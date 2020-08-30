Дели не простил Пекину бойню на границе. Индия проигнорирует военные учения "Кавказ-2020"

00:15 31.08.2020

30.08.2020



Владимир Скосырев



С вероятными противниками индийские военные готовы воевать, а не отрабатывать боевые навыки. Фото Reuters

В сентябре в Южном военном округе РФ должны состояться крупные маневры, на которые собираются послать свои подразделения или офицеров Китай, Пакистан, Иран, Мьянма (Бирма) и, как полагают эксперты, несколько государств Средней Азии. Ожидалось, что командирует 200 своих воинов и Индия, но она отказалась от участия, сославшись на пандемию. В Дели комментаторы связывают это решение с тем, что в июне на спорном участке границы с Китаем произошла стычка, погибли 20 индийцев. Несмотря на это, Индия направит в Москву министра обороны на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Ведущие индийские газеты неоднократно писали о маневрах "Кавказ-2020", сообщали, что на них из разных стран соберется 13 тыс. военных. Участие Индии сомнению не подвергалось.



И вдруг вторая по численности населения мира держава из них выпала. В чем дело? Посольство Индии в Москве передало "НГ" следующее заявление представителя Министерства обороны Индии: "Россия и Индия – близкие и привилегированные стратегические партнеры. По приглашению России Индия участвовала во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и возникших трудностей в проведении учений, включая обеспечение логистики, Индия решила не посылать в этом году контингент на "Кавказ-2020".



Эти маневры если не формально, то по существу организуются в рамках ШОС, куда помимо Китая и России входят все бывшие советские республики Средней Азии, за исключением Туркмении, а также Индия и Пакистан, принятые три года назад. Означает ли решение Дели, что он поворачивается спиной и к ШОС? Ничего подобного, заверили "НГ" в посольстве. Недаром ведь министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит на следующей неделе Москву и будет присутствовать на встрече ШОС.



Однако индийское агентство Zee News передало, что подоплекой отказа Индии служит то, что она не хочет проводить учений с китайскими солдатами из-за напряженности на линии контроля, заменяющей границу между двумя странами. Издание Print напоминает, что маневры "Кавказ" проводятся раз в четыре года. Предыдущие состоялись в 2012 и 2016 годах. Индия начала проводить совместные учения с Россией в 2003 году. Тогда они состоялись на море и назывались "Индра" (в честь индусского божества). На сей раз распоряжение воздержаться от маневров было принято после совещания в правительстве в присутствии министров иностранных дел и обороны.



Положение на линии контроля, заменяющей демаркированную границу между Индией и Китаем, после стычки врукопашную в июне, когда в долине реки Галван погибли 20 индийских военных, остается напряженным. По сведениям South China Morning Post, Китай возражает на переговорах против прокладки индийцами дорог на спорном участке. Индия очень болезненно отреагировала на трагедию в долине Галван. А на линии прекращения огня Индии с Пакистаном перестрелки и другие инциденты, приводящие к гибели людей, не прекращаются в течение десятилетий.



Поэтому демонстративное отсутствие Дели на маневрах "Кавказ" вновь делает злободневной дискуссию о будущем ШОС в связи с приемом в организацию Индии и Пакистана. Тогда в Китае, да и России звучали голоса, что прием государств-антагонистов сделает организацию нежизнеспособной. Может быть, предсказания скептиков сбываются?



Во всяком случае, Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, cказал "НГ", что отказ Дели стал не только жестом, обращенным к Китаю и Пакистану. Маневры должны проходить в регионе, куда входят Абхазия и Южная Осетия. Не исключено, что их военные могут быть привлечены к маневрам. А Индия независимость этих республик не признает и не хочет, чтобы учения отрицательно повлияли на ее отношения с Грузией.



По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, все же главная причина, повлиявшая на позицию Индии, – это именно конфликт с Китаем и Пакистаном. В то же время учения будут проходить в весьма чувствительном с точки зрения международной политики регионе – на территории Южного военного округа РФ, куда входят российские базы на территории Абхазии, Южной Осетии и Армении. Учения охватят Каспий, Черное море. Но Южная Осетия и Абхазия как самостоятельные государства в них не будут участвовать.