Китай показал, кто в море хозяин. Пекин бросил новый вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе, - "Къ"

00:07 31.08.2020 Военно-морские силы КНР завершили масштабные учения в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, подтвердив решимость установить контроль над богатыми природными ресурсами спорными территориями Индо-Тихоокеанского региона, входящими в зону стратегических интересов США. Маневры с участием авиации и флота, сопровождавшиеся запуском баллистических ракет, стали ответом на усиление американского присутствия в регионе и были восприняты в Вашингтоне как попытка "запугать США и их союзников". Сыграв на обострение, Китай продемонстрировал амбиции оставить за собой последнее слово в споре о том, кому будут принадлежать богатства и стратегические маршруты Тихого и Индийского океанов.



Завершившиеся в воскресенье шестидневные учения военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) проходили в омывающих берега КНР Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Бохайском заливе. В этих самых масштабных за последние месяцы тихоокеанских маневрах были задействованы истребители J-10, Су-30МК2, истребители-бомбардировщики JH-7A, а также самолеты РЭБ KJ-200 и H-6 (копия советского Ту-16) и надводные корабли.



В ходе учений был произведен запуск двух китайских баллистических ракет средней дальности - DF-26B и DF-21D, которые военные эксперты называют "убийцами авианосцев". Обе ракеты приземлились между китайским островом Хайнань и Парасельскими островами, перешедшими под контроль КНР в 1974 году, после ожесточенных столкновений с ВМС Вьетнама.



Китайские эксперты называют целью учений решение нескольких задач, включая перехват ракет противника, уничтожение надводных целей, а также высадку десанта. По их оценкам, ВМС НОАК отрабатывали стратегию сдерживания противника путем создания для него риска неприемлемого ущерба.



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В связи с проведением маневров значительная часть морей, омывающих берега КНР, оставалась закрытой для гражданских судов. Власти провинций Шаньдун и Цзянсу предупредили их владельцев, что "зона поражения боевыми снарядами при стрельбе по мишеням будет большой, мощность боеприпасов будет высокой, в связи с чем риск непреднамеренного ущерба в случае самовольного выхода в море будет крайне высок".



Главным адресатом новой китайской игры мускулами в Индо-Тихоокеанском регионе стали США. Как отмечает китайская англоязычная газета Global Times, "Соединенные Штаты должны морально подготовиться к тому, что у них будут тонуть корабли, исчезать самолеты, а солдат захоронят на чужбине".



Подтверждением того, что США не сильно испугались угроз, стал инцидент с американским разведывательным самолетом U-2, который в самый разгар учений вошел в воздушное пространство Китая в акватории Бохайского залива.

Минобороны КНР немедленно назвало полет U-2 "откровенной провокацией", которая "нарушает договоренности, достигнутые между двумя странами о безопасности воздушного пространства". "Это крайне негативно отразилось на наших регулярных военных учениях. Китайская сторона выражает по данному поводу решительный протест",- заявил официальный представитель китайского военного ведомства У Цянь.



Войну слов на фоне игры мускулами с американской стороны продолжили спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, министр торговли США Уилбур Росс и госсекретарь США Майк Помпео.



"Если в Китае думают, что запуски баллистических ракет запугают Соединенные Штаты и наших союзников, они глубоко ошибаются",- написал в Twitter Маршалл Биллингсли.



Как США и Китай обменялись санкционными списками

В свою очередь, Уилбур Росс, ведомство которого в прошлую среду ввело санкции против 24 китайских компаний, задействованных в строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море для военных нужд, заявил о том, что "Соединенные Штаты, государства-соседи Китая и международное сообщество отвергают претензии Коммунистической партии Китая на суверенитет в Южно-Китайском море". "Организации, в отношении которых введены санкции, сыграли значительную роль в провокационном китайском строительстве искусственных островов и должны быть привлечены к ответственности",- отметил Уилбур Росс.



По его словам, Пекин осуществляет такую активность с 2013 года, создавая все новые военные базы в Южно-Китайском море в нарушение международных норм и тем самым подрывая "суверенные права партнеров США в регионе".



В свою очередь, госсекретарь Помпео заявил о решимости США обеспечить свободу судоходства и освоения морских ресурсов союзниками и партнерами США в Юго-Восточной Азии. "Мы не должны позволить, чтобы кампания Пекина по запугиванию лишала доступа к жизненно важным ресурсам морского дна и наносила ущерб критически важным экосистемам",- написал в Twitter Майк Помпео. Напомним, что ставшие предметом территориального спора Китая и государств Юго-Восточной Азии и имеющие огромное стратегическое значение Парасельские острова и острова Спратли лежат на перекрестке между двумя океанами - Тихим и Индийским. При этом они необычайно богаты углеводородами, минеральным сырьем и биоресурсами.



Несмотря на то что главными сторонами противостояния в Южно-Китайском и Восточном морях остаются Китай и США, в него все более активно вовлекается остальная часть государств Индо-Тихоокеанского региона. При этом подавляющее большинство из них видит растущую угрозу в Пекине.



Так, завершившиеся маневры китайских ВМС вызвали резкую реакцию Вьетнама, для которого после потери принадлежавших ему островов территориальный спор оказался наиболее острым. "Вьетнам требует, чтобы Китай уважал его суверенитет над островами Хоанг-Са (Парасельские острова.- "Ъ"), прекратил и впредь не повторял подобных нарушений",- заявила пресс-секретарь МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.



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Александр Габуев о месте России в спорах между США и Китаем

По ее словам, действия Пекина противоречат подписанной ранее декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море и резко осложняют ход уже начавшихся переговоров между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии о создании кодекса поведения в Южно-Китайском море.



Между тем усиление китайского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе стало главной темой начавшегося на прошлой неделе большого регионального турне министра обороны США Майка Эспера. Накануне визита глава Пентагона сделал громкое заявление о том, что Индо-Тихоокеанский регион превращается в эпицентр соперничества с Китаем и Россией, в связи с чем США необходимо иметь возможность "противостоять им обоим в глобальном масштабе".



По словам Майка Эспера, США "не уступят ни дюйма" в Тихом океане тем странам, которые имеют иные, нежели США, представления об устройстве правительства, суверенитете, правах человека.

Уже в субботу, когда учения ВМС Китая подходили к концу, министр обороны США встретился на американской военной базе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам с министром обороны Японии Таро Коно, сделав заявление о том, что действие американо-японского соглашения о безопасности распространяется и на острова в Южно-Китайском море.



Главной темой переговоров стало построение в Индо-Тихоокеанском регионе военных альянсов, призванных сдерживать китайскую экспансию (напомним, что в прошлом месяце этот вопрос также обсуждался на трехсторонней встрече глав оборонных ведомств США, Японии и Австралии, в которой помимо Марка Эспера и Таро Коно также принимала участие их австралийская коллега Линда Рейнолдс).



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Между тем последним подтверждением того, что продвигаемая США идея тотального сдерживания Пекина силами их стратегических союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе получает поддержку, стало решение Индии отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в России. Еще в начале прошлой недели индийские СМИ сообщали о том, что 200 индийских военнослужащих, представляющих все три вида вооруженных сил страны, примут участие в учениях "Кавказ-2020".



Однако в минувшую субботу представитель Минобороны Индии разместил в Twitter краткое сообщение о том, что индийские военнослужащие в Россию не поедут. По сообщению индийского агентства ANI, в ходе состоявшегося в субботу совещания в Минобороны Индии, на котором также присутствовал глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, его "участники пришли к выводу, что было бы неправильно принимать участие в многосторонних учениях вместе с китайскими и пакистанскими военнослужащими".



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

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