 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Туркменистан   | 
В Туркменистане жителей вынуждают покупать портреты президента "в нагрузку" к продуктам
00:30 30.08.2020

Жителей Лебапского велаята на востоке Туркменистана вынуждают покупать фотопортреты президента Гурбангулы Бердымухамедова "в нагрузку" к продуктам, сообщает туркменская редакция РСЕ/РС.

Корреспондент Азатлыка сообщает, что в государственных магазинах Фарапского района страны, испытывающей дефицит продовольственных товаров, в продаже появились мука и хлеб. Вместе с ними "в нагрузку" идет портрет Бердымухамедова – фотография размером 50х35 сантиметров, которая стоит 20 манатов (около шести долларов по официальному курсу Центробанка, серьезно отличающемуся от курса на черном рынке).

Как сообщает корреспондент Азатлыка, люди не протестуют, покупая продукты, так как вокруг магазинов стоят сотрудники министерства внутренней безопасности и полиции. По мнению офицера полиции, беседовавшего с корреспондентом Азатлыка на условиях анонимности, власти считают, что, если фотография Бердымухамедова будет в каждом доме, то население "будет его больше любить".

Азатлыку не удалось получить официальных комментариев по поводу продажи портретов президента в продовольственных магазинах.

Продажа фотографий совпала с началом сезона массовой замены портретов президента Гурбангулы Бердымухамедова в госучреждениях страны. Во всех государственных структурах портреты должны быть обновлены до 1 сентября.

Новые фотографии отличаются от старых цветом ковра на фоне, длиной и оттенком волос президента.

В Туркменистане портреты президента присутствуют во всех учреждениях и предприятиях, а также общественных местах. Портреты обновляются регулярно, в том числе в связи с изменением внешности президента. Замена старых портретов на новые осуществляется за счет населения.

В январе власти страны обязали госучреждения закупить портреты с седым президентом вместо фотографий, где у него черные волосы.

Источник - rus.ozodi.org
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