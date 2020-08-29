Введение в Хроники Смуты. Великая Депрессия №2 начала пожирать все и вся, - Игорь Нагаев

11:26 30.08.2020

"Разруха не в клозетах, а в головах" (М.Булгаков)



"Царство Божье внутри вас" (Евангелие от Луки)



"Бытие определяет сознание" (К.Маркс)



Само слово Смута разными толкователями обозначает не что иное как душевные волнения, тревога, народные волнения, мятеж. Любые волнения и тревоги происходят от незнания того, что происходит вокруг, непонимания, или как раз очень ясного понимания того, что ждет нас в результате происходящих изменений. Невозможности планировать свою жизнь, и жизнь своих близких по разным причинам, в первую очередь по экономическим, а экономические проблемы и неурядицы возникают от ошибок случайных или преднамеренных в руководстве страной. А при управлении страной следует иметь цель развития страны и ее людей, эта цель определяет средства ее достижения, а самое главное устанавливает систему координат Добра и Зла. Если система пошла вразнос по ряду причин, то исчезает фундамент нашей жизни- смысл жизни, основанный на понятиях Добра и Зла, т.е как говорят в народе, "почва уплывает из-под ног". Вот это и есть главная причина, по которой туман Смуты ложится на наши Души и сбивает их с выбранного курса.



Когда советские люди устали от ошибок советских чиновников на всех уровнях, то они захотели придуманного ими капитализма, в котором, как казалось тогда, все устроено иначе, в котором все сыты и довольны. Однако взамен мы получили дикий капитализм, который плавно на наших глазах перетекает в государственный капитализм. В США же все иначе, там американские граждане, уставшие от капитализма уже который месяц бунтуют и бузят с лозунгами из эпохи диктатуры пролетариата: "Отнять и Поделить", т.е. рвутся в придуманный уже ими социализм, очевидно через стадию диктатуры пролетариата, которая потом перетечет в иные стадии , в т.ч. "социализма с человеческим лицом". В Советском Союзе слово "торгаш" было слегка ругательным, а слово "спекулянт" сильно ругательным с элементами возмущения в голосе говорящего, слово "милиционер" несло оттенок почтения к людям опасной профессии, а такие западные слова, как топ-менеджер, или банкир, были овеяны романтикой и уважением. В США мы сейчас видим картину иную: банкиры и финансовые спекулянты стали настолько ненавистны, что появился новый термин- "банкстеры" и никакой романтики в нем нет, а слова "полицейский, полиция" стали вызывать бешенство у митингующих. Вот так по закону борьбы и единства противоположностей день стремится перейти в ночь, а ночь стремится перейти в день.



Иначе говоря, сам процесс соревнования социалистической системы СССР и капиталистической системы США точно был описан китайцами в их понимании системы Инь-Янь, которые плавно видоизменяются, перетекая друг в друга, ибо в каждом изображении Янь есть частичка Инь, а в каждом изображении Инь есть уже частичка Янь. Удержать баланс сил Инь и Янь в равновесном состоянии и есть искусство целителей, философов, и правителей. Однако такое состояние идеального равновесия долгим быть не может, что мы опять таки наблюдали во второй половине ХХ века на примере противостояния и сосуществования СССР и США.



Экономический кризис 2007-2008 годов показал, что система капитализма, основанная на



-ссудном проценте,



- международном разделении труда с целью снижения издержек производства,



- на стимулировании спроса домохозяйств,



-на переваривании остатков социалистической системы в виде расширения рынка сбыта товаров и услуг, и удешевления всех видов ресурсов происхождением из социалистических стран,



- и иных способах осчастливливания меньшинства за счет большинства



Эта система себя исчерпала. Рост рынков сбыта товаров, услуг закончился, и началось медленное, но верное падение этих рынков. Политики данный процесс вежливо назвали Рецессией, чтобы не пугать доверчивых избирателей. Но события текущего 2020 года уже явственно показывают, что Великая Депрессия №2 начала пожирать все и вся.