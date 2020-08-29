 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.08.2020
11:26  Введение в Хроники Смуты. Великая Депрессия №2 начала пожирать все и вся, - Игорь Нагаев
11:18  В Сохе схвачен блогер Бобохайдаров, обвиненный УзбПрокуратурой в разжигании беспорядков
11:13  "Берет, привязывает колготки"... Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании
11:08  В отторгнутом от Казахстана в 1956 году Бостанлыкском районе Узбекистана введен до 2022 года "особый порядок управления"
11:03  Лизоблюды-графоманы, во главе с профессором Роговым, сочинили "ученый труд" - "Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание"
10:59  В Канаде протестующие дикари снесли памятник первому премьер-министру Макдональду - "расисту"
10:23  Кирпич! Капитан вело-дружины "Астана" Лопес врезался в дорожный знак на первом этапе "Тур де Франс"

10:19  В Киргизии вручили медали российским военным врачам
10:17  КырВыборы. Предвыборная гонка толком еще не началась, но уже оскандалилась, - А.Ажиев
09:20  Госзакупки впали в евразийство. В ЕЭК хотят уравнять союзные компании перед лицом российских тендеров, - "Къ"
09:19  По Минску прыгают толпы беспокойных белочек, - репортаж А.Колесникова
09:14  Нагнал ядерной жути. КазПрез Токаев толкнул в народ очередное "обращение"
08:40  Со-могильщик СССР "Шушка" требует сменить Красный флаг Беларуси
03:51  В Шотландии одного барана купили за 490 тысяч долларов
00:30  В Туркменистане жителей вынуждают покупать портреты президента "в нагрузку" к продуктам
00:07  В Киргизии придумали новую спортивную командную игру - "бойрус"
Суббота, 29.08.2020
22:08  Мирзиеев перенес начало учебного года в Узбе на 14/09
20:28  Осужденная за терроризм турецкая адвокатка Эбру Тимтик умерла на 238 сутки голодовки
20:02  Во Франции раздавили велосипедировавшего Бондюэля (главу компании Bonduelle)
20:00  "Путин, приди!" Демонстранты в Берлине просятся под защиту рос-посольства
15:44  Сумасшедшие выборы в сумасшедшее время в сумасшедшей стране, - В.Овчинский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Берет, привязывает колготки"... Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании
11:13 30.08.2020

В Алматы разгорается громкий скандал. Бывших прокурора и топ-менеджера одного из банков обвинили в изнасиловании. Уголовное дело в отношении двоих мужчин уже передано в суд

Дамира Абдрахманова, 27 августа 2020

В Алматы разгорается громкий скандал. Бывших прокурора и топ-менеджера одного из банков обвинили в изнасиловании. Уголовное дело в отношении двоих мужчин уже передано в суд. По словам пострадавшей, которая сегодня сделала публичное заявление, ей пришлось на протяжении девяти месяцев доказывать свою правоту. Женщина утверждает, что экс-прокурор и его друг сначала жестоко ее избили, а потом на протяжении всей ночи насиловали. Дело расследуют сразу по двум статьям.
– Берет, привязывает колготки, говорит: "Я хочу, чтобы ты надо мной доминировала". И в этот момент я понимаю, что все, короче, поехала крыша у этого парня, капец. Ожидать можно все, что угодно.
В ту ночь жизнь алматинки поделилась на "до" и "после". Утверждает, обычный поход к другу в гости закончился для нее групповым изнасилованием. Девушка рассказывает: двое пьяных мужчин сначала избили ее, а после надругались. По словам несчастной, в полицию с заявлением на обидчиков она обратилась уже на следующий день. Однако добиться справедливости оказалось непросто.
– У меня первая мысль: "Интересно, я вообще выживу? Доживу? Я вообще останусь жива?" Как они уже подключили все свои связи, деньги, всевозможные рычаги давления на следствие. Я живу в аду уже 10 месяцев, и это борьба, чтобы просто сказать свое слово, высказать правду.
Адвокат пострадавшей заявляет: мужчины угрожали девушке, утверждая, что она ничего не сможет доказать. Как выяснилось, один из них ранее занимал должность топ-менеджера в банке, а второй был сотрудником прокуратуры.
Жанна Уразбахова, адвокат:
– Подозреваемый работал в прокуратуре Бостандыкского района. Впоследствии именно прокурор Бостандыкского района и выпустил одного из подозреваемых, не избрав в отношении него меры пресечения в виде ареста. Работал в прокуратуре Ауэзовского района, а также в прокуратуре города Алматы.
Защитник подчеркивает, следствие по делу шло целых девять месяцев. Все это время пострадавшая проходила реабилитацию у психотерапевта и сейчас боится лишний раз выйти на улицу, ведь одного из подозреваемых, говорят адвокаты, отпустили под подписку о невыезде.
Жанна Уразбахова, адвокат:
– Началось массивное давление на жертву. Отправляли ей SMS-сообщения после того, как ей удалось сбежать, о том, что видео с ней, фотографии с ней будут распространять через социальные сети. Не были проведены первые необходимые следственные действия. Следователь, во-первых, поздно зарегистрировал уголовное дело, только на третьи сутки. После этого эксперт, который должен был проводить судебно-медицинскую экспертизу, просил прийти в понедельник. То есть что, девушка должна была три дня не мыться?
Сейчас дело расследуют по двум статьям Уголовного кодекса: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". Главное судебное разбирательство назначено на 9 сентября, и проходить оно будет в закрытом режиме. В случае если вину подозреваемых докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник - ktk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598775180
Новости Казахстана
- Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
- Рабочий график главы государства
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Первый Президент Казахстана удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний"
- "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие: почему нацкомпании оказались не готовы к кризису
- В высшей школе слишком много нерешенных проблем
- Геннадий Балаев награжден орденом "Парасат"
- СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
- "Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  