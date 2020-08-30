Ливия в огне. В проамериканском лагере врагов Хафтара разгорается междоусобица, - И.Субботин

00:11 31.08.2020

Отставка главы МВД в Триполи запустила цепную реакцию



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

30 авг. 2020



В силовом блоке ливийского Правительства национального согласия (ПНС) произошли большие кадровые изменения. Глава кабмина Фаиз Сарадж назначил нового министра обороны и главу Генерального штаба вооруженных сил (ВС). Все началось с отставки министра внутренних дел Фатхи Али Башаги, у которого долгое время был конфликт с проправительственными военизированными формированиями, воюющими на стороне ПНС. Не исключено, что перестановки могут негативно отразиться на позициях Триполи.



О том, что Сарадж назначил нового министра обороны и начальника Генерального штаба, стало известно в выходные. По итогам заседания Президентского совета под председательством Сараджа было принято решение выдвинуть на пост главы Минобороны Салахаддина ан-Намруша, который до сих пор занимал пост заместителя начальника оборонного ведомства. Другим указом премьер-министр назначил Мухаммеда Али аль-Хаддада главой Генерального штаба ВС Триполи. До этого аль-Хаддад командовал центральным военным округом. Этим назначениям предшествовала громкая отставка Башаги. Ее официальной причиной стало применение огнестрельного оружия для разгона продолжающихся в Триполи протестов.



В момент принятия решения об отставке Башага находился с визитом в Турции, где проводил переговоры с министром национальной обороны Хулуси Акаром. По некоторым данным, он отправился за границу, не поставив Сараджа в известность.



Канал Libya Alahrar TV опубликовал ответное видеообращение Башаги, которое тот записал в выходные по приезде из Турции. Бывший министр подтвердил свою готовность понести ответственность перед Президентским советом, обратив внимание на то, что ему нечего скрывать. Однако из заявления Башаги следует, что принцип транспарентности в политике должен действовать для всех. По его словам, коррупция является основной причиной ухудшения уровня жизни обычных граждан: все трудности повседневной жизни, с которыми сталкивается мирное население, являются итогом широко распространенной коррупции во всех секторах. Башага призвал триполийский кабмин создать комитет по преодолению кризисов и административному контролю.



Протесты в Триполи начались 23 августа. Участники манифестаций выступили против коррупции местных чиновников, политики ПНС, которая вызвала ухудшение условий жизни населения. Митингующие потребовали ухода действующей власти.



На этом фоне Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) зафиксировала со стороны органов правопорядка ПНС "чрезмерное применение силы против демонстрантов в Триполи", а также "произвольный арест ряда гражданских лиц". МООНПЛ, кроме того, выразила озабоченность сообщениями о "продолжающихся нарушениях прав человека в Сирте, включая убийство одного гражданского лица, произвольных арестах других людей, незаконных насильственных проникновениях в частную собственность". В миссии подчеркнули: "Активное использование языка ненависти и подстрекательства к насилию, по-видимому, направлено на дальнейший раскол ливийцев, усиление поляризации в обществе и разрыв социальной ткани страны".



Глава Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил "НГ", что фактически Башагу обвинили в том, против чего он сам выступал. "А он выступал за роспуск неподконтрольных ему "Сил защиты Триполи", – пояснил аналитик, выделив из этих проправительственных формирований отдельно "Батальон Наваси" и "Абу Салим". По его словам, после назначения Башаги на должность главы МВД эти военизированные отряды отказались ему подчиняться, однако продолжили получать жалованье от его ведомства. "Поэтому и были созданы "Силы защиты Триполи" – альянс этих группировок", – отметил Семенов.



"И именно эти группировки, на роспуске которых настаивал Башага, открыли огонь по демонстрантам, за что его сняли с должности, – пояснил эксперт. – В связи с этим если, как настаивает Башага, процесс будет публичным, то все очень быстро встанет на свои места. Окажется, что "Абу Салим" и "Наваси" существовали и поддерживались "наверху" в обход и вопреки позиции руководства МВД. Ставилась задача не допустить усиления позиции Мисраты (второй по величине город в Ливии и столица одноименного муниципалитета. – "НГ")". Аналитик отмечает, что сейчас бригады Мисраты только усилили свои позиции после ряда побед над командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.



"Соответственно Башага был одним из ведущих политиков Мисраты, который кроме всего прочего покушался на "Силы защиты Триполи". Их роспуск больше бы укрепил роль мисратцев, – отметил Семенов. – Теперь же его увольнение может спровоцировать серьезный конфликт между Триполи и Мисратой. Фактически из ПНС убрали ведущего представителя последней. Ахмед Майтыг не в счет: несмотря на то что он сам из Мисраты, его интересы давно связаны с Триполи".