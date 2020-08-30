В Риге сменилась власть: от "русских" коллаборантов Ушаковасов к исконным латышам соросятам

20:30 30.08.2020 "Русское руководство" Риги изгнано "людьми Сороса"

У борцов за права русских в Латвии появились свои представители в Рижской думе



30 августа 2020, Евгений Антонов/ТАСС

Текст: Андрей Винников



Латвийские националисты уверены – им удалось "вернуть Ригу латышам". По итогам очередных выборов в городской парламент завершилась десятилетняя "русская эпоха", связанная с бывшим мэром Нилом Ушаковым. В чем заключалась главная интрига на выборах в столице Латвии и кто будет теперь защищать интересы ее русских избирателей?



Националистические политики в Латвии оценивают как свою победу проигрыш "русской" партии "Согласие" на выборах в Рижскую думу. То, что поддерживавшая бывшего мэра Нила Ушакова партия лишилась власти, расценивается как большой проигрыш русскоязычной общины. Но так ли это на самом деле?



"Священная война"



Напомним, что в прошлом году Нил Ушаков, руководивший Ригой с 2009 по 2019 год, в связи с обвинениями в коррупции был отстранен от своего поста. Воспользовавшись выборами в Европарламент, на остатках былой популярности он получил теплое местечко в Брюсселе. Кратковременные преемники Ушакова Дайнис Турлайс и Олег Буров наладить работу Рижской думы не смогли – депутаты погрязли в спорах, выяснении отношений, городское хозяйство погружалось в хаос. В феврале Сейм Латвии проголосовал за то, чтобы провести досрочные перевыборы.



"Латышские" партии изначально подавали эти выборы как "священную войну". Так, Новая консервативная партия призвала всех бывших оппозиционеров заранее подписать меморандум об отказе от сотрудничества в новом составе самоуправления как с "Честью служить Риге", так и с "Согласием" и "Русским союзом Латвии".



Праворадикальный Национальный блок выставил своим претендентом на пост мэра столицы Латвии политика Эйнара Цилинскиса. Цилинскис в 2014 году был министром окружающей среды и регионального развития в тогдашнем правительстве, но был отправлен в отставку за участие 16 марта в шествии в честь латвийских легионеров ваффен СС. Также Цилинскис известен как рьяный поклонник постмайданной Украины и яростно требовал в свое время у России освобождения Надежды Савченко.



Не обошлось, впрочем, без раздора и между самими латышскими партиями.



В июле лидер Национального блока Райвис Дзинтарс обрушился с критикой на некоторых своих конкурентов. Дзинтарс заявил на полном серьезе: "На ключи от Риги претендуют три серьезных блока – восточный, или блок Советского Союза, либеральный и национально-консервативный". Он подчеркнул, что работа в самоуправлении включает в себя и идеологические вопросы, и народные избранники следующего созыва определят то, какой будет Рига. "Если Ригой будет руководить "Развитие/За/Прогрессивные", это будет Рига радуги и прайда (гей-парада – прим. ВЗГЛЯД). Если московско-восточный блок – это будет Рига 9 Мая. А если Нацблок – это будет Рига 18 ноября", – уверял Дзинтарс. Поясним, 18 ноября отмечается День провозглашения Латвийской Республики.



Действительно, упомянутая Дзинтарсом партия "Прогрессивные" недавно оказалась на слуху в связи с тем, что возглавлявший ее до прошлого сентября политик Роберт Путнис в начале этого года оформил в Мюнхене гей-брак со своим "мужем" Дмитрием Марковым. Путнис громко жаловался на "несовершенство" латвийских законов, помешавших ему провести эту церемонию на родине, и выражал надежду, что со временем "толерантность" воцарится и в Латвии.



Самослив "Согласия"



Оппозиционный публицист Владимир Линдерман подтверждает наличие разногласий между латышскими партиями. "Сейчас в латышской среде, особенно в Риге, значительно поднялся рейтинг партии ""Развитие/За", которая использует модные леволиберальные фишки: экология, феминизм, права ЛГБТ, "черные жизни имеют значение" и т. п. Национал-радикалы клеймят их "культур-марксистами". В общем, воссоздается типичная для стран Запада полемика между консервативно-охранительными и леволиберальными партиями. Что касается русского вопроса и отношений с Россией, тут никаких разногласий нет – все правящие партии стоят на позициях безусловного латышского национализма", – подчеркнул Линдерман в беседе с газетой ВЗГЛЯД.



Латвийский журналист Вадим Радионов подтверждает, что латышские партии и кандидаты отнеслись к этой избирательной кампании, как к жестокой "битве за Ригу".



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На фоне брутальной риторики националистов избирательная кампания еще недавно почти всесильного в столице "Согласия" выглядела совсем уж серенькой. К тому же многих их старых избирателей разочаровал отказ Нила Ушакова побороться за возвращение мэрского поста.



Еще в декабре 2019 года нынешний лидер "Согласия" говорил, что Ушаков в случае внеочередных выборов в Риге готов вновь выдвинуться на пост мэра столицы. И в глазах электората это выглядело закономерно – Ушаков не признает выдвинутых против него обвинений и намерен опровергнуть их конкретным делом. Однако, когда пришла пора составлять предвыборные списки, "Согласие" поставило во главе своего малоизвестного рижского интеллигента Константина Чекушина. После этого возобновились разговоры о том, что в свое время Ушакову разрешили благополучно "сбежать" в Брюссель лишь при условии его самоустранения от политической жизни Латвии.



В начале августа рижский Центр социологических исследований опубликовал данные опроса, из которого выяснилось, что "Согласие" за месяц потеряло до трети сторонников, скатившись до 21,5% респондентов. На первое место вырвался общий список партий "Развитие/За" и "Прогрессивные", которым симпатизировали 22,6% опрошенных. На третьем месте оказался союз праворадикального Нацблока и Латвийского объединения регионов с 11,7%.



"Спад популярности "Согласия" связан с тем, что партия радикально изменила свой подход к предстоящим выборам в Рижскую думу. Сбежавшего в Брюссель лидера, который считался иконой, партия заменила человеком, совершенно неизвестным даже в кругах самого "Согласия". Также партия показала, что отказывается от монополии на голоса русскоязычных избирателей, а это дает возможность проявить активность их прямым конкурентам", – пояснил политолог Филипп Раевский.



В свою очередь социолог Андрей Солопенко предупредил: "Проиграв в столице, "Согласие" не просто лишится самой крупной фракции в Рижской думе, а с ней и всех шансов на попадание в правящую коалицию. Потеря Риги повлечет за собой отток избирателей и на последующих выборах, что неминуемо сократит количество депутатов в других самоуправлениях и в парламенте. Тем самым "Согласие" рискует своим дальнейшим будущим".



Впрочем, стоит ли сожалеть? Вряд ли кто-то принес русским Латвии вреда больше, чем партия "Согласие", за которую они раньше год за годом доверчиво голосовали. "Согласисты" придерживались примитивной, но эффективной тактики – они обещали русскому избирателю защиту его прав, но на деле раз за разом приносили интересы электората в жертву сиюминутной выгоде.



Надежда остается



Всего списки на выборы подали 15 партий и их объединений – из них "русский фланг" представляли "Согласие", "Русский союз Латвии" и партия "Альтернатива" (в рядах которой скучковались "беглецы" и "раскольники" из "Согласия"). По итогам выборов 18 мест получило объединение "Развитие/За/Прогрессивные", 12 – "Согласие", 10 – "Новое Единство", семь – альянс Национальный блок/Латвийское объединение регионов, четыре – Новая консервативная партия, пять – "Честь служить Риге", четыре – "Русский союз Латвии", а "Альтернатива" полностью "пролетела".



Что поразило наблюдателей, так это апатия, проявленная рижскими избирателями, прежде всего русскими. К урнам пришло лишь 40 процентов столичного электората, что на треть меньше, чем на предыдущих выборах. Эксперты объясняют это разочарованием русских рижан в "Согласии", которое выдвинуло на сей раз во главе своего списка малоизвестного Константина Чекушина. Декан факультета социальных наук Латвийского университета Янис Икстенс отмечает, что тем самым "Согласие" фактически послало сигнал, что "сдается без боя".



Политолог и общественный деятель Александр Гапоненко подчеркивает, что к власти в Риге пришли "люди Сороса"



– не секрет, что партия "Развитие/За", набравшая больше всего голосов, создавалась в свое время людьми, не скрывавшими своего сотрудничества со структурами Джорджа Сороса. "За эту партию проголосовал многочисленный и дисциплинированный латышский чиновничий класс. В правящую коалицию "соросисты" возьмут "старых" бюрократов из партии "Единство" (почти единолично правила в Латвии с 2011 по 2018 год – прим. ВЗГЛЯД), которые провели ребрендинг и стали называться "Новое Единство", а также национал-радикалов из Нацблока. В ближайшие два года рижан ожидает теперь политика развития "дикого капитализма", сокращение социальных программ, повальная латышизация", – предрекает Гапоненко.



Удалось добиться, однако, и маленького успеха русским избирателям – как уже говорилось выше, в Рижской думе будут заседать представители "Русского союза Латвии" Мирослав Митрофанов, Владимир Бузаев, Яков Плинер и Александр Кузьмин. В связи с этим журналист Юрий Алексеев отмечает, что русским рижанам нужна оппозиция не "карманная", а "непримиримая, маргинальная".



Алексеев объясняет: "Эти гнут линию своей партии без компромиссов. В сортирах они при ключевом голосовании не отсиживаются. Конечный результат их деятельности точно такой же – никакой. Латышское большинство по любому продавливает свою волю, их тупо больше. Латышская "демократия" устроена так: кто сильнее, тот и прав. Но! Оппозиция второго типа не "заметает мусор под коврик". Она критикует, шумит, она "отмороженная" в хорошем смысле этого слова. Она не отрабатывает своим молчанием мелкие "договорнячки", которые ей отслюнили с барского стола правящие... И замечу: иногда это срабатывает". Источник - ВЗГЛЯД

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