителями и учителями.



Министерством народного образования был проведен опрос для изучения мнений родителей. В опросе приняли участие 5,5 миллиона родителей, 76 процентов из них высказались за осуществление учебного процесса традиционным способом, в школе. 24 процента участвовавших в опросе предпочли, чтобы обучение продолжилось дистанционно в форме телеуроков.



Министерству народного образования поручено начать новый учебный год с 14 сентября с учетом решения кенгашей и предложений родителей, а также разработать и апробировать схему действий в школах.