За что Нурсултану Назарбаеву выписали "премию" ООН? - В.Павленко

08:33 31.08.2020 Выбор 29 августа в качестве даты "Международного дня действий" для ООН – не что иное, как "шпилька" в адрес СССР за неподчинение ядерному диктату глобальной олигархии США. Для нашей страны этот день – повод не для акций за "безъядерный мир" под американскую диктовку, но День национального спасения, дань памяти героизму советских ученых, которые в тяжелейших условиях послевоенного восстановления сумели обеспечить страну ядерным щитом, к которому через семь лет добавилась и ракетная составляющая.



ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО, 29 августа 2020, 17:11 - REGNUM Нурсултан Назарбаев - один из "патриархов" постсоветской политики, на днях был удостоен некоего международного статуса, на наш взгляд, весьма сомнительного, со сложным и претенциозным названием: "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний". В СМИ сообщается о том, что инициатива вручения этого знака международного отличия казахстанскому "Елбасы" принадлежит исполнительному секретариату Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) во главе с Лассиной Зерба. А объявлено это решение было 27 августа, на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, собранной по случаю Международного дня действия против ядерных испытаний, который приходится на 29 августа.



Чтобы в полной мере осознать подрывной характер выбора этой даты "празднования" и этой кандидатуры, помещенной в его центр, для национальных интересов нашей страны, следует сделать два исторических экскурса. Первый - в историю ядерной темы.



Ядерное оружие разрабатывалось в гитлеровской Германии и в США. Официально считается, что немецкий проект оказался "тупиковым", а американский - успешным и привел к появлению у США атомной бомбы. На деле все выглядело несколько иначе; по мере "раскопок", ведущихся в основном западными исследователями, появляется все больше оснований усматривать американский плагиат немецкого результата. Уже приходилось отмечать, что имеются достаточно серьезные свидетельства в пользу того, что весной 1945 года американский "Манхэттенский проект" зашел в тупик и был искусственно выведен из него с помощью немецких наработок в решающих сферах. В частности, в вопросе о накоплении объемов 235-го урана и об инфракрасных взрывателях к плутониевым боезарядам. Сообщается, что то и другое в количествах, достаточных для производства двух плутониевых и одной урановой бомбы, находилось на немецкой подлодке U-234, которая сдалась американцам в Атлантике после посещения Испании, где, по некоторым данным, на берег сошли еще и несколько крупных бонз Третьего рейха, оказавшихся потом в Аргентине и Парагвае. Те же самые источники указывают на осуществление немцами как минимум трех, из них двух полностью успешных, испытаний ядерных устройств (не путать с боезарядами), которые состоялись в октябре 1944 года на Балтике и в первой половине марта 1945 года в Тюрингии. Немецкие атомные "лавры" были присвоены американцами не "за просто так". Они были получены в обмен на индульгенцию связанным с ними нацистам, на их освобождение от ответственности за соучастие в военных преступлениях. А также за последующее привлечение большого количества немецких ученых в американские военные лаборатории и конструкторские бюро. Чего стоит имя хотя бы Вернера фон Брауна, генерального конструктора "линейки" первых ракет "Фау" - от "Фау-1" до "Фау-4", которая, по некоторым данным, еще в 1945 году уже могла выходить в космос, правда, так и не вышла. А в США Браун возглавил и успешно осуществил лунную программу НАСА. То же и с ядерными секретами рейха, которым после передачи их американцам было приказано "умереть" и быть вычеркнутыми из истории ради пресловутой "американской исключительности", воплощенной в ядерном "первенстве". А ведь Браун был далеко не единственным; еще можно назвать Рональда Рихтера, осуществившего в 1952 году первую реакцию холодного ядерного синтеза в нацистской лаборатории на острове Уэмуль вблизи аргентинского побережья, под "крышей" диктатора Хуана Доминго Перона. И еще предостаточно других имен. По решениям, которые эмиссары рейхсляйтера Бормана зачитали участникам закрытого совещания промышленников нацистского рейха, состоявшегося 10 августа 1944 года в страсбургском отеле "Мэзон Руж", нацистские капиталы интегрировались с западными. И внедрялись в ведущие и наиболее перспективные технологические компании США и других стран, в которых для контроля со стороны ушедшей в подполье НСДАП создавались технические бюро, руководить которыми предписывалось нелегальным нацистским парторганизациям, связанным с нацистскими центрами в Испании и Латинской Америке.



Но даже если эти информационные вбросы, отнюдь не беспочвенные, игнорировать и руководствоваться строго официальной версией, то никем не оспариваемой датой первого в истории ядерного взрыва является 16 июля, когда в 1945 году в пустыне Аламогордо штата Нью-Мексико был испытан один из плутониевых зарядов. Затем, 6 августа, урановая бомба была сброшена на Хиросиму, а уничтожение 9 августа Нагасаки было осуществлено второй плутониевой бомбой.



А что за дата 29 августа, на которую ооновскими структурами был впоследствии "назначен" так называемый Международный день действий? В этот день состоялся первый советский испытательный ядерный взрыв, осуществленный в 1949 году в Оренбургской области РСФСР.



Любая памятная дата - это историческая символика, в этой дате оживающая собственной жизнью, оказывая влияние на современность. Если следовать этому правилу с позиций исторической справедливости, то "Международный день действий" следовало бы назначить либо на 16 июля, либо на 6 августа, когда без всякой военной необходимости были истреблены полторы сотни тысяч ни в чем не повинных, в основном мирных японцев. Не имевших никакого отношения ни к войне, ни к японскому милитаризму, ни к императорскому авантюризму или военному союзу Токио с нацистским Берлином. Но поступить так - значило бы заклеймить по-настоящему виноватых - американцев. А организаторам этой "праздничной" провокации нужно было совсем другое - повесить ярлык "поджигателей" ядерной войны на Советский Союз. И понятно, почему. Еще в памятной речи Уинстона Черчилля с говорящим названием "Мускулы мира", с которой он 5 марта 1946 года в присутствии президента США Гарри Трумэна выступил в американском Фултоне, было предложено сохранить ядерную монополию за США, Великобританией и Канадой. Чтобы дать этой инициативе практический ход, из-за кулис - это случается крайне редко - вышли и засветились в публичном поле настоящие "кукловоды". В июне 1946 года в Комиссию ООН по атомной энергетике (предшественник созданного в 1957 г. МАГАТЭ) был внесен так называемый план Баруха. Собравшимся его представил сам автор, крупный олигарх Бернард Барух, состоявший ближайшим советником пяти президентов США, начиная с Вудро Вильсона (с 1923 г.) и до Гарри Трумэна (до 1953 г.). Правда, за исключением Кальвина Кулиджа, правившего с 1923 по 1929 год.



Барух фарисейски предложил запретить ядерное оружие и его дальнейшие разработки, передав контроль с помощью инспекций на местах вновь создаваемому в этих целях международному Агентству по атомным разработкам (ААР), а хранителем всей технологической документации, связанной с ядерными программами, сделать правительство США. Это было иезуитское по замыслу исполнение "фултонского" плана Черчилля по закреплению за Западом ядерной монополии в целях превращения ядерного оружия в решающий аргумент Вашингтона в противостоянии с СССР, позволявший безнаказанно развязать против нашей страны ядерную войну. Комиссии по атомной энергетике в нем отдавалась роль руководящего органа ААР, но при этом голосование в ней предлагалось осуществлять простым большинством без права вето, для чего планировалось вывести ее из подчинения Совета Безопасности, где у СССР такое право имелось.



Советский Союз, оказавшись перед угрозой не только ядерного уничтожения, но и фактического запрета на поиск путей собственного спасения, "план Баруха" отверг, предложив всеобъемлющее, контролируемое и проверяемое запрещение ядерного оружия, что по понятным причинам не устроило уже США. Попытка продавить этот вопрос через Совбез ООН натолкнулась на советское вето. Обсуждение в результате затянулось, и дальнейшие споры стали бессмысленными именно после 29 августа 1949 года, когда у нашей страны появилась своя атомная бомба, позволившая установить хотя бы относительное "равновесие страха". Поэтому выбор 29 августа в качестве даты "Международного дня действий" для ООН - не что иное, как реквием по "плану Баруха" и "шпилька" в адрес СССР за неподчинение ядерному диктату глобальной олигархии, осуществляющей контроль над США и другими ключевыми странами Запада. А для нашей страны этот день - повод не для акций за "безъядерный мир" под американскую диктовку, но День национального спасения, дань памяти героизму советских ученых, которые в тяжелейших условиях послевоенного восстановления сумели обеспечить страну ядерным щитом, к которому через семь лет добавилась и ракетная составляющая. Случайно ли именно сейчас, в канун этой великой даты, был рассекречен Росатомом и показан фильм о крупнейшем термоядерном испытании, проведенном в СССР в октябре 1961 года. Родина тем самым атомным проектом была спасена от ядерного уничтожения по планам, которые в Совете национальной безопасности США и Пентагоне штамповались как грибы после дождя. В расчете именно на ядерную монополию. 29 августа - это день похорон этой монополии, спасший мир от испепеления в огне ядерного пожара, ибо, как признавала потом Маргарет Тэтчер, именно ядерное оружие, точнее страх перед ядерным возмездием всегда останавливает агрессора. Но для возмездия нужна не монополия, а как минимум две стороны.



И именно чтобы ущемить нашу страну, этот день - 29 августа - в ООН и выбрали вместо "американских" дат - 16 июля и 6 августа. И согласившийся принять награду, связанную с этим днем Назарбаев тем самым расписался не в "любви к народу Казахстана", на земле которого, под Семипалатинском, был при нем закрыт один из советских ядерных полигонов. А в предательстве и ненависти к СССР, стране, которая дала ему путевку в жизнь и в большую политику. Что касается Казахстана, то разразись в условиях американской монополии ядерная война против СССР, то эта республика, вне зависимости от сегодняшних в ней настроений, в полной мере испила бы эту трагическую чашу до дна вместе с другими братскими советскими народами.



Почему лауреатом этого "достоинства" стал именно Назарбаев? Как с пафосом сообщают в ООН - за то, что в 2009 году, в двадцатую годовщину закрытия семипалатинского полигона, выступил с инициативой объявить 29 августа еще и "Всемирным днем отказа от ядерного оружия". В полном соответствии с "планом Баруха". И с пониманием беззащитности безъядерной России перед США и НАТО, которые располагали тогда тотальным обезоруживающим превосходством в конвенциональных вооружениях. И ведь выступил "Елбасы" вскоре после мюнхенской речи Владимира Путина, всего через два года, то есть когда конфликт России с Западом был уже вполне обозначен, но возможности нашей страны в этом противостоянии даже в ядерном статусе выглядели весьма ограниченными.



Почему Назарбаев так поступил? Для этого проведем второй исторический экскурс, более краткий и компактный, ибо об этой фигуре и том следе, что она оставила в постсоветской истории - реальном, а не вымышленном и отлакированном - уже приходилось рассказывать неоднократно. Со ссылками на конкретику, о которой "Елбасы", думая, что "будет несудим" потомками, сам сообщил публично, по сути написав на себя политический донос - сборник "Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994−1997".



Мы много раз слышали, что именно Назарбаев является "автором" идеи ЕАЭС. Это не совсем так, причем дважды. Самому Назарбаеву если что и принадлежит, то поправка "экономический" в названии союза. На ней он настоял, чтобы не допустить в его рамках настоящей, политической интеграции бывших союзных республик с Россией. О самом ЕАС впервые было заявлено на памятной пресс-конференции в головном здании МГУ 29 декабря 1992 года, в канун 70-й годовщины создания СССР. В присутствии автора этих строк об этом сообщил триумвират в составе Гавриила Попова, Юрия Лужкова и Анатолия Собчака. Более того, они тогда представили общественности соответствующее одноименное международное политическое движение (!) - "Евразийский союз". И только после этого "лавры" уже не первопроходца, а исполнителя, "кем-то" были переданы Назарбаеву, который стал выступать с идеей ЕАС.



Где именно он с ней выступал? А вот здесь мы подходим к самому интересному. 22 марта 1994 года он представляет проект ЕАС в лондонском Chatham House - Королевском институте международных отношений, британском центре концептуальной связки с вашингтонским Советом по международным отношениям (CFR). Еще КИМО - интеллектуальная метрополия для целой системы институтов международных отношений, развернутых под его эгидой в ряде стран британского Содружества, и некоторых других, исторически связанных с Великобританией - от Франции и Канады до Индии и Австралии. Доклад Назарбаева был показательно озаглавлен "О создании регионального пояса стабильности" - не Союзного государства, а именно "пояса", появление которого, судя по месту презентации проекта, не могло состояться без британской и, в целом, североатлантической поддержки. И получив такую поддержку, Назарбаев направляет свои стопы в уже знакомое нам по пресс-конференции Попова, Лужкова и Собчака здание МГУ, где ровно через неделю, 29 марта 1994 года, выступает с докладом по тому же вопросу, но уже под другим "углом" - "Евразийский союз необходим: мы просто обречены доверять друг другу". А еще спустя два месяца, в начале июня 1994 года, будущий "Елбасы" представляет в Алма-Ате, тогда казахстанской столице, проект документа под названием "О формировании Евразийского союза государств".



Понятна и логика эволюции заголовков: "союз государств" и Союзное государство - разные вещи; последнее ближе к всеобъемлющей советской модели интеграции, а вот первое - к "поясу стабильности", запрос на который был изложен в Лондоне. В чьих конечных интересах Назарбаев проводил эту спецоперацию, запущенную упомянутым московско-питерским "трио" в МГУ в предновогодние дни 1992 года? Водили ли они общими усилиями за нос британскую и американскую элиты или широкую постсоветскую общественность, еще не оправившуюся от шока, вызванного распадом СССР, - вопрос, ответ на который знает только сам Назарбаев. И те, кто был вовлечен в упоминаемые трагические события.



Можно также вспомнить о кануне позорных Беловежских соглашений декабря 1991 года, в суть которых Назарбаев был посвящен, но не замарался в них только потому, что просто оказался поумнее Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Прибыл в Москву и, уточнив дальнейший план действий, отправился не в Минск и далее в Вискули, а к Горбачеву, отстранившись таким образом от заговорщиков и получив в свое распоряжение железобетонное алиби. С юмором потом вспоминал, в каком "полунетраспортабельном" состоянии через сутки явился к Горбачеву с информацией об уничтожении СССР российский "всенародный", который со своими подельниками, по слухам, "употреблял" за каждый абзац подписанного ликвидационного документа в отдельности.



И последнее. Кроме истории государств, утверждал один из первых идеологов глобализма Герберт Уэллс, существует и "более важная", с его точки зрения "история обыденного человека", которой он предлагал заменить героизм государственных подвигов, преподавая и воспитывая на ней космополитов вместо патриотов под видом человеческой "экологии" или даже "биологии". Генеральный смысл этой эпитафии проекту "человечество" и "человек", - трансформация высших смыслов бытия, апеллирующих к социальной стороне человеческой природы, которая и отличает homo sapiens от "назначенной" ему в предки соратниками Уэллса обезьяны, в сугубо физиологическую жизнедеятельность. Отделение духа от тела. Сведение этих смыслов до борьбы за физическое выживание в условиях естественного отбора, за кусок хлеба и продолжение рода. А с ним - биологического вида. К этому призывали все основные философские труды самого британского классика и по совместительству крупного разведчика - от эпической "Машины времени" до "Открытого заговора". Те, кто развалил Советский Союз изнутри, а без внутреннего ресурса это было не по силам ни одной, даже самой мощной иностранной спецслужбе и даже всем им, вместе взятым, руководствовались этими идеями, которые воспринимали с 1960-х - 1970-х годов в рамках внедрявшихся в СССР проектов Римского клуба. В какой мере с этими проектами был или не был связан Назарбаев, мы не знаем. Хотя вряд ли можно предположить, чтобы должность председателя Совета министров СССР, которая светила ему в случае сохранения Союза, могла быть предложена человеку "со стороны", не из "своего круга", не пребывавшему "в теме". Может быть именно поэтому он грустил недолго, возглавив независимый Казахстан с таким энтузиазмом, что оказался единственным из постсоветских лидеров, который, чтобы независимость от России закрепить, даже перенес столицу на северные земли, в Целиноград, подъем которого до центра, получившего всесоюзную известность, неразрывно связан с подвигом всего советского народа по освоению казахстанской целины.



Так в одной судьбе, хотя и не только в ней, соединились две темы, две истории. Одна отражает советские заоблачные достижения, обеспечившие выживание нашей Родины в страшном по своему напряжению и трагизму XX столетии, которое Осип Мандельштам красноречиво назвал "веком-волкодавом". Другая тема и история повествуют о предательстве этих достижений и великой Красной идеи и Красного проекта поздней советской элитой, принявшей в своем узком кругу решение о конвертации власти в собственность. Хрущев, накликавший своей "оттепелью" горбачевскую "перестройку", не просто скользил между черным и белым, как талантливо изобразил потом на его надгробии Эрнст Неизвестный, а задал тренд, направив этим "скользким" путем последующее поколение советских руководителей. Назарбаев - лишь один из этой когорты. Не самый яркий, но и далеко не самый последний.



29 августа 2020

Владимир Павленко Источник - regnum.ru

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