Лизоблюды-графоманы, во главе с профессором Роговым, сочинили "ученый труд" - "Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание"

11:03 30.08.2020

Презентована книга "Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание"

29 августа 2020

Анастасия Цирулик

Презентация состоялась на международной научно-практической конференции "Конституционные ценности как правовая основа консолидации общества для преодоления глобальных вызовов".



Организаторами масштабной конференции, посвященной 25-летию конституции РК, выступили: Фонд Нурсултана Назарбаева, Конституционный Совет Республики Казахстан, Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), Казахский национальный педагогический университет имени Абая и Институт Сорбонна-Казахстан, Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане, Евразийская юридическая Академия им. Д.А. Кунаева.

Открывая в качестве модератора онлайн-конференцию, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, член Венецианской Комиссии Совета Европы от РК, член Академического совета Академии права МФЦА, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов отметил:



"Основной закон Казахстана, автором которого является Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, отражает как общечеловеческие, так и национальные идеалы, соответствует запросам социально-экономической, политической, культурно-гуманитарной и других сфер жизнедеятельности общества и государства. Поэтому главной задачей всех государственных и общественных структур, всех граждан является строгое следование духу и букве Основного закона, наполнение содержащихся в нем конституционных ценностей реальным содержанием".



С приветственными словами в адрес участников мероприятия и с поздравлениями с предстоящим Днем Конституции ко всем казахстанцам обратились: председатель Конституционного Совета РК, доктор юридических наук, профессор Кайрат Мами; министр юстиции РК Марат Бекетаев; управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов; заместитель министра иностранных дел РК Маргулан Баймухан; чрезвычайный и полномочный посол Франции Филипп Мартинэ; посол, глава Офиса программ ОБСЕ Дьердь Сабо; руководитель департамента глобальных коммуникаций ООН в РК Властимил Самек; глава представительства GIZ в РК Йорг Пуделька (ФРГ); генеральный консул РФ в РК Евгений Бобров; генеральный консул Узбекистана в РК Аброр Фатхуллаев; ректор КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук, профессор Такир Балыкбаев.



В своем выступлении Кайрат Мами отметил, что ценности, заложенные в конституции страны, определяют сущность общества и государства, его незыблемые принципы и составляющие институты.



"Очередная годовщина Основного закона – это хороший повод для осмысления пройденного пути, оценки достигнутого и определения ориентиров на будущее. Время показало эффективность выбранной модели конституционного развития страны. Вместе с тем, в условиях стремительно меняющегося мира конституционные ценности требуют особого внимания и защиты", - добавил глава Конституционного Совета.



Отметим, что конференция носила яркий практический характер. Так, казахстанские и зарубежные ученые-правоведы выступили с насыщенной программой научных докладов. В своих трудах спикеры отметили колоссальную роль Конституции в развитии казахстанского общества.



"Конституция – это документ прямого действия, поэтому очень важно не только разъяснять населению (молодому поколению особенно), но и гораздо важнее знать права самих граждан, а главное - как реализовать свои права. Мы, как представители волонтерского движения, предлагаем волонтерскую деятельность засчитывать в общий трудовой стаж, а также предусмотреть возможность создания программы лояльности для волонтеров при поступлении в вузы", - сказала директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая, член Национального совета общественного доверия при президенте РК, руководитель национального волонтерского движения "Акселератор добра: Izgilikelshisi", доктор юридических наук, профессор Айнур Сабитова.



Особое место в трудах ученых заняло осмысление вклада Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, как главного автора конституции 1995 года, в формирование казахстанской государственности. Конституция РК, по мнению ученых, это оплот демократии, суверенитета и стабильного развития новой страны, строительство которой начато Первым Президентом Казахстана.



Одним из значимых событий конференции стала презентация книги, изданной Конституционным Советом РК, "Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание". В ней содержатся статьи, отражающие оценку зарубежными специалистами роли и значения конституции РК в строительстве современной казахстанской государственности, процессах утверждения в стране стандартов демократии, принципов верховенства права и конституционализма.



Авторами книги стали более 30 экспертов в области права, ученых-правоведов, практиков, государственных и общественных деятелей из разных стран, в числе которых королевский адвокат, ведущий адвокат 3 Verulam Buildings Barristers (Лондон), Председатель правового консультативного совета МФЦА Майкл Блэр, экс-министр юстиции Грузии, экс-председатель Конституционного суда Грузии, международный эксперт, доктор юридических наук, профессор Георгий Папуашвили, профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук Игорь Остапович.



Подводя итоги экспертной встречи, участники отметили, что благодаря конституции РК, в стране был дан старт масштабным социально-экономическим реформам, направленным на рост благосостояния казахстанцев, реализация которых продолжается и в настоящее время.