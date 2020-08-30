Джокович послал всех в/на... Солидарность с Black Lives Matter рассорила Ассоциацию теннисистов

21:33 30.08.2020

Первая ракетка ушла в отрыв

Новак Джокович создал собственную профессиональную ассоциацию



Накануне старта Открытого чемпионата США, который начинается в Нью-Йорке 31 августа, произошло событие, которое раскололо теннисное сообщество. Первая ракетка мира серб Новак Джокович и канадец Вашек Поспишил объявили о создании новой организации - Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA). Одновременно они вышли из совета игроков Aссоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - органа, представляющего в мужском теннисном туре интересы спортсменов. Другие члены совета игроков, в том числе Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, выступили с критикой нового проекта.



В минувшие выходные, непосредственно перед стартом US Open, первая ракетка мира Новак Джокович и Вашек Поспишил, который на данный момент находится в конце топ-100 мирового рейтинга, объявили о создании новой организации - Ассоциации профессиональных теннисных игроков (PTPA). Одновременно они вышли из совета игроков ATP - органа, представляющего в ATP интересы спортсменов, в котором Джокович являлся президентом.



Новак Джокович и Вашек Поспишил направили игрокам письмо, в котором попытались объяснить причины создания новой организации. В нем они подчеркнули, что PTPA не намерена инициировать конфликты с другими элементами теннисной системы, не претендует на проведение своего тура, а также организацию забастовок по примеру спортивных профсоюзов в американских профессиональных лигах, а призвана лишь наилучшим образом представлять интересы игроков.



Говоря о несовершенстве структуры ATP, Джокович основывается на многолетнем опыте своей работы в совете игроков: "Мы много спорим с организаторами турниров Большого шлема по вопросам призовых, пытаемся решить проблемы продажи телевизионных прав, календаря турниров, но топ-руководители нашего вида спорта просто смеются над игроками, не воспринимая нас всерьез".

Самым свежим примером такого непонимания стала конфликтная ситуация на Western & Southern Open, который на прошлой неделе проходил в Нью-Йорке. С подачи японки Наоми Осаки, решившей выразить поддержку движению Black Lives Matter, на этом состязании были перенесены с четверга на пятницу не только женские, но и мужские полуфиналы. Исполнительный директор ATP Массимо Кальвелли принял решение "в течение пяти минут", не поставив в известность спортсменов. "Я нахожу это ошибкой, проявлением большого неуважения",- заявил Новак Джокович.



То, что среди теннисистов нет единой позиции по целому ряду принципиальных вопросов, известно давно. Интересы элиты, середняков и остальных профессионалов, которые по сравнению со звездами зарабатывают меньше в сотни раз, порой противоположны. На эти противоречия накладываются особенности структуры АТP - организации, в которой представители спортсменов формально имеют равные права с представителями турниров. Между ними, в свою очередь, тоже существуют серьезные разногласия. Не случайно в прошлом году группа игроков под руководством Джоковича инициировала смещение с поста руководителя ATP британца Криса Кермоуда, который, по мнению спортсменов, при проведении своей политики в большей степени учитывал интересы турнирных директоров. После этого в совет игроков вернулись Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, обеспокоенные возрастающим влиянием Джоковича в туре. Фактически в нем произошел раскол, а председателем ATP с 1 января неожиданно стал итальянец Андреа Гауденци, бывший профессиональный теннисист, которого многие считали недостаточно подготовленной фигурой для такой работы.



Как пандемия коронавируса изменит облик спортивной отрасли

В условиях пандемии коронавируса политическая ситуация в ATP еще больше обострилась. Игроки неоднократно высказывали свое недовольство работой менеджмента мужского тура, который, по их мнению, оказался не в состоянии оказать спортсменам достаточную финансовую поддержку. Не все теннисисты оказались в восторге от идеи объединения ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA), которую весной публично высказал Роджер Федерер. Ведь экономически мужской тур по сравнению с женским гораздо более успешен. Наконец, под ударом оказался и сам Джокович, выступивший организатором серии показательных турниров Adria Tour, на которой произошла вспышка коронавируса.



Первым на образование PTPA отреагировал Андреа Гауденци. В письме в адрес игроков он подчеркнул, что у спортсменов имеется достаточно возможностей влиять на работу тура в рамках действующей структуры, а пандемия - не лучшее время для раскола. С последним согласны не только руководители Международной федерации тенниса (ITF), которая выразила поддержку ATP, но и Роджер Федерер с Рафаэлем Надалем.



Две влиятельнейшие звезды вошли в число шести членов совета игроков, подписавших письмо к игрокам, в котором образованию PTPA дается крайне негативная оценка.

Член совета директоров ITF Алексей Селиваненко сомневается в том, что рождение PTPA позволит ее создателям реализовать свои задачи. Он напомнил "Ъ", что в 1988 году аналогичным образом в своем нынешнем виде был создан теннисный тур, "объединивший существовавших отдельно друг от друга профсоюз игроков и совет представителей турниров": "Именно через него теннисисты получили возможность влиять на решение жизненно важных для них вопросов. Теперь же Джокович, по сути, предлагает вернуть ситуацию в состояние 1972 года, когда впервые был образован отдельный от организаторов турниров профсоюз игроков". По мнению Селиваненко, если не считать отдельных случаев, именно профессиональные теннисисты вовлечены в управленческий процесс на постоянной основе, в то время как объединенные в профсоюзы спортсмены, выступающие в американских профессиональных лигах, на самом деле способны влиять на ситуацию лишь при заключении коллективного договора. "Между прочим, представители турниров в ATP как раз считают, что руководство тура во многом идет на поводу у игроков. Но в принципе система работает. Просто каждый раз требуется достигать консенсуса, что вполне естественно",- говорит Алексей Селиваненко.



Евгений Федяков