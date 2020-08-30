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Разоблачена огромная финансовая пирамида, работавшая в Казахстане
19:12 30.08.2020

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelery, к организации которой причастны 20 человек. Злоумышленникам удалось присвоить свыше 250 миллионов долларов более 600 тысяч вкладчиков, сообщает LIGA.net.

По данным спецслужбы, с 2019 года организаторы "пирамиды" приобрели один из островов в речном бассейне Днепра с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более 100.

Формально B2B Jewelry работала как обычная ювелирная розница. Компания открыла около 100 магазинов во всех крупных городах Украины, а также в России и Казахстане (Нур-Султане).

В магазинах действительно были выставлены ювелирные украшения. Их можно было просто купить и уйти, то есть все как в обычном магазине. Но вдогонку вам обещали кэшбэк - 104 процента от потраченной суммы на банковскую карту равными частями. Причем, если купите еще что-то, процент кэшбека вырастет.

Но можно было брать не золотом, а сертификатами. И тогда доходность еще больше вырастала - до 400 процентов годовых. Прибыль выплачивали еженедельно, что привлекало вкладчиков, среди которых немало пенсионеров.

Сертификаты можно было купить только по рекомендации уже действующего "члена клуба". Он получал свои проценты за каждого "новообращенного". То есть строилась классическая пирамида - такая же, как в свое время в МММ.

Однако, в отличие от МММ, заявлялось, что все сертификаты обеспечены золотыми изделиями (их можно в любой момент обменять на украшения), а давать такие высокие проценты якобы позволяет высокая доходность бизнеса. Это успокаивало людей и создавало эффект надежности.

Основателем пирамиды B2B Jewelry является ювелир, основатель ювелирного завода "Шарм" Николай Гонта из небольшого городка Ладыжин под Винницей. В 2019 году в интервью одному из местных изданий бизнесмен заявлял, что планирует открыть магазины своей сети в 30 странах мира.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598803920
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