В Киргизии вручили медали российским военным врачам

10:19 30.08.2020

Медали российским военным врачам

Группа врачей Министерства обороны Российской Федерации завершила свою миссию по оказанию комплексной помощи в борьбе с пандемией COVID–19.

И на территории Объединенной российской военной базы в Канте состоялись проводы. За месяц совместной работы в военных госпиталях Бишкека и Оша 19 специалистов оказали квалифицированную медицинскую и консультативную помощь более чем 400 пациентам. Наравне с кыргызскими коллегами россияне ежедневно вели наблюдение за больными. Параллельно с основной работой проводили методические занятия, на которых делились наработанным опытом по организации санитарно–противоэпидемиологических мероприятий и тактике ведения пациентов с COVID. Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР полковникк Нурлан Кирешеев отметил:

- Помощь российских коллег является прямым свидетельством высокого уровня взаимоотношений дружбы, доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и нашими Вооруженными силами.

За выполнение гуманитарной миссии российские медики были награждены медалями и грамотами Вооруженных сил Кыргызской Республики. Атташе посольства России в Кыргызстане полковник Лактионов поблагодарил кыргызстанцев за гостеприимство.

Военные медики по окнчании церемонии рассказали, что получили благодарственные письма от ветеранов Вооруженных сил Кыргызской Республики, от Союза десантников Кыргызстана и даже благодарственное письмо от пациентов в стихах.



Светлана ЛАПТЕВА

28 августа 2020 года. №52