 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 31.08.2020
00:28  Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая, - "Взгляд"
00:20  Хроника падающей промышленности: для чего в Узбекистане подделывают казахстанскую муку, - А.Урманов
00:19  Об эксплуатации гастарбайтеров в Германии. Работа в нечеловеческих условиях, - В.Прохватилов
00:15  Дели не простил Пекину бойню на границе. Индия проигнорирует военные учения "Кавказ-2020"
00:11  Ливия в огне. В проамериканском лагере врагов Хафтара разгорается междоусобица, - И.Субботин
00:07  Китай показал, кто в море хозяин. Пекин бросил новый вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе, - "Къ"
00:02  Трамп объяснил причины закупки США нефти у России

Воскресенье, 30.08.2020
21:33  Джокович послал всех в/на... Солидарность с Black Lives Matter рассорила Ассоциацию теннисистов
20:30  В Риге сменилась власть: от "русских" коллаборантов Ушаковасов к исконным латышам соросятам
20:25  Озорных Белочек в Минске стали слегка по-пинывать. Пытались строить баррикадку
20:12  Нормандия - Неману. Полковник французской армии разоблачен как российский шпион
19:15  Мирзиеев сформулировал идею "Третьего Ренессанса" Узбекистана
19:14  Мир подталкивают к войне, - Николай Стариков
19:12  Разоблачена огромная финансовая пирамида, работавшая в Казахстане
19:09  Наследственная демократия. Как историю независимого Габона вершит одна семья Мба
19:08  В Ташкенте заработал 1-й участок надземного метро - от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлик"
11:26  Введение в Хроники Смуты. Великая Депрессия №2 начала пожирать все и вся, - Игорь Нагаев
11:18  В Сохе схвачен блогер Бобохайдаров, обвиненный УзбПрокуратурой в разжигании беспорядков
11:13  "Берет, привязывает колготки"... Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании
11:08  В отторгнутом от Казахстана в 1956 году Бостанлыкском районе Узбекистана введен до 2022 года "особый порядок управления"
11:03  Лизоблюды-графоманы, во главе с профессором Роговым, сочинили "ученый труд" - "Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дели не простил Пекину бойню на границе. Индия проигнорирует военные учения "Кавказ-2020"
00:15 31.08.2020

30.08.2020

Владимир Скосырев

С вероятными противниками индийские военные готовы воевать, а не отрабатывать боевые навыки. Фото Reuters
В сентябре в Южном военном округе РФ должны состояться крупные маневры, на которые собираются послать свои подразделения или офицеров Китай, Пакистан, Иран, Мьянма (Бирма) и, как полагают эксперты, несколько государств Средней Азии. Ожидалось, что командирует 200 своих воинов и Индия, но она отказалась от участия, сославшись на пандемию. В Дели комментаторы связывают это решение с тем, что в июне на спорном участке границы с Китаем произошла стычка, погибли 20 индийцев. Несмотря на это, Индия направит в Москву министра обороны на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ведущие индийские газеты неоднократно писали о маневрах "Кавказ-2020", сообщали, что на них из разных стран соберется 13 тыс. военных. Участие Индии сомнению не подвергалось.

И вдруг вторая по численности населения мира держава из них выпала. В чем дело? Посольство Индии в Москве передало "НГ" следующее заявление представителя Министерства обороны Индии: "Россия и Индия – близкие и привилегированные стратегические партнеры. По приглашению России Индия участвовала во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и возникших трудностей в проведении учений, включая обеспечение логистики, Индия решила не посылать в этом году контингент на "Кавказ-2020".

Эти маневры если не формально, то по существу организуются в рамках ШОС, куда помимо Китая и России входят все бывшие советские республики Средней Азии, за исключением Туркмении, а также Индия и Пакистан, принятые три года назад. Означает ли решение Дели, что он поворачивается спиной и к ШОС? Ничего подобного, заверили "НГ" в посольстве. Недаром ведь министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит на следующей неделе Москву и будет присутствовать на встрече ШОС.

Однако индийское агентство Zee News передало, что подоплекой отказа Индии служит то, что она не хочет проводить учений с китайскими солдатами из-за напряженности на линии контроля, заменяющей границу между двумя странами. Издание Print напоминает, что маневры "Кавказ" проводятся раз в четыре года. Предыдущие состоялись в 2012 и 2016 годах. Индия начала проводить совместные учения с Россией в 2003 году. Тогда они состоялись на море и назывались "Индра" (в честь индусского божества). На сей раз распоряжение воздержаться от маневров было принято после совещания в правительстве в присутствии министров иностранных дел и обороны.

Положение на линии контроля, заменяющей демаркированную границу между Индией и Китаем, после стычки врукопашную в июне, когда в долине реки Галван погибли 20 индийских военных, остается напряженным. По сведениям South China Morning Post, Китай возражает на переговорах против прокладки индийцами дорог на спорном участке. Индия очень болезненно отреагировала на трагедию в долине Галван. А на линии прекращения огня Индии с Пакистаном перестрелки и другие инциденты, приводящие к гибели людей, не прекращаются в течение десятилетий.

Поэтому демонстративное отсутствие Дели на маневрах "Кавказ" вновь делает злободневной дискуссию о будущем ШОС в связи с приемом в организацию Индии и Пакистана. Тогда в Китае, да и России звучали голоса, что прием государств-антагонистов сделает организацию нежизнеспособной. Может быть, предсказания скептиков сбываются?

Во всяком случае, Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, cказал "НГ", что отказ Дели стал не только жестом, обращенным к Китаю и Пакистану. Маневры должны проходить в регионе, куда входят Абхазия и Южная Осетия. Не исключено, что их военные могут быть привлечены к маневрам. А Индия независимость этих республик не признает и не хочет, чтобы учения отрицательно повлияли на ее отношения с Грузией.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, все же главная причина, повлиявшая на позицию Индии, – это именно конфликт с Китаем и Пакистаном. В то же время учения будут проходить в весьма чувствительном с точки зрения международной политики регионе – на территории Южного военного округа РФ, куда входят российские базы на территории Абхазии, Южной Осетии и Армении. Учения охватят Каспий, Черное море. Но Южная Осетия и Абхазия как самостоятельные государства в них не будут участвовать.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598822100
Новости Казахстана
- Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
- Рабочий график главы государства
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Первый Президент Казахстана удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний"
- "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие: почему нацкомпании оказались не готовы к кризису
- В высшей школе слишком много нерешенных проблем
- Геннадий Балаев награжден орденом "Парасат"
- СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
- "Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  