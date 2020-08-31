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Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса
08:29 31.08.2020

31 августа 2020,
В Индонезии зафиксировали измененный штамм коронавируса, который получил название "Мутация D614G". Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает газета The Star.

"По предварительной информации, мутировавший штамм коронавируса обнаружили примерно у 40% всех инфицированных в стране", - сказал руководитель базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио.

По его словам, в настоящий момент ведутся дополнительные исследования для получения более точной информации.

Соебандрио также отметил, что передача мутировавшего D614G происходит быстрее. В то же время он подчеркнул, что пока нет научных данных, которые доказывали бы более тяжелую переносимость этой инфекции.

20 августа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что значительных мутаций коронавируса, которые говорили бы об ослаблении инфекции, не обнаружено. По словам старшего эксперта в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд, организация пристально следит за мутациями коронавируса, кроме этого, проводятся исследования, касающиеся в основном вирусологического аспекта. В то же время она отметила, что для понимания того, насколько мутации влияют на поведение вируса, нужно также изучить клиническую картину.

Источник - известия
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