Госзакупки впали в евразийство. В ЕЭК хотят уравнять союзные компании перед лицом российских тендеров, - "Къ"

09:20 30.08.2020

Газета "Коммерсантъ" №156 от 29.08.2020

В Евразийской экономической комиссии намерены на уровне законодательства союза скорректировать сложившийся неравный порядок допуска на госзакупки РФ. От стран ЕАЭС требуется подтверждать производство товаров на их территории по тому же механизму, что действует и в России. Это не устроило Белоруссию и Казахстан, в комиссии же говорят, что как минимум производители из других стран имеют разные стартовые условия. Там также говорят, что на РФ приходится 83% всех госзакупок союза, а основной поставщик из соседних стран для них - Белоруссия ($102,2 млн).



В ЕЭК заинтересованы в том, чтобы скорректировать сложившийся неравный порядок допуска продукции из ЕАЭС на российские госзакупки, сообщили "Ъ" в комиссии. Речь идет о запрете на приобретение в РФ иностранных промышленных товаров в рамках госпрограмм и для оборонных нужд (постановление №616), для остальных госзакупок введено правило "третий лишний" (постановление №617). По нему, если есть хотя бы два российских поставщика определенного товара, закупка его за рубежом запрещена.



Формально новые правила не касались товаров из стран ЕАЭС. Но российские власти требуют подтверждения факта, что товары произведены именно там. Для этого они должны соответствовать требованиям по локализации, описанным в постановлении правительства РФ №719, что привело к недовольству со стороны других стран-членов союза (см. "Ъ" от 27 августа).



В ЕЭК отмечают заинтересованность всех членов союза в повышении уровня локализации. Но в России требования по повышению локализации по 719-му постановлению были выработаны еще в 2015 году, говорят там, на фоне чего производства в странах ЕАЭС могут находиться не в равных стартовых позициях.



Сами правила определения происхождения товаров стран союза еще обсуждаются, подтверждают в ЕЭК. Как писал "Ъ", это может быть как уровень созданной добавленной стоимости, так и 719-е постановление.



Если будет принята первая концепция, то РФ придется скорректировать порядок допуска на госзакупки.

В целом страны-члены союза в соответствии с правом ЕАЭС имеют право в одностороннем порядке вводить на срок не более двух лет особенности госзакупок, которые могут ограничивать доступ на рынок, говорят в ЕЭК. Но РФ уже не уведомила о введении требования о соответствии 719-му постановлению на госзакупках для продукции из ЕАЭС в установленный срок.



На российские госзакупки приходится основная доля таких тендеров в ЕАЭС - около 83%, или $126 млрд, сообщили "Ъ" в ЕЭК. Объемы госзакупок в Армении и Киргизии значительно ниже - менее $1 млрд, в Белоруссии - чуть более $2 млрд, в Казахстане - немногим более $20 млрд. Поставки по линии госзакупок в РФ товаров государств-членов ЕАЭС незначительны, отмечают там, из них объем в $102,2 млн приходится на Белоруссию, на Казахстан - $25,5 млн, Армению - $1,5 млн, Киргизию - $0,04 млн.



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Партнер "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов отмечает важность работы по установлению порядка определения происхождения товара для госзакупок на уровне ЕЭК. "Если предлагаемый порядок будет закреплен не только в России, но и в союзном законодательстве, то мы и получим некое универсальное для всех стран ЕАЭС правило, и ни о какой дискриминации поставщиков из этих стран при подаче заявок на участие в торгах в РФ говорить уже будет нельзя",- говорит он.



Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что РФ, занимая такую долю в закупках союза, предъявляет высокие требования к собственным производителям, и логично те же требования предъявлять и к другим. И это повод странам-членам ЕАЭС "докрутить" свою промышленную политику так, чтобы стимулировать повышение локализации, договариваться с отверточными сборщиками, чтобы они повышали число технологических операций или находили поставщиков комплектующих в ЕАЭС.



Страны союза могли бы уже сейчас договориться с производителями и в течение нескольких лет дорасти до требований постановления №719, говорит господин Бабанский.

Такие планы, как следует из открытых источников, уже есть, например, в Казахстане по повышению локализации нефтегазового оборудования. Впрочем, зампред правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Евгений Больгердт отмечает, что по ряду позиций, например по железнодорожному машиностроению, автопрому, отдельным позициям спецмашиностроения, "предварительно мы понимаем, что не будем соответствовать тому, что закладывается в проекте правил". При этом он признает, что логика повышения локализации правильная, но у каждой страны есть своя специфика, которая не позволит достигать таких высоких параметров.



Ольга Никитина; Александр Константинов, Нур-Султан