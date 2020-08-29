В Киргизии придумали новую спортивную командную игру - "бойрус"

00:07 30.08.2020

Turmush - Тренер из Жайылского района Чуйской области Асан Байбосунов придумал игру "Бойрус", которую посвятил 75-летию Победы в ВОВ.



Об этом пишет корреспондент Turmush.



Байбосунов рассказал о этой игре:



"Две команды располагаются на противоположных сторонах площадки. Расстояние между командами зависит от возраста. У взрослых - до 30-35 м. 2 кегли располагаются в середине площадки. Расстояние между ними 2 метра. Каждая команда после подачи сигнала начинает броски резиновыми кольцами, которые при натяжении имеют размер от 50-60 см, вес 480 г, диаметр 2 см. В каждой команде их по 5 штук. Броски также можно по жребию отдать одной из сторон. Бросают только по правой стороне и при удачном попадании кегля передвигается на два метра, и так каждый раз при удачном сбивании идет продвижение команды вперед. Команда, достигнув финишной прямой противоположной стороны и сбив кегли раньше, становится победительницей"



Он отметил, что эгра напоминает русскую народную игру "Городки", поэтому название "Бойрус", что переводе с кыргызского на русский означает "Русский бой".



"Об этой игре до сих пор напоминают специальная спортплощадка и рисунки фигур на защитных стенах местного стадиона "Манас". Все старожилы помнят эту замечательную азартную игру. Игра "Бойрус" напоминает взятие крепости метким попаданием и передвижением вперед к следующей крепости. И самое главное, что эта игра в отличие от "Городков" безопаснее. Можно играть как в одиночку, так и в команде. В нее могут играть люди с ОВЗ, колясочники, если, конечно, спортивная общественность признает эту игру, как вид спорта. И еще один плюс - бесконтактность, у игроков не возникает конфликтных ситуаций", - добавил тренер.



Как сказал он, резиновые кольца изготавливаются из вакуумной резины, не изнашиваются и не ломаются.



"Эту игру можно проводить и в помещении. Движение напоминает бросок дискобола, метание аркана (лассо) и бросок палки в русской народной игре "Городки" [пр.: брошенные кольца подбираются после команды судьи]. Игра развивает такие физические качества, как меткость, координация и глазомер", - рассказал А.Байбосунов.