 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.08.2020
21:33  Джокович послал всех в/на... Солидарность с Black Lives Matter рассорила Ассоциацию теннисистов
20:30  В Риге сменилась власть: от "русских" коллаборантов Ушаковасов к исконным латышам соросятам
20:25  Озорных Белочек в Минске стали слегка по-пинывать. Пытались строить баррикадку
20:12  Нормандия - Неману. Полковник французской армии разоблачен как российский шпион
19:15  Мирзиеев сформулировал идею "Третьего Ренессанса" Узбекистана
19:14  Мир подталкивают к войне, - Николай Стариков
19:12  Разоблачена огромная финансовая пирамида, работавшая в Казахстане

19:09  Наследственная демократия. Как историю независимого Габона вершит одна семья Мба
19:08  В Ташкенте заработал 1-й участок надземного метро - от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлик"
11:26  Введение в Хроники Смуты. Великая Депрессия №2 начала пожирать все и вся, - Игорь Нагаев
11:18  В Сохе схвачен блогер Бобохайдаров, обвиненный УзбПрокуратурой в разжигании беспорядков
11:13  "Берет, привязывает колготки"... Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании
11:08  В отторгнутом от Казахстана в 1956 году Бостанлыкском районе Узбекистана введен до 2022 года "особый порядок управления"
11:03  Лизоблюды-графоманы, во главе с профессором Роговым, сочинили "ученый труд" - "Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание"
10:59  В Канаде протестующие дикари снесли памятник первому премьер-министру Макдональду - "расисту"
10:23  Кирпич! Капитан вело-дружины "Астана" Лопес врезался в дорожный знак на первом этапе "Тур де Франс"
10:19  В Киргизии вручили медали российским военным врачам
10:17  КырВыборы. Предвыборная гонка толком еще не началась, но уже оскандалилась, - А.Ажиев
09:20  Госзакупки впали в евразийство. В ЕЭК хотят уравнять союзные компании перед лицом российских тендеров, - "Къ"
09:19  По Минску прыгают толпы беспокойных белочек, - репортаж А.Колесникова
09:14  Нагнал ядерной жути. КазПрез Токаев толкнул в народ очередное бессмысленное "обращение"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Джокович послал всех в/на... Солидарность с Black Lives Matter рассорила Ассоциацию теннисистов
21:33 30.08.2020

Первая ракетка ушла в отрыв
Новак Джокович создал собственную профессиональную ассоциацию

Накануне старта Открытого чемпионата США, который начинается в Нью-Йорке 31 августа, произошло событие, которое раскололо теннисное сообщество. Первая ракетка мира серб Новак Джокович и канадец Вашек Поспишил объявили о создании новой организации - Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA). Одновременно они вышли из совета игроков Aссоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - органа, представляющего в мужском теннисном туре интересы спортсменов. Другие члены совета игроков, в том числе Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, выступили с критикой нового проекта.

В минувшие выходные, непосредственно перед стартом US Open, первая ракетка мира Новак Джокович и Вашек Поспишил, который на данный момент находится в конце топ-100 мирового рейтинга, объявили о создании новой организации - Ассоциации профессиональных теннисных игроков (PTPA). Одновременно они вышли из совета игроков ATP - органа, представляющего в ATP интересы спортсменов, в котором Джокович являлся президентом.

Новак Джокович и Вашек Поспишил направили игрокам письмо, в котором попытались объяснить причины создания новой организации. В нем они подчеркнули, что PTPA не намерена инициировать конфликты с другими элементами теннисной системы, не претендует на проведение своего тура, а также организацию забастовок по примеру спортивных профсоюзов в американских профессиональных лигах, а призвана лишь наилучшим образом представлять интересы игроков.

Говоря о несовершенстве структуры ATP, Джокович основывается на многолетнем опыте своей работы в совете игроков: "Мы много спорим с организаторами турниров Большого шлема по вопросам призовых, пытаемся решить проблемы продажи телевизионных прав, календаря турниров, но топ-руководители нашего вида спорта просто смеются над игроками, не воспринимая нас всерьез".
Самым свежим примером такого непонимания стала конфликтная ситуация на Western & Southern Open, который на прошлой неделе проходил в Нью-Йорке. С подачи японки Наоми Осаки, решившей выразить поддержку движению Black Lives Matter, на этом состязании были перенесены с четверга на пятницу не только женские, но и мужские полуфиналы. Исполнительный директор ATP Массимо Кальвелли принял решение "в течение пяти минут", не поставив в известность спортсменов. "Я нахожу это ошибкой, проявлением большого неуважения",- заявил Новак Джокович.

То, что среди теннисистов нет единой позиции по целому ряду принципиальных вопросов, известно давно. Интересы элиты, середняков и остальных профессионалов, которые по сравнению со звездами зарабатывают меньше в сотни раз, порой противоположны. На эти противоречия накладываются особенности структуры АТP - организации, в которой представители спортсменов формально имеют равные права с представителями турниров. Между ними, в свою очередь, тоже существуют серьезные разногласия. Не случайно в прошлом году группа игроков под руководством Джоковича инициировала смещение с поста руководителя ATP британца Криса Кермоуда, который, по мнению спортсменов, при проведении своей политики в большей степени учитывал интересы турнирных директоров. После этого в совет игроков вернулись Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, обеспокоенные возрастающим влиянием Джоковича в туре. Фактически в нем произошел раскол, а председателем ATP с 1 января неожиданно стал итальянец Андреа Гауденци, бывший профессиональный теннисист, которого многие считали недостаточно подготовленной фигурой для такой работы.

Как пандемия коронавируса изменит облик спортивной отрасли
В условиях пандемии коронавируса политическая ситуация в ATP еще больше обострилась. Игроки неоднократно высказывали свое недовольство работой менеджмента мужского тура, который, по их мнению, оказался не в состоянии оказать спортсменам достаточную финансовую поддержку. Не все теннисисты оказались в восторге от идеи объединения ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA), которую весной публично высказал Роджер Федерер. Ведь экономически мужской тур по сравнению с женским гораздо более успешен. Наконец, под ударом оказался и сам Джокович, выступивший организатором серии показательных турниров Adria Tour, на которой произошла вспышка коронавируса.

Первым на образование PTPA отреагировал Андреа Гауденци. В письме в адрес игроков он подчеркнул, что у спортсменов имеется достаточно возможностей влиять на работу тура в рамках действующей структуры, а пандемия - не лучшее время для раскола. С последним согласны не только руководители Международной федерации тенниса (ITF), которая выразила поддержку ATP, но и Роджер Федерер с Рафаэлем Надалем.

Две влиятельнейшие звезды вошли в число шести членов совета игроков, подписавших письмо к игрокам, в котором образованию PTPA дается крайне негативная оценка.
Член совета директоров ITF Алексей Селиваненко сомневается в том, что рождение PTPA позволит ее создателям реализовать свои задачи. Он напомнил "Ъ", что в 1988 году аналогичным образом в своем нынешнем виде был создан теннисный тур, "объединивший существовавших отдельно друг от друга профсоюз игроков и совет представителей турниров": "Именно через него теннисисты получили возможность влиять на решение жизненно важных для них вопросов. Теперь же Джокович, по сути, предлагает вернуть ситуацию в состояние 1972 года, когда впервые был образован отдельный от организаторов турниров профсоюз игроков". По мнению Селиваненко, если не считать отдельных случаев, именно профессиональные теннисисты вовлечены в управленческий процесс на постоянной основе, в то время как объединенные в профсоюзы спортсмены, выступающие в американских профессиональных лигах, на самом деле способны влиять на ситуацию лишь при заключении коллективного договора. "Между прочим, представители турниров в ATP как раз считают, что руководство тура во многом идет на поводу у игроков. Но в принципе система работает. Просто каждый раз требуется достигать консенсуса, что вполне естественно",- говорит Алексей Селиваненко.

Евгений Федяков

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598812380
Новости Казахстана
- Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
- Рабочий график главы государства
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Первый Президент Казахстана удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний"
- "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие: почему нацкомпании оказались не готовы к кризису
- В высшей школе слишком много нерешенных проблем
- Геннадий Балаев награжден орденом "Парасат"
- СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
- "Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  