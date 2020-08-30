Кома Навала как фактор конспирологии. Может его ужалил тарантул? - А.Мошков

07:14 31.08.2020 На кого указывают стрелки: Отравление/неотравление Навального как катализатор политической борьбы

Кто мог быть причастен к возможному отравлению известного оппозиционера



Алексей Мошков



А вот и первые ласточки по "кейсу Навального": сначала канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что "когда у нас будет больше ясности, мы постараемся вызвать европейскую реакцию, а не только реакцию одного государства", а после глава немецкого МИД Хайко Маас анонсировал дипломатические санкции в отношении России, если выяснится, что это было отравление и за ним стоял Кремль.



И это - только начало. Дальше все будет хуже. Даже в том случае, если немецкие специалисты не смогут доказать, что это было отравлением - это не так уж и важно: общественное мнение уже сформировано. Думается, что даже если бы врачи "Шарите" вдруг пришли к выводу, что это все из-за "нарушения углеводного обмена", то это уже ничего бы не изменило, не поколебало уверенности в том, что отмашку дал Кремль. Репутация, знаете ли, она не за день куется, а у российских властей репутация соответствующая.



Тем не менее, если предположить, что гипотетическое устранение Навального было согласовано на самом верху, то губы сами собой кривятся в ехидненькой усмешке: самое время выбрали. И верно ведь: самое время. Учитывая "белорусский кейс", лучшего момента, чтобы убрать с политической сцены Алексея Анатольевича сложно было найти, если делать акцент именно на международном резонансе. И что здесь не может не удивить, так это - заинтересованность Германии.



А это важный пунктик, поскольку последняя является чуть ли не единственной сторонницей "Северного потока-2", который Штаты упорно пытаются прикрыть. Надо ли напоминать, что "Сила Сибири" то стоит на "плановом" ремонте, то находится полупустой, еще хуже дело обстоит с "Турецким потоком"? В этом плане "Северный поток-2", в который вбухано уже по меньшей мере 10 ярдов - приобретает критическое значение. Но это так - к слову. К тому, что вызвать сейчас международную волну негатива, - это каким же головастым-то надо быть?



И вот это порождает большие сомнения касательно участия Кремля в сей операции, если предположить, что Навальный все-таки был отравлен. То есть "головного" Кремля, прежде всего АП, которая уже неоднократно выступала за посадку оппозиционера (благо, сделать это проще простого: у Алексея Анатольевича накопился такой "скарб" из административок, что перевести их в "уголовку" - тут по российскому законодательству никаких проблем нет). Но говорит ли это о том, что к этому делу не приложила руку одна из башен, которая, чуя, что транзит вступил в свою активную фазу (о чем нам, собственно, говорят все усиливающиеся слухи о досрочных президентских, которые планируют совместить в марте с досрочными госдумовскими), решила резко активизироваться?



С этой точки зрения, момент выбран самый подходящий, когда один кейс накладывается на другой, и в результате их общая волна значительно превосходит по силе сумму последствий, если бы Белоруссия и Навальный были разделены во времени. Согласитесь, на совпадение это списать трудно. Тем более, что есть предположения, что в "болезни" Навального виновато некое отравляющее вещество, похожее на "Новичка". Вещество, которое используется сугубо спецслужбами. Вот и ниточка?



Казалось бы, что - да. Однако та простота, с которой эта ниточка обнаруживается, сильно смущает. Ну, очень сильно. Не должно быть так, если в деле замешены спецслужбы. Ведь сколько уже уроков было…



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Копеечку в копилку добавляет председатель исполкома Гражданской коалиции "Третья Сила" Игорь Скурлатов, который со ссылкой на силовиков, которые "в теме", предполагает, что, во-первых, "активное вещество наиболее эффективно могло быть размещено на кресле Алексея в самолете", а, во-вторых, операцию проводили, по всей видимости, все-таки не спецслужбисты: "При всем профессионализме выполненной работы мы отметили, что недоработка заключалась в том, что вещество было не композиционным, какое сейчас состоит на вооружении в ФСБ, СВР и аналогичных ведомствах других развитых стран. Иначе бы следов вещества не нашли никакие медики - ибо в композиции присутствуют агенты, ускоряющие распад активного вещества на составляющие, которые присутствуют естественным образом в организме каждого человека. То есть работали, скорее всего, не спецы из госструктур, что косвенно подтверждает отсутствие приказа Путина на устранение Навального силами спецслужб", - пишет он в своем телеграм-канале.



Более того: это также косвенно подтверждает и то, что действовал не силовой блок, иначе результат был бы, что называется, чистым.



Политолог Татьяна Становая предполагает, что это некие силы, которые уверены, что режим уже не справляется с угрозами: "Навальный не первый из критиков российской власти, кого пытались отравить за последние годы, а в 2015 году Бориса Немцова расстреляли буквально под стенами Кремля. Такие преступления выглядят попыткой удовлетворить спрос режима на „охранительные услуги". […> Убийство Немцова было организовано теми, кто счел, что ФСБ не делает свою работу. Навальный мог быть отравлен теми, кто посчитал нужным вмешаться, когда вертикаль бездействует", - пишет она в статье "Эрозия силы. Отравление Навального и российский режим".



Политолог Станислав Белковский идет в ту же сторону, но добавляет конкретики: "И если говорить о внутренних раскладах и бореньях в кругах, близких к Владимиру Владимировичу Путину, если придерживаться версии, что какие-то околокремлевские круги действительно причастны к трагическому инциденту, то я бы обратил внимание на то, что нарастает конфликт влиятельных кремлевских кланов с известным Евгением Пригожиным, поваром Владимира Путина. Его позиции сейчас не так прочны, как были прежде", - предполагает он, в частности, обращая внимание на то, что "Евгений Пригожин так побежал впереди паровоза мочить Навального, находящегося в коме, совершив эту пиар-акцию с уступкой долга компании "Московский школьник" самому себе, с пресс-релизом на тему "если Навальный умрет, то я не буду иметь к нему претензий, а если не умрет, то доведу до смерти", поскольку "зная психологию Владимира Владимировича, он понимает, что Путин не сдаст человека, если тот главный антинавальнист".



Да, это направление мысли - оно вполне очевидно, но, с другой стороны, нельзя исключать и того, что в дело вступили и другие башни - оппозиционные силовой и той, что рядом с нею, в которой, например, сидит уже вышеупомянутый г-н Пригожин.



Семья? Ну, учитывая ее активность в последнее время, почему бы - разумеется, на уровне предположения - и нет? Да, в какой-то мере, получается, что в расход пускают своего же человека, причем очень ценного кадра, но именно это и отводит от сей башни все подозрения. А если к этому еще присовокупить и непосредственное участие, по информации "Октагона", дочери Бориса Николаевича Татьяны Дьяченко в переговорах между Берлином и Москвой о транспортировке Навального, причем после просьбы г-жи Меркель, с которой она обратилась лично к Владимиру Владимировичу и который, судя по ее реакции (разочарование), как пишет Bloomberg, не проявил нужной гибкости, то картинка выстраивается вполне целостная. По крайней мере, не менее реалистическая, чем вмешательство неких "охранителей".



А тут еще всплывшая информация о ново-старом преемнике - Михаиле Мишустине, который, как пишет телеграм-канал "Кремлевский мамковед", хоть и не рассматривается в Кремле в качестве кандидата, но за кандидатуру которого "негласно начали выступать другие институциональные единицы - АП, Песков, Чемезов, Белоусов и некоторые другие". И это, отметим, не лишено логики: рейтинг главы кабмина нынче уступает лишь президентскому, что дает ему все шансы побиться за первое место.



Но это уже, что называется, до кучи, дабы конъюнктура была наиболее полной, поскольку сказать что-то более определенное - весьма и весьма затруднительно. Впрочем, кроме одного: подковерная борьба пошла на обострение с существенным повышением ставок. Что уже прямо свидетельствует о том, что транзит идет вовсю, несмотря на все попытки власти продемонстрировать обратное. Источник - svpressa.ru

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