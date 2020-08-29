В Канаде протестующие дикари снесли памятник первому премьер-министру Макдональду - "расисту"

10:59 30.08.2020

В Канаде протестующие снесли памятник первому премьер-министру



Группа активистов во время протестов в Монреале снесла памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду, сообщает телеканал CBC. Протестующие призывали лишить полицию финансирования.



По данным телеканала, акция в Монреале была мирной, поэтому другие участники демонстраций были удивлены сносом памятника. Участники акций получили листовки, в которых говорилось, что статую решили снести, так как более 46 тыс. человек подписали онлайн-петицию с призывом мэру города демонтировать монумент. Однако власти не снесли памятник.



"Джон А. Макдоналд был сторонником превосходства белой расы, руководил геноцидом коренных народов, создавая жестокую систему школ-интернатов, а также продвигая другие меры, которые сказались на коренных народах и их традициях",- сказано в листовке.



Cнос памятников в США начался на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В основном пострадали памятники генералам и солдатам конфедерации южных штатов эпохи Гражданской войны 1860-х годов. В июне президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий до десяти лет тюрьмы за осквернение памятников.