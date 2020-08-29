В Сохе схвачен блогер Бобохайдаров, обвиненный УзбПрокуратурой в разжигании беспорядков

11:18 30.08.2020

Генпрокуратура сообщила о задержанном блогере из Соха

Генпрокуратура сообщила о задержании Хайдаржона Бобохайдарова (блогер Дадахон Хайдаров) в качестве подозреваемого по делу о беспорядках в Сохском районе. Его родные говорили, что не знают о его местонахождении с 22 августа.



Генеральная прокуратура Узбекистана 30 августа сообщила о задержании "гражданина Хайдаржона Бобохайдарова (блогера)" в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по факту беспорядков в Сохском районе Ферганской области.



Ранее мы писали, что 1 июня прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по статье 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса. В качестве обвиняемых к делу привлечены шесть человек, они заключены под стражу.



29 августа "Газета.uz" сообщала о задержании сохского видеоблогера Дадахона Хайдарова. Его семья рассказала, что информации о его местонахождении нет с 22 августа, когда его забрали из дома сотрудники правоохранительных органов. Дадахон Хайдаров - псевдоним Хайдаржона Бобохайдарова, подтвердили источники.



По данным Генпрокуратуры, он задержан в порядке статьи 226 Уголовно-процессуального кодекса ("Срок задержания"). "В ходе следствия Х. Бобохайдарову разъяснены процессуальные права и обязанности и обеспечено право защиты (адвокат)", - говорится в сообщении.



"Для предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу другие подробности разглашаться не будут", - отметили в Генпрокуратуре.



Статья 226 УПК гласит, что срок задержания составляет не более 48 часов с момента доставления в правоохранительный орган, а при представлении достаточных обоснований дознавателем, следователем или прокурором решением суда задержание может быть продлено дополнительно на 48 часов. До истечения срока задержания и наличии оснований задержанный должен быть привлечен к участию в деле в качестве обвиняемого. В исключительных случаях суд может применить в отношении задержанного подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога. При этом подозреваемому должно быть предъявлено обвинение в течение 10 дней со дня задержания.