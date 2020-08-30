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    Узбекистан   | 
Мирзиеев сформулировал идею "Третьего Ренессанса" Узбекистана
19:15 30.08.2020

"Мы готовим основу для третьего Ренессанса" - президент

"Теперь нужно восстановить школы, как [восстановили] метро". Президент Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости создавать условия в школах, развивать фундаментальные науки и повышать авторитет учителей, что станет "основой для третьего Ренессанса". Он также сказал, что благодаря развитию геологии впервые за год открыто 20 новых рудников и добыто 70 тонн золота.

Узбекистан должен восстанавливать школы и развивать фундаментальные науки, чтобы добиться прогресса, заявил президент Шавкат Мирзиеев в субботу во время поездки на метро.

"Теперь нужно восстанавливать школы, как метро. Нужно строить новые школы, поднимать авторитет учителей, педагогов. Мы строим дороги, метро, но нужно улучшать школы. Если не будет знаний там, не будет знаний и в высшем образовании, фундаментальных знаний… Нужно об этом тщательно подумать. Поэтому я не зря говорю, что следующий год должен быть годом педагогов и школы. Если сможем исправить ситуацию в школах и медицине, все остальное постепенно наладится. Но мы не уделяем внимания директору школы, учителю, научным предметам. Это наша самая главная проблема", - сказал глава государства (по сюжету "Узбекистан 24").

Президент выразил уверенность, что средства, вкладываемые в развитие фундаментальных наук, в любом случае дадут результат.

"Мы готовим основу для третьего Ренессанса. Если мы создадим условия в школах, знаете, ни в одной стране мира нет таких терпения, трудолюбия, знаний, как у узбекской нации. Ренессанс будет, появятся [новые] Улугбеки. Возьмите творческие школы… Почему столько денег математике, химии, биологии? Завтра эти фундаментальные знания все равно дадут свой результат. Дали же в свое время", - заявил он.

Шавкат Мирзиеев также указал, что благодаря развитию геологии Узбекистану удалось впервые открыть 20 новых рудников за год и добыть 70 тонн золота.

"Мы еще за один год никогда не открывали 20 новых рудников, добыли 70 тонн золота. Геологии раньше не было. Если бы сохранили тесную [связь] дошкольного, народного и высшего образования, убедили бы молодежь, народ в том, что они достойны этого, больше ничего не нужно было бы делать", - подчеркнул глава государства.

Напомним, на встрече с родителями учащихся и деятелями науки в президентской школе, открытой в сентябре 2019 года в Ташкенте, президент отмечал, что в Узбекистане начался третий Ренессанс.

Источник - Газета.uz
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