 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.08.2020
20:30  В Риге сменилась власть: от "русских" коллаборантов Ушаковасов к исконным латышам соросятам
20:25  Озорных Белочек в Минске стали слегка по-пинывать. Пытались строить баррикадку
20:12  Нормандия - Неману. Полковник французской армии разоблачен как российский шпион
19:15  Мирзиеев сформулировал идею "Третьего Ренессанса" Узбекистана
19:14  Мир подталкивают к войне, - Николай Стариков
19:12  Разоблачена огромная финансовая пирамида, работавшая в Казахстане
19:09  Наследственная демократия. Как историю независимого Габона вершит одна семья Мба

19:08  В Ташкенте заработал 1-й участок надземного метро - от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлик"
11:26  Введение в Хроники Смуты. Великая Депрессия №2 начала пожирать все и вся, - Игорь Нагаев
11:18  В Сохе схвачен блогер Бобохайдаров, обвиненный УзбПрокуратурой в разжигании беспорядков
11:13  "Берет, привязывает колготки"... Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании
11:08  В отторгнутом от Казахстана в 1956 году Бостанлыкском районе Узбекистана введен до 2022 года "особый порядок управления"
11:03  Лизоблюды-графоманы, во главе с профессором Роговым, сочинили "ученый труд" - "Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание"
10:59  В Канаде протестующие дикари снесли памятник первому премьер-министру Макдональду - "расисту"
10:23  Кирпич! Капитан вело-дружины "Астана" Лопес врезался в дорожный знак на первом этапе "Тур де Франс"
10:19  В Киргизии вручили медали российским военным врачам
10:17  КырВыборы. Предвыборная гонка толком еще не началась, но уже оскандалилась, - А.Ажиев
09:20  Госзакупки впали в евразийство. В ЕЭК хотят уравнять союзные компании перед лицом российских тендеров, - "Къ"
09:19  По Минску прыгают толпы беспокойных белочек, - репортаж А.Колесникова
09:14  Нагнал ядерной жути. КазПрез Токаев толкнул в народ очередное "обращение"
08:40  Со-могильщик СССР "Шушка" требует сменить Красный флаг Беларуси
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Озорных Белочек в Минске стали слегка по-пинывать. Пытались строить баррикадку
20:25 30.08.2020

Помощник Лукашенко объяснил причину жестких задержаний
30 августа 2020, Евгения Лобковская
Помощник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок сказал, что жесткий разгон протестующих после выборов обусловлен строительством ими баррикад на улицах Минска.

"Перекрывались улицы, мешали обычным жителям двигаться по городу", – сказал Латышенок, который вышел к протестующим у резиденции Лукашенко в Минске, передает РИА "Новости".

В воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов.
Протестующие дошли до резиденции Алекандра Лукашенко в Минске. В ходе митинга белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади. Также закрыты выходы из центральных станций метро. К вечеру были задержаны 125 человек.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа "коктейлями Молотова".

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598808300
Новости Казахстана
- Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
- Рабочий график главы государства
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Первый Президент Казахстана удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний"
- "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие: почему нацкомпании оказались не готовы к кризису
- В высшей школе слишком много нерешенных проблем
- Геннадий Балаев награжден орденом "Парасат"
- СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
- "Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  