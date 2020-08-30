Репрессии, пытки и гибель в застенках. Что сулят Казахстану идеи пантюркизма можно увидеть в сегодняшней Турции, - Айнур Курманов

09:20 31.08.2020 Айнур Курманов, 29 августа 2020



Нынешний режим в Турции снова "отличился" в деле преследования инакомыслящих, уничтожив еще одного активиста правозащитного движения Эбру Тимтик, которая скончалась 27 августа на 238 дне голодовки протеста против репрессий

Известный оппозиционер и член Народного Фронта Турции стала четвертой в этом году жертвой диктатуры, потому что выступала против репрессий и за преобразование правовой системы государства.



После неудавшегося государственного переворота, организованного исламистами в 2016 году, власти Турции развернули грандиозные репрессии. Десятки тысяч людей официально лишились работы по статье "за неблагонадежность", сотни инакомыслящих оказались в тюрьмах. Под каток репрессий попали не только оппозиционные политики, но и музыканты, правозащитники, учителя и простые люди, не вписавшиеся в систему, выстраиваемую Реджепом Эрдоганом.



В результате таких действий со стороны власти, десятки коммунистов объявили массовую голодовку, протестуя против арестов товарищей и сворачивания демократических прав и свобод. В результате голодовки в начале этого года скончались двое участников музыкального коллектива Grup Yorum Хелин Белек и Ибрагим Гекчек, а также представитель Федерации Молодежи Турции (молодежное крыло Народного Фронта) Мустфа Кочак. На грани смерти находится еще один известный в Турции правозащитник, адвокат Юнсал Айтач.



Протестующие преследуют разные цели, однако их всех объединяет то, что обвинения основываются на показаниях анонимных свидетелей. К сожалению, в уголовно-процессуальном кодексе Турции существует такой институт: показания против любого оппозиционера могут быть предоставлены лицом, которое не разглашается в период следствия. Таким образом, нарушается общепринятый принцип гласности и открытости, не говоря уже о том, что такого понятия как "очная ставка" в подобных случаях вообще не существует. То есть если власть хочет кинуть в застенки любого неугодного, это можно сделать фактически с помощью анонимки.



Глядя на происходящее в Турции мы с глубокой тревогой наблюдаем за некоторыми представителями общественности Казахстана, которые пытаются продвигать неоосманские идеи в нашей стране. То ли по глупости, то ли по незнанию, эти деятели пытаются обосновать необходимость сближения Казахстана с "эрдогановской" Турцией.

Однако глядя на то, как в той самой Турции люди осознанно(!) идут на смерть – задаешься вопросом: а нужно ли оно нам, жителям Казахстана?

Турецкие граждане, пошедшие на смертельную голодовку, считают политическую систему, выстроенную Эрдоганом, не просто авторитарной, а возвращающей общество в дремучие времена Османской империи, внедряющей ислам в школьное образование и во все сферы жизнедеятельности, а также подавляющей трудящихся и в особенности женщин. По сути, они борются против процесса социальной и политической сегрегации и насаждаемого национально-культурного консерватизма.

Многие оппозиционеры были обвинены в связях с запрещенной в Турции коммунистической организацией DHKP-C. Но это был лишь предлог для того, чтобы объявить в розыск шестерых участников музыкального коллектива Grup Yorum, за головы которых турецкое правительство официально объявило вознаграждение в 300 000 турецких лир (около 48 000 долларов). Оставшиеся в стране члены группы - Хелин Белек и Ибрагим Гекчек, оказавшись в турецкой тюрьме, начали голодовку протеста до смерти. И даже после того как их освободили, а обвинения рассыпались в суде, они продолжили акцию протеста, требуя незамедлительного освобождения всех политических заключенных.



Такова логика и принципы их борьбы: раз режим Реджепа Эрдогана отказывается удовлетворить их справедливые требования, то они продолжат стоически умирать, отстаивая своей правоту. Поэтому их кампания вызывает столь жгучую ненависть со стороны ультраправых сил, правящей партии и спецслужб, устраивающих постоянные провокации возле домов, где голодают протестующие и во время похорон умерших героев.



На фоне происходящего в Турции беспредела, вспомним речь бывшего министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова, который перед очередным визитом президента Турции отметил, что "современные турки считают Алтай своей прародиной, что, конечно же, накладывает отпечаток на наше взаимодействие с Турцией…".

Данные слова говорят о многом, а именно о попытках копировать нынешнюю посткемалистскую политическую систему Турции, которая уже вступила в период османского реваншизма со всеми вытекающими отсюда последствиями. Принятие на вооружение латиницы как средство приобщиться к Западу и ЕС, переименование столицы, главного аэропорта и центральных проспектов областных центров – это все от новых "старших братьев" из Стамбула и Анкары.



Однако такая политика приводит к уродливым социальным формам, не только отдаляя общество от демократии, но и загоняя его в средневековые времена азиатской деспотии. В целом, это ведет к потере остатков независимости, когда страна может при таком курсе стать очередной сатрапией нового османского Константинополя. Других вариантов просто не остается, так как Эрдоган прочно стал на путь возрождения Османской империи. Поэтому для либералов и прозападных националистов это приобщение к Европе обернется на деле приобщением к янычарскому ятагану.



И намек в речи казахстанского дипломата на турецкую "прародину из Алтая" не случаен, так как действительно существуют геополитические пантюркистские проекты по переселению части жителей Анатолии в бывшие советские среднеазиатские республики, а именно в Казахстан и Кыргызстан в целях создания этнического имперского стержня для объединения этих территорий под властью единого центра. Таким образом, возвращение на "прародину" обернется типичной колонизацией. Не смотря на внешнюю абсурдность таких планов, они могут стать реальностью, если исходить из быстро меняющейся международной обстановки.

Дело в том, что нынешний президент Турции и вся правящая верхушка, возомнившие себя продолжателями дела османов, пытаясь заполучить выгоду от нарастающего противостояния между США и Китаем, уже радостно соглашаются на роль своеобразного тарана Запада по геополитическому выдавливанию России и Поднебесной из региона Кавказа и Центральной Азии. То есть, становясь на путь возрождения империи, нынешний Стамбул неминуемо вступает на кривую дорожку противостояния и новых войн с великими державами по расширению своего влияния, что прямо или косвенно затронет и нас.



Американские и британские аналитические центры давно активно пропагандировали идеи пантюркизма, таким образом, надеясь внести свою лепту в настроения целого ряда республик бывшего СССР, а также создать хотя бы декларативный противовес Евразийскому союзу. Но сейчас данная турецкая реваншистская доктрина получает новое дыхание и финансово-политическую подпитку. Поэтому пантюркизм наряду с неолиберализмом и исламистским экстремизмом становится в Центральной Азии и Казахстане еще одной деструктивной идеологией, направленной на установление жестких кровавых режимов.



Английской разведкой, которую недавно возглавил еще один новоиспеченный идеолог и теоретик пантюркизма Ричард Мур, уже запланирован перенос центра так называемой солидарности тюркских народов в более актуальное на перспективу географическое место - то есть, непосредственно в Центральную Азию. Соответственно, мы сейчас можем на своей шкуре ощутить все прелести "тюркского мира", внедряемые Западом.

То, что это не сказки говорит и тот факт, что Турция задолго до Эрдогана проводила политику мягкой силы у нас и в соседних странах, внедряя свою идеологию через систему образования. К примеру, через тот же Казахско-турецкий университет имени Сулеймана Дэмиреля, чьи филиалы были открыты в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской и Костанайской областях. Через сеть школ и пансионатов обучались и обучаются дети представителей интеллигентных семей, кланов из правоохранительных и властных структур Казахстана.

Абсолютное большинство из выпускников данных ВУЗов уже стали адептами пантюркистской идеологии и являются проводниками строительства государства по лекалам Стамбула. И перед тем как закрывать глаза на эту угрозу вспомните о погибшей от многодневной голодовки Эбру Тимтик и о трех турецких активистах, боровшихся за свободу. Иначе если мы об этом забудем, то можем легко проснуться в новом Освенциме. Источник - news-front.info,

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