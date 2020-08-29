 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.08.2020
10:23  Кирпич! Капитан вело-дружины "Астана" Лопес врезался в дорожный знак на первом этапе "Тур де Франс"
10:19  В Киргизии вручили медали российским военным врачам
10:17  КырВыборы. Предвыборная гонка толком еще не началась, но уже оскандалилась, - А.Ажиев
09:20  Госзакупки впали в евразийство. В ЕЭК хотят уравнять союзные компании перед лицом российских тендеров, - "Къ"
09:19  По Минску прыгают толпы беспокойных белочек, - репортаж А.Колесникова
09:14  Нагнал ядерной жути. КазПрез Токаев толкнул в народ очередное "обращение"
03:51  В Шотландии одного барана купили за 490 тысяч долларов

00:30  В Туркменистане жителей вынуждают покупать портреты президента "в нагрузку" к продуктам
00:07  В Киргизии придумали новую спортивную командную игру - "бойрус"
Суббота, 29.08.2020
22:08  Мирзиеев перенес начало учебного года в Узбе на 14/09
20:28  Осужденная за терроризм турецкая адвокатка Эбру Тимтик умерла на 238 сутки голодовки
20:02  Во Франции раздавили велосипедировавшего Бондюэля (главу компании Bonduelle)
20:00  "Путин, приди!" Демонстранты в Берлине просятся под защиту рос-посольства
15:44  Сумасшедшие выборы в сумасшедшее время в сумасшедшей стране, - В.Овчинский
15:36  Как поднять экономику после коронавируса. Что предлагают Рахмон, Мирзиеев, Жээнбеков и Токаев?
15:33  В Египте нашли две мумии, которые могут быть ключом к обнаружению гробницы Клеопатры
15:32  Три китайские линии обороны. О новой конфигурации антикитайского альянса, создаваемого Вашингтоном, - Е.Пустовойтова
15:30  Военный переворот в Мали. Негр с автоматом - это сила! - А.Мезяев
12:59  Полковник Бакыт Матмусаев вновь возглавил Антинаркотическую службу МВД Киргизии
12:48  Японский городовой. Абэ сменит Суга, или Исиба, или Нода, или Таро Коно
12:45  Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом. Будущее человечества
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Госзакупки впали в евразийство. В ЕЭК хотят уравнять союзные компании перед лицом российских тендеров, - "Къ"
09:20 30.08.2020

Газета "Коммерсантъ" №156 от 29.08.2020
В Евразийской экономической комиссии намерены на уровне законодательства союза скорректировать сложившийся неравный порядок допуска на госзакупки РФ. От стран ЕАЭС требуется подтверждать производство товаров на их территории по тому же механизму, что действует и в России. Это не устроило Белоруссию и Казахстан, в комиссии же говорят, что как минимум производители из других стран имеют разные стартовые условия. Там также говорят, что на РФ приходится 83% всех госзакупок союза, а основной поставщик из соседних стран для них - Белоруссия ($102,2 млн).

В ЕЭК заинтересованы в том, чтобы скорректировать сложившийся неравный порядок допуска продукции из ЕАЭС на российские госзакупки, сообщили "Ъ" в комиссии. Речь идет о запрете на приобретение в РФ иностранных промышленных товаров в рамках госпрограмм и для оборонных нужд (постановление №616), для остальных госзакупок введено правило "третий лишний" (постановление №617). По нему, если есть хотя бы два российских поставщика определенного товара, закупка его за рубежом запрещена.

Формально новые правила не касались товаров из стран ЕАЭС. Но российские власти требуют подтверждения факта, что товары произведены именно там. Для этого они должны соответствовать требованиям по локализации, описанным в постановлении правительства РФ №719, что привело к недовольству со стороны других стран-членов союза (см. "Ъ" от 27 августа).

В ЕЭК отмечают заинтересованность всех членов союза в повышении уровня локализации. Но в России требования по повышению локализации по 719-му постановлению были выработаны еще в 2015 году, говорят там, на фоне чего производства в странах ЕАЭС могут находиться не в равных стартовых позициях.

Сами правила определения происхождения товаров стран союза еще обсуждаются, подтверждают в ЕЭК. Как писал "Ъ", это может быть как уровень созданной добавленной стоимости, так и 719-е постановление.

Если будет принята первая концепция, то РФ придется скорректировать порядок допуска на госзакупки.
В целом страны-члены союза в соответствии с правом ЕАЭС имеют право в одностороннем порядке вводить на срок не более двух лет особенности госзакупок, которые могут ограничивать доступ на рынок, говорят в ЕЭК. Но РФ уже не уведомила о введении требования о соответствии 719-му постановлению на госзакупках для продукции из ЕАЭС в установленный срок.

На российские госзакупки приходится основная доля таких тендеров в ЕАЭС - около 83%, или $126 млрд, сообщили "Ъ" в ЕЭК. Объемы госзакупок в Армении и Киргизии значительно ниже - менее $1 млрд, в Белоруссии - чуть более $2 млрд, в Казахстане - немногим более $20 млрд. Поставки по линии госзакупок в РФ товаров государств-членов ЕАЭС незначительны, отмечают там, из них объем в $102,2 млн приходится на Белоруссию, на Казахстан - $25,5 млн, Армению - $1,5 млн, Киргизию - $0,04 млн.

Почему план евразийской интеграции на 2020–2025 годы отложили на осень
Партнер "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов отмечает важность работы по установлению порядка определения происхождения товара для госзакупок на уровне ЕЭК. "Если предлагаемый порядок будет закреплен не только в России, но и в союзном законодательстве, то мы и получим некое универсальное для всех стран ЕАЭС правило, и ни о какой дискриминации поставщиков из этих стран при подаче заявок на участие в торгах в РФ говорить уже будет нельзя",- говорит он.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что РФ, занимая такую долю в закупках союза, предъявляет высокие требования к собственным производителям, и логично те же требования предъявлять и к другим. И это повод странам-членам ЕАЭС "докрутить" свою промышленную политику так, чтобы стимулировать повышение локализации, договариваться с отверточными сборщиками, чтобы они повышали число технологических операций или находили поставщиков комплектующих в ЕАЭС.

Страны союза могли бы уже сейчас договориться с производителями и в течение нескольких лет дорасти до требований постановления №719, говорит господин Бабанский.
Такие планы, как следует из открытых источников, уже есть, например, в Казахстане по повышению локализации нефтегазового оборудования. Впрочем, зампред правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Евгений Больгердт отмечает, что по ряду позиций, например по железнодорожному машиностроению, автопрому, отдельным позициям спецмашиностроения, "предварительно мы понимаем, что не будем соответствовать тому, что закладывается в проекте правил". При этом он признает, что логика повышения локализации правильная, но у каждой страны есть своя специфика, которая не позволит достигать таких высоких параметров.

Ольга Никитина; Александр Константинов, Нур-Султан

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598768400
Новости Казахстана
- Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
- Рабочий график главы государства
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Первый Президент Казахстана удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний"
- "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие: почему нацкомпании оказались не готовы к кризису
- В высшей школе слишком много нерешенных проблем
- Геннадий Балаев награжден орденом "Парасат"
- СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
- "Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  