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Нормандия - Неману. Полковник французской армии разоблачен как российский шпион
20:12 30.08.2020

Передавал секреты: офицера НАТО обвинили в работе на Россию
Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
Рафаэль Фахрутдинов 30.08.2020,

Во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации. Действия военного могли поставить под угрозу безопасность Франции, заявила министр обороны страны Флоранс Парли.


Министерство вооруженных сил Франции сообщило о возбуждении уголовного дела на французского полковника, подозреваемого в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации.

Уголовное дело было возбуждено в связи с актами шпионажа, приводит информационный портал Ouest France слова главы французского военного ведомства Флоранс Парли.

Действия военного могли поставить под угрозу безопасность Франции. Французский офицер проходил службу на военной базе НАТО в Италии. Сейчас он находится под арестом.

"Мы приняли все необходимые меры предосторожности", - уточнила Парли.

Согласно информации Europe 1, офицер был арестован Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) во время отпуска на родине, когда собирался возвращаться на Апеннинский полуостров.

Он был обвинен в государственной измене и заключен под стражу в тюрьме Ла Санте в Париже.

Тремя днями ранее ФСБ сообщила об аресте в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который передавал секретные данные в главное управление разведки министерства обороны Украины.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Максимальная санкция по ней составляет 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Судя по погонам, задержанный - старший лейтенант.

Ведомство также опубликовало кадры задержания, на которых видно, как военнослужащий в форме идет по улице с пакетом из продуктового магазина, в автомобиле сотрудников ФСБ звучит команда "работаем" и после этого военнослужащего задерживают.

Офицера в наручниках доставили в Барнаульский гарнизонный военный суд, где было принято решение об его аресте.

В начале нынешней недели посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер был вызван в МИД России, где ему был выражен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийских властей отозвать у российского дипломата аккредитации и выслать его из Вены.

Кроме того, дипломат посольства Австрии в России был объявлен персоной нон грата.

Официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер, в свою очередь, подтвердила информацию о высылке российского дипломата, отметив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

По данным СМИ, Австрия впервые объявила персоной нон грата российского диппредставителя из-за подозрений в промышленном шпионаже.

Якобы он получал информацию об одном из австрийских высокотехнологичных предприятий благодаря местному жителю, который там работал.

О шпионской деятельности на предприятии рассказал сам австрийский гражданин своему руководству. По его словам, его куратором был дипломат из России. Издание отмечает, что россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

В Кремле заявили, что российская сторона ответит на действия Вены.

"Так или иначе, конечно, будет отвечено", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На прошлой неделе в США правоохранительные органы арестовали бывшего бойца спецназа 45-летнего Роберта Рафаэля Джибински Деббинса, его подозревают в сотрудничестве с ФСБ и ГРУ.

По версии следствия, с декабря 1996 года по январь 2011 года Деббинс регулярно приезжал в Россию и передавал российским силовикам засекреченные данные об американском спецназе, а также предоставлял данные своих сослуживцев для их вербовки.

Уже в 1997 году российские разведчики дали ему оперативный псевдоним – Икар Лесников, и он лично заполнил и подписал согласие помогать России в шпионской деятельности.

В 2005 году Деббинс перевелся из химических войск в спецназ, американская сторона утверждает, что капитан сделал это по поручению именно российских кураторов.

Жена спецназовца - уроженка Челябинска, где они познакомились и поженились в 1997 году, а в 2010 году женщина получила американское гражданство. Отец супруги Деббинса является отставным офицером российской армии.

Министерство юстиции США также сообщило, что Деббинс за свою карьеру проходил службу в качестве офицера ВС США в Южной Корее, Германии и Азербайджане, но сам себя называл "сыном России".

В июне по подозрению в госизмене сотрудники ФСБ задержали начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова.

По информации контрразведки, подполковника полиции привлекло "к конфиденциальному сотрудничеству" одно из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ).

В ФСБ предполагают, что Борзенков по заданию украинских спецслужб собирал и передавал им сведения, представляющие собой государственную тайну. В отношении Борзенкова возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена".

Источник - gazeta.ru
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