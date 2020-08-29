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Со-могильщик СССР "Шушка" требует сменить Красный флаг Беларуси
08:40 30.08.2020

Шушкевич объяснил, почему Белоруссии нужно сменить флаг
29 августа 2020, Алексей Дегтярев
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что республике необходимо поменять флаг на бело-красно-белый, поскольку под ним "белорусские полки" сражались в XVI веке.

"Я всегда советовал, когда у нас этот вопрос возникал в Верховном Совете, поехать в музей Варшавы и посмотреть там картину, которая была написана там в XVI веке – "Битва под Оршей", – сказал Шушкевич в беседе с изданием "Подъем".

Он заявил, что "белорусские полки" были изображены под треугольными бело-красно-белыми знаменами на картине, а потому – это национальный флаг Белоруссии.

"Он был утвержден в 18-м году, когда была образована Белорусская национальная республика. А то, что придумали этот надгробный венок с орнаментом – это выдумки людей, которые о геральдике никакого представления не имеют, а имеют образование уровня лукашенковского, троечники отпетые и в истории, и во всех остальных науках. Я считаю, что Беларусь должна быть под своим национальным флагом", – подчеркнул Шушкевич.

Стоит отметить, что протестующие в Минске активно используют бело-красно-белый флаг как символ протеста после президентских выборов в августе. В 1991 году такой флаг был принят в качестве государственного в Белоруссии, его сменили после того, как Александр Лукашенко стал президентом.

Ранее Лукашенко заявил, что он законопослушный президент, поэтому в 1994 году ему пришлось принять присягу под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция Белоруссии.

Член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко заявлял, что вопрос белорусских бело-красно-белого и государственного флагов сейчас не является предметом обсуждения, поскольку оппозиция строит диалог на платформе того, что объединяет общество страны.

Газета ВЗГЛЯД отвечала на вопрос, откуда у белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг.

Напомним, Шушкевич заявлял, что единственным государственным языком Белоруссии должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.

Источник - vz.ru
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