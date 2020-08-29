Кирпич! Капитан вело-дружины "Астана" Лопес врезался в дорожный знак на первом этапе "Тур де Франс"

10:23 30.08.2020

Анастасия Цирулик

Старт многодневки выдался не слишком удачным для гонщиков Astana Pro Team.



Первый этап гонки прошел по дорогам Ниццы, его протяженность составила 156 километров, гонщики преодолевали трассу с двумя категорийными подъемами под дождем, из-за которого возникли многочисленные завалы, сообщает sports.kz.



Гонщики команды Astana Pro Team также оказались вовлечены в эти завалы по ходу гонки: в них побывали Омар Фраиле, Харольд Техада, Йон Исагирре и капитан команды Мигель Анхель Лопес, причем последний попадал в завал дважды. В итоге все гонщики смогли вернуться в гонку, но падения заметно сказались на результатах. Лопес, угодивший в последний завал перед самым финишем, завершил этап только 130-м.



"Мы увидели много падений сегодня на достаточно опасной трассе, было много сложных моментов на дистанции, так что этап получился нервным. Дождь сделал этот этап по-настоящему трудным. На втором кругу я упал на спуске, ударившись о дорожный знак, но, к счастью, все обошлось, я не получил серьезных травм. Все могло быть гораздо хуже. В любом случае, мне удалось финишировать, и теперь главное - это максимально хорошо восстановиться, так как завтра нас ждет еще один очень трудный этап", - сказал по окончании этапа капитан „Астаны" Лопес..



Лучший результат в казахстанской команде показал канадец Уго Уль - он финишировал 15-м. Победитель же определился в спринтерской разборке, где лучшим стал норвежец Александер Кристофф из UAE Team Emirates.



Второй этап "Тур де Франс" пройдет 30 августа в Ницце. На этот раз гонщики проедут 186 километров с четырьмя категорийными подъемами.