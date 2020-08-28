Мигрантам в ЕАЭС ищут способ подсчета

08:25 31.08.2020

Система их учета может заработать на базе портала "Работа без границ"



Газета "Коммерсантъ" №155 от 28.08.2020, стр. 2

Портал "Работа без границ" может стать не только единой базой вакансий стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и предложить основу для информационного учета миграционных потоков в нем. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предполагают, что развиваться она будет по аналогии с самим порталом - на базе изначально существующих национальных систем статистики. Впрочем, потенциал применения этого проекта ограничен - интерес к поиску работы за рубежом среди жителей стран союза снижается.



Портал "Работа без границ" может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции. Об этом на заседании коллегии ЕЭК заявил министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕАЭС Гегам Варданян. Напомним, портал начали создавать по инициативе Роструда в сентябре 2019 года, его цель - система поиска вакансий или резюме по всем странам союза для граждан и работодателей стран ЕАЭС. Бюджет проекта составляет до 58,5 млн руб., из которых 33,5 млн руб. пойдут на создание программного обеспечения, а еще 25 млн руб.- на интеграцию портала с уже существующими в странах союза системами поиска работы.



Как следует из отчета министра, который он представил в ходе заседания, работа над запуском портала идет в срок. В частности, с момента его старта выполнены все организационные мероприятия, создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы во всех пяти странах союза, а сегодня проходит опытная эксплуатация системы с участием всех национальных компонентов.



Во время проведенных предварительных автономных и комплексных испытаний системы мы отработали со странами союза все замечания и предложения в полном объеме",- отметил министр. Он также добавил, что проект при необходимости "может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции".



Интеграция системы учета мигрантов и баз вакансий - своевременное предложение, и, вероятно, его реализация может пойти по тому же пути, что и создание самого портала. Он, напомним, интегрирует в себя информацию из национальных баз данных - в частности, из созданной российским правительством "Работы в России". Для учета миграции портал мог бы также учитывать аналогичные данные из национальных информационных систем, впрочем, пока такая система существует только в Молдавии. В России ее созданием только начали заниматься МВД и Минкомсвязь, а в ряде стран ЕАЭС этих планов еще нет.



Минкомсвязь разработает систему учета и оповещения иностранных граждан

Впрочем, даже если страны и могли бы в ближайшее время договориться о таком масштабном и долгосрочном проекте, вряд ли стоит ожидать, что он сможет как-то изменить миграционные тенденции в регионе. Пока, по оценкам Евразийского банка развития, число работников стран ЕАЭС, готовых приехать в Россию, снижается, а сами россияне все меньше хотят делить с иностранцами рабочие места.



Анастасия Мануйлова