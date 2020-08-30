В Ташкенте заработал 1-й участок надземного метро - от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлик"

19:08 30.08.2020

В Ташкенте заработало первое надземное метро



Протяженность маршрута от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлик" составляет 11 километров, на линии построено 7 станций.



С 30 августа 06:00 началось курсирование поездов по кольцевой линии метрополитена города Ташкента со станции "Дустлик-2" до станции "Куйлюк". Об этом сообщили в УП "Тошкент метрополитени".



При этом переход со станции "Дустлик" Узбекистанской линии на станцию "Дустлик-2" бесплатный.



Строительство линии началось в 2017 году. Протяженность маршрута от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлик" составляет 11 километров, на линии построено 7 станций. Путь от первой до последней станции занимает 19 минут. По маршруту курсируют 4 поезда по 4 вагона каждый. Линия способна обслуживать 46 тыс. пассажиров в сутки.



Общая стоимость проекта надземного кольцевого метро составляет более 422 млн долларов, его планируется реализовать в пять фаз. На втором этапе станция "Олмазор" будет связана с рынком Куйлюк. На третьем метро протянется до станции "Беруни", затем – до станции "Бодомзор". На завершающей стадии линия будет соединена со станцией "Дустлик", образовав тем самым кольцо. Общая протяженность всех линий с 35 станциями составит 55 километров.



Напомним, 29 августа по новой линии проехал президент Шавкат Мирзиеев.



