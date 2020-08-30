Наследственная демократия. Как историю независимого Габона вершит одна семья Мба

19:09 30.08.2020 Наследственная демократия

Как историю независимого Габона вершит одна семья



Президент, правящий несколько десятилетий подряд, многократно переизбирается на демократических выборах, которые оппозиция называет фальсифицированными. Своих политических противников он запугивает, сажает в тюрьму, убивает. Сын президента - его преемник. Что это за страна? Габон.



От детской дружбы до суда



Независимость Габона от Франции была провозглашена 17 августа 1960 года. В политической жизни молодой страны в то время доминировали две партии: Габонский демократический блок (BDG) Леона Мба и Габонский демократический и социальный союз (UDSG) Жана-Илера Обама. Политики были знакомы с раннего детства. Осиротевший в раннем возрасте Обам воспитывался в семье сводного брата Мба.



Леон Мба, став первым пожизненным президентом Габона, начал строить типичное для бывших французских колоний однопартийное государство с сильной президентской властью



После провозглашения независимости занимавший в тот момент пост премьер-министра Леон Мба стал президентом Габона. Временно, до выборов, состоявшихся 12 февраля 1961 года. Друзья детства заключили альянс, выставив общий список кандидатов в депутаты парламента и одного кандидата в президенты - Леона Мба. И общий список BDG-UDSG, и Леон Мба получили 100% голосов избирателей, явка составила 98,7%. В благодарность за сотрудничество Мба назначил Обама министром иностранных дел.



За политическое соперничество с президентом Мба Жан-Илер Обама заплатил восемью годами заключения



Через несколько дней после выборов была принята новая конституция Габона, по которой президент получал право назначать и снимать министров, а также определять их полномочия, распускать парламент или продлевать срок его полномочий, объявлять в стране чрезвычайное положение.



Уже во время первого президентского срока Мба между ним и Обамом возникли серьезные разногласия. Мба проводил курс на создание однопартийной системы. В 1963 году руководству UDSG было предложено согласиться на слияние двух партий или уйти с министерских постов. Обам и его сторонники выбрали отставку.



Перед парламентскими выборами 1964 года президент Мба изменил избирательную систему. Он сократил число избирательных округов и потребовал, чтобы любая партия, идущая на выборы, выставляла кандидата в каждом округе и платила избирательный залог в размере, эквивалентном $160 за кандидата. Это было чуть меньше годового дохода среднего жителя страны. Своего главного конкурента Мба решил отстранить от выборов, назначив главой Верховного суда. Эту должность нельзя было совмещать с депутатским мандатом. Хотя Обам ушел в отставку с судейского поста, до выборов он все равно допущен не был.



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Намеченные на февраль 1964 года выборы в срок не состоялись. В ночь с 17 на 18 февраля в Габоне произошел военный переворот. В нем участвовало около 150 человек под командой двух лейтенантов. Президент, спикер парламента и еще несколько высокопоставленных лиц были арестованы. Большая часть габонской армии, а также размещенный в стране французский военный контингент сохранили нейтралитет. Путчисты предложили президентский пост Жан-Илеру Обаму. Новое правительство страны было сформировано из представителей двух партий.



Судьбу бывшей колонии решил в Париже генерал Шарль де Голль. По приказу президента Франции размещенные в Габоне французские войска менее чем за сутки победили путчистов и вернули Леона Мба к власти.



В столкновениях, по разным данным, погибли один или два человека с французской стороны и от 15 до 25 - с габонской.



Президент Мба заявил, что участникам путча не будет прощения. Под суд было отдано более 150 человек, большинство из них было приговорено к 10–20 годам лишения свободы. Несмотря на то, что на суде Жан-Илер Обам заявил, что не участвовал в подготовке переворота, его приговорили к десяти годам тюремного заключения с последующими десятью годами ссылки. На свободу он вышел в 1972-м и вскоре переехал во Францию.



На президентских выборах 19 марта 1967 года 100% голосов избирателей получил единственный кандидат - Леон Мба. 27 ноября того же года он скончался от рака.



В Габоне наступила эпоха Бонго, длящаяся уже более полувека.



Многократный и безальтернативный



Пост президента Габона Омар Бонго занимал 41 год



Вице-президент Габона Альбер-Бернар Бонго фактически начал править страной с ноября 1966-го, за год до того, как официально занял президентский пост,- в связи с долгой продолжительной болезнью Леона Мба.



Как Омар Бонго продержался у власти более 40 лет



Если не считать этот год неофициального владычества, президентом Бонго пробыл 41 год с половиной.



Став президентом, Альбер-Бернар Бонго занял также должности премьер-министра, министра обороны, министра информации, министра планирования и министра внутренних дел.



Через четыре месяца после официального прихода к власти президент Бонго сделал то, что стремился, но так и не сделал его предшественник. В марте 1968 года он установил в стране однопартийную систему. Правящая партия была переименована и стала называться Габонской демократической партией (PDG).



На выборах 1973 года PDG, получив 100% голосов избирателей, заняла все места в парламенте, а президент Бонго, также получив 100% голосов, был переизбран президентом. В том же году он принял ислам и сменил имя на Эль Хадж Омар Бонго Ондимба, чтобы сблизиться с Ливией и Марокко, а также установил дипломатические отношения с Советским Союзом. В отличие от ряда других африканских стран Габон никогда не обращался к СССР с просьбой дать денег в долг, и вообще заметных признаков сотрудничества двух государств в советское время не было.



В 1979 и в 1986 годах Омар Бонго снова выиграл президентские выборы с привычным результатом.



Столицу Габона Либревиль президент Омар Бонго воспринимал как памятник самому себе и дал главной магистрали города скромное название – Триумфальный бульвар имени Омара Бонго



Первая оппозиционная (и, следовательно, нелегальная) политическая партия Габона - "Движение за национальное очищение" (MORENA) - возникла в конце 1970-х годов в Париже. Ее создали габонские эмигранты, в основном из академической среды. Партия открыто заявила о себе в 1981 году после победы Социалистической партии на парламентских выборах во Франции и избрании президентом Франции социалиста Франсуа Миттерана.



MORENA обвиняла президента Бонго в коррупции и покровительстве своему народу - батеке, представители которого составляют всего 2,5% населения страны. Оппозиционеры также призывали к введению в Габоне многопартийности и справедливому распределению национального богатства. В 1980 году ВВП Габона из расчета на душу населения с учетом паритета покупательной способности составлял $9056 в год, что было в три-четыре раза выше показателей соседних стран. Габон - один из крупнейших в Африке экспортеров нефти. При этом значительная часть населения страны жила в бедности.



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Осенью 1981 года во время визита на родину Жана-Илера Обама, жившего после освобождения из тюрьмы во Франции, в столице Габона Либревиле появились антиправительственные граффити, а местные члены MORENA стали распространять партийные листовки и брошюры. По обвинению в авторстве и распространении листовок были арестованы семь человек. В столичном университете имени Омара Бонго появились листовки с призывом к освобождению задержанных. Последовали новые аресты.



Поскольку призывы к многопартийности приравнивались к "действиям против безопасности государства", а критика президента Бонго - к "действиям против главы государства", 33 человека были осуждены. Также в 1985 году был расстрелян офицер габонской армии, признанный виновным в подготовке государственного переворота. Однако под давлением Франции в том же 1985-м Омар Бонго амнистировал всех политзаключенных.



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В начале 1990 года в условиях экономического кризиса по стране прокатилась волна забастовок и демонстраций. Президент Бонго пошел как на повышение зарплат разным категориям бастующих, так и на либерализацию политической системы. Были внесены поправки в конституцию, обеспечивающие переход к многопартийной системе. После окончания текущего президентского срока в Габоне должны были пройти президентские выборы с участием нескольких кандидатов. Срок пребывания президента в должности был сокращен с семи до пяти лет, пост президента можно было занимать не более двух сроков (без учета прошлых сроков президента Бонго).



23 мая в номере отеля в Либревиле был найден мертвым один из лидеров оппозиции, глава Габонской партии прогресса (PGP) Жозеф Ренджамбе. Оппозиция заявляла, что ему вкололи яд, а жившие во Франции габонские эмигранты называли заказчиком действующего президента.



Смерть Ренджамбе спровоцировала массовые беспорядки в Либревиле и Порт-Жантиле (втором городе страны, ее главном порте и центре нефтяной индустрии). Французские войска эвакуировали из страны иностранцев и взяли под охрану президентский дворец.



В сентябре 1990 года были раскрыты две попытки государственного переворота. В этих условиях осенью 1990-го были проведены первые в эпоху Омара Бонго многопартийные парламентские выборы. Правящей партии удалось их выиграть, получив парламентское большинство - 63 из 120 мест. Победе PDG способствовала нехватка времени для подготовки к выборам у ее соперников, несогласованность действий оппозиции и раскол в MORENA.



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На президентских выборах 1993 года Омар Бонго сумел одержать победу над 12 соперниками и переизбраться на новый срок, получив 51,2% голосов. Его главный конкурент Пол Мба Абессоле, лидер образовавшейся в результате раскола MORENA партии "Национальное движение лесорубов - Ралли за Габон" (RNB-RPG) обвинил президента в фальсификациях и заявил о своей победе на выборах (согласно официальным данным, он получил 26,5% голосов). В феврале 1994 года президентская гвардия сожгла дом Абессоле и уничтожила единственную независимую радиостанцию страны Radio Liberte, после чего Абессоле уехал во Францию.



В 1996 году правящая партия снова выиграла парламентские выборы, а в 1997-м президент Бонго поправил конституцию. Президентский срок снова стал семилетним, а для победы на президентских выборах стало достаточно получить большинство голосов, даже если это будет меньше 50% числа избирателей. На проведенных по новым правилам президентских выборах 1998 года Бонго получил 66,88% голосов. Объявление результатов выборов сопровождалось выступлениями оппозиции в главных городах страны.



Глава Габона Омар Бонго побывал в России на втором году правления президента РФ Владимира Путина и на 34-м году своего правления



В 2001 году Омар Бонго стал первым главой Габона, побывавшим с визитом в России. В 2002-м было заключено соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Либревилем.



Баллотироваться на выборах 2005 года Омар Бонго, согласно конституции, уже не мог. В тот момент он был чемпионом Африки по продолжительности правления. В июне 2003-го парламент Габона проголосовал за то, чтобы снять ограничение на число президентских сроков. В ноябре 2005 года Омар Бонго снова выиграл выборы, получив 79,18% голосов.



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Очередной президентский срок Омара Бонго был омрачен расследованием, начавшимся во Франции в 2007 году: главы нескольких африканских государств были заподозрены в расхищении государственных средств и покупке на эти деньги дорогостоящей недвижимости во Франции. Кроме Бонго подозреваемыми стали главы Анголы, Буркина-Фасо, Республики Конго и Экваториальной Гвинеи. В феврале 2009 года были заморожены банковские счета Омара Бонго во Франции.



Деловая империя семьи Бонго



7 мая 2009 года президент Габона, у которого был диагностирован рак толстой кишки, выехал на лечение в Испанию, где и скончался месяц спустя.



Сын-продолжатель



Али Бонго Ондимба (до принятия ислама в 1973 году - Ален-Бернар Бонго) был восьмилетним мальчиком, когда его отец стал президентом Габона. В девять лет его отправили учиться в частную школу в Париже. После школы он изучал право в Сорбонне.



Президент Габона Али Бонго с супругой



По словам самого Али Бонго, от отца ему достались "гены ответственности, достоинства и чести", а от матери, популярной певицы, выступавшей под псевдонимом Пасьянс Дабани, любовь к музыке.



Он играет на фортепиано и ударной установке, сочиняет джаз, в 1977 году выпустил музыкальный альбом в стиле фанк.



Когда Али Бонго исполнилось 22 года, отцовские гены, похоже, взяли верх, и он вступил в партию PDG. В 24 года он был избран в ЦК партии. В 25 - стал членом Политбюро. В 28 - спецпредставителем президента. В 1989 году 30-летний Али Бонго сменил своего кузена Мартина Бонго на посту министра иностранных дел. В 1990-е годы он был депутатом парламента, а в 1999-м Омар Бонго назначил сына министром обороны. В партии он дорос до поста вице-президента.



Президент Али - далеко не единственный из Бонго, добившийся высокого положения благодаря родственным связям.



После смерти Омара Бонго в Габоне были объявлены внеочередные президентские выборы. 30 августа 2009 года избиратели имели возможность отдать свой голос одному из 17 кандидатов. Победителем был провозглашен Али Бонго с 41,7% голосов, что привело к массовым протестам сторонников оппозиции. В Порт-Жантиле было сожжено французское консульство, атакованы представительства французских нефтяных компаний и тюрьма. 4 сентября был назван уточненный результат Бонго-сына – 41,73% голосов. Затем Конституционный суд еще раз пересчитал голоса и объявил 12 октября новый результат - 41,79%.



Семья Бонго: кто есть кто



На последних президентских выборах 2016 года у Али Бонго был один серьезный соперник - Жан Пин. Действующий президент сумел победить с незначительным перевесом - 49,8% голосов против 48,23%. Оппозиция опять обвинила главу государства в фальсификации результатов голосования. Особенное подозрение вызывали сведения, поступившие из провинции Верхнее Огове, откуда родом семья Бонго. Там, по данным местной избирательной комиссии, явка составила 99,9%, а за Бонго проголосовало 95,5% избирателей.



7 января 2019 года группа военнослужащих предприняла попытку государственного переворота. Пока президент, незадолго до того перенесший инсульт, находился на лечении в Марокко, путчисты заняли столицу страны, объявили о создании "Национального совета реставрации", который должен восстановить демократию в Габоне. Руководитель восставших лейтенант Келли Ондо Обианг обратился к народу по радио с призывом поддержать переворот. Вышедшие на улицы жители Либревиля были разогнаны полицией и не участвовавшими в путче армейскими частями. Радиостанция была взята штурмом, двое участников путча убиты, восемь человек арестованы. О дальнейшей судьбе заговорщиков ничего не известно.



Демонстранты-оппозиционеры, недовольные выдвижением сына покойного президента кандидатом в президенты. 2009 год. Надпись на плакате – "Габон не монархия"



В октябре 2019 года президент Габона Али Бонго стал вторым Бонго, побывавшим с официальным визитом в России. Он принял участие в первом саммите Россия-Африка в Сочи. Об уровне российско-габонского сотрудничества можно судить по следующим примерам. В 2012 году мэрии Либревиля была передана партия российской дорожно-уборочной техники. В ноябре 2019-го сообщалось, что Россия бесплатно поставила в Габон стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков в рамках программы по защите редких животных, в том числе лесных слонов (их популяция в стране самая большая в Африке).



Неудача путча в Габоне в январе 2019 года показала, что даже отсутствие в стране и болезнь не ослабляют позиции президента



"Африка в вас нуждается. Ваша страна огромная, страна, которая обладает огромными возможностями и которая может многое привнести на пользу континента" (Али Бонго – Владимиру Путину)



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

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