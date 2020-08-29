Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

00:02 31.08.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вынуждены закупать нефть в России из-за демократов, которые противятся строительству трубопроводов.



Выступаю перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, Трамп отметил, что самые высокие цены на электроэнергию в стране зафиксированы в регионе Новая Англия на северо-востоке США.



По его словам, это произошло потому, что губернатор штат Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку региона, чтобы доставить нефть и газ в Новую Англию.



В связи с этим, по мнению Трампа, энергию приходится закупать в России, пишет "РИА Новости".



В настоящее время США настаивает на том, чтобы Германия отказалась от поддержки проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".



В частности, сенаторы США потребовали от оператора порта Мукран прекратить помогать достраивать трубопровод, пригрозив "финансовым разрушением".



29 августа 2020,