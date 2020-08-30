Проамериканская марионетка Джуканович проигрывает парламент-выборы в Черногории. Но не хочет признавать поражения

06:48 31.08.2020

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Согласно данным экзитполов, правящая коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича получила 30 кресел в 81-местном парламенте



Президент Черногории Мило Джуканович не признал поражение коалиции правящей Демократической партии социалистов Черногории "Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович". Как заявил глава государства в ночь на понедельник, необходимо дождаться официальных результатов выборов. Обращение президента транслировало в ночь на понедельник национальное телевидение.



"Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат. Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов", - заявил Джуканович.



Он напомнил, что его партия "достигла исторических успехов для Черногории, включая обретение независимости", и поздравил "все партии, участвовавшие в выборах".



Согласно данным экзитполов, которые проводит европейский Центр мониторинга выборов (CеMI), после обработки 95% бюллетеней правящая коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича лидирует на выборах с результатом 35%, что дает ей право на 30 кресел в 81-местном парламенте. В то же время оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 32,6% (27 мест в парламенте), коалиция "Мир - наша нация" - 12,5% (10 мест), коалиция "Черное на белое" - 5,7% (4 места), Социал-демократы Ивана Брайовича - 4,2% (3 места). Таким образом, объединенная оппозиция уже набирает 41 место в 81-местном парламенте, необходимое для формирования кабинета.