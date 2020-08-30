Русский мир, сейчас легче найти в лукашенковской Белоруссии, чем в путинской России, - Герман Садулаев

08:35 31.08.2020

Русский мир - мир социального равенства и справедливости

Герман Садулаев о том, почему русский мир сейчас легче найти в "лукашенковской Белоруссии", чем в "путинской России"

Герман Садулаев



Русский мир – мир социального равенства и справедливости



В августе прошла видеоконференция Союза Коммунистических партий - КПСС. В конференции принимали участие руководители КПРФ, Коммунистической партии Белоруссии, Коммунистической партии Украины, других партий, входящих в СКП-КПСС. Основным вопросом конференции была ситуация в Белоруссии. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, в числе прочего, сказал, что попытка провести майдан в Белоруссии - предпоследний шаг к уничтожению Русского мира. Конечно, в Белоруссии есть много внутренних проблем и назрела необходимость реформ, политических и экономических. Но очевидно, что внешние и враждебные силы используют нестабильность ситуации для того, чтобы оторвать Белоруссию от России, от Русского мира.



Может показаться, что коммунисты просто стоят на патриотических, государственных, даже националистических позициях. Можно задаться вопросом: а где же тут классовая борьба, где идеи социальной революции? Самым сильным аргументом белорусской оппозиции против интеграции с Россией было и остается указание на тот факт, что сама Россия является страной олигархического капитализма, что Москва защищает интересы не народов России и Белоруссии, а собственных олигархов, которые хотят раздербанить Белоруссию, как они уже раздербанили Россию, вот и вся "интеграция".



Это верно. Но верно так же и то, что "режим Лукашенко", при всех его недостатках, предотвращал "прихватизацию" белорусской промышленности и сельского хозяйства, как белорусскими, так и российскими, и польскими, и любыми другими капиталистами. Поэтому КПРФ безоговорочно поддержала Лукашенко, а не майдан. В этом и есть классовая, пролетарская, а не националистическая логика. Ведь от приватизации пострадает, в первую очередь, рабочий класс. Что же касается оппозиции, то она и не скрывает того, что если ей удастся захватить власть, то она начнет именно с приватизации и "оптимизации" производств, что означает закрытие либо передачу под иностранный контроль (об этом здесь). От того, что этими иностранцами будут не российские олигархи, а транснациональные корпорации, поляки, немцы и прочие, рабочим будет ничуть не легче. Капиталисты они и есть капиталисты. Ярмо российского капитала ничем не лучше и не хуже любого другого.



Сохранить Белоруссию - означает сохранить не только союзника России, но и социально-ориентированное государство, народную экономику. Для этого Лукашенко должен обеспечить преемственность власти. Зюганов в этой связи указал и на ошибки президента Белоруссии. Преемственность не в том, чтобы воспитать своего "преемника", подготовить к президентскому посту сына, внука, зятя или племянника. Дело не в персоналиях. Следует воспитать, организовать, подготовить, политическую силу, партию, которая будет отстаивать интересы народа, интересы рабочего класса и проводить в жизнь политику социальной ответственности государства. Руководитель КПРФ сказал, что в стране должны быть политики, которые работают каждый день, а не только от выборов к выборам или в момент кризиса. Такой партией может и должна стать Коммунистическая партия Белоруссии. Только с опорой на Коммунистическое движение, на опыт и идеалы социализма, можно сохранить и преумножить несомненные достижения Минска.



Иначе буржуазия опрокинет, развалит и растащит всю Белоруссию и это только вопрос времени. Не получилось сейчас - получится позже.



Предотвращение катастрофы в Белоруссии крайне важно для всего Русского мира. Ведь что такое Русский мир? В чем его идея, в чем привлекательность? Русский мир - не националистическое понятие и не колониальное. Русский мир объединен общим языком и культурой, но не только. Цивилизация Русского мира всюду на планете воспринимается как торжество социального равенства и справедливости. Сколько бы в России не сносили памятников Ленину, сколько бы не декоммунизировали, не переименовывали, сколько бы не открещивались яростно от наследия "тоталитаризма", "большевизма", "коммунизма", сколько бы не строили "центров Ельцина" и "музеев демократии", а историческая правда сильнее истерического антикоммунизма и для всего мира русский - это по-прежнему коммунист, а самый популярный русский - это Ленин. Коммунизм и Ленин - вот наш настоящий "брэнд", вот непридуманная русская "национальная идея".



Современная Россия имеет огромные проблемы и постоянно терпит неудачи в попытках создать новое содружество государств, широкий политический союз и самодостаточный экономический кластер только потому, что не имеет никакой собственной идеи, никакого цивилизационного проекта, которым она могла бы увлечь соседей. Пытались прикормить дешевой нефтью, привлечь экономическими выгодами в единое таможенное пространство, но голая корысть работает плохо: "союзнички" одной рукой берут все льготы, а другой рукой подметают дорожки перед США и НАТО. Многовекторная политика, которой грешил и сам Лукашенко.



Хотя идея есть, и проект есть, и не надо изобретать велосипеда: современный социализм, социально-ответственное государство, дружественная народу и природной среде экономика, при традиционном для Русского мира сохранении прав народов, отсутствии угнетения и вражды. И вот в чем особенность ситуации: то, с чем ассоциируется Русский мир, сейчас легче найти в лукашенковской Белоруссии, чем в путинской России. Белоруссия - островок Русского мира. А ведь чрезвычайно важно иметь не только теорию, но и работающую модель. Поэтому все лучшее, что есть в Белоруссии, мы должны сберечь. А придет время, опыт Белоруссии будет распространен на Россию и на весь Русский мир.