"Берет, привязывает колготки"... Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании

11:13 30.08.2020

В Алматы разгорается громкий скандал. Бывших прокурора и топ-менеджера одного из банков обвинили в изнасиловании. Уголовное дело в отношении двоих мужчин уже передано в суд



Дамира Абдрахманова, 27 августа 2020



В Алматы разгорается громкий скандал. Бывших прокурора и топ-менеджера одного из банков обвинили в изнасиловании. Уголовное дело в отношении двоих мужчин уже передано в суд. По словам пострадавшей, которая сегодня сделала публичное заявление, ей пришлось на протяжении девяти месяцев доказывать свою правоту. Женщина утверждает, что экс-прокурор и его друг сначала жестоко ее избили, а потом на протяжении всей ночи насиловали. Дело расследуют сразу по двум статьям.

– Берет, привязывает колготки, говорит: "Я хочу, чтобы ты надо мной доминировала". И в этот момент я понимаю, что все, короче, поехала крыша у этого парня, капец. Ожидать можно все, что угодно.

В ту ночь жизнь алматинки поделилась на "до" и "после". Утверждает, обычный поход к другу в гости закончился для нее групповым изнасилованием. Девушка рассказывает: двое пьяных мужчин сначала избили ее, а после надругались. По словам несчастной, в полицию с заявлением на обидчиков она обратилась уже на следующий день. Однако добиться справедливости оказалось непросто.

– У меня первая мысль: "Интересно, я вообще выживу? Доживу? Я вообще останусь жива?" Как они уже подключили все свои связи, деньги, всевозможные рычаги давления на следствие. Я живу в аду уже 10 месяцев, и это борьба, чтобы просто сказать свое слово, высказать правду.

Адвокат пострадавшей заявляет: мужчины угрожали девушке, утверждая, что она ничего не сможет доказать. Как выяснилось, один из них ранее занимал должность топ-менеджера в банке, а второй был сотрудником прокуратуры.

Жанна Уразбахова, адвокат:

– Подозреваемый работал в прокуратуре Бостандыкского района. Впоследствии именно прокурор Бостандыкского района и выпустил одного из подозреваемых, не избрав в отношении него меры пресечения в виде ареста. Работал в прокуратуре Ауэзовского района, а также в прокуратуре города Алматы.

Защитник подчеркивает, следствие по делу шло целых девять месяцев. Все это время пострадавшая проходила реабилитацию у психотерапевта и сейчас боится лишний раз выйти на улицу, ведь одного из подозреваемых, говорят адвокаты, отпустили под подписку о невыезде.

Жанна Уразбахова, адвокат:

– Началось массивное давление на жертву. Отправляли ей SMS-сообщения после того, как ей удалось сбежать, о том, что видео с ней, фотографии с ней будут распространять через социальные сети. Не были проведены первые необходимые следственные действия. Следователь, во-первых, поздно зарегистрировал уголовное дело, только на третьи сутки. После этого эксперт, который должен был проводить судебно-медицинскую экспертизу, просил прийти в понедельник. То есть что, девушка должна была три дня не мыться?

Сейчас дело расследуют по двум статьям Уголовного кодекса: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". Главное судебное разбирательство назначено на 9 сентября, и проходить оно будет в закрытом режиме. В случае если вину подозреваемых докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы.