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КОВИ убил узбекского актера и директора Нацдрамтеатра Фатхуллу Масудова
10:19 31.08.2020

Скончался актер Фатхулла Масудов
Известный актер театра и кино, директор Узбекского национального академического драмтеатра Фатхулла Масудов скончался в возрасте 57 лет. У него был выявлен коронавирус.

В возрасте 57 лет скончался известный актер театра и кино, директор Узбекского национального академического драматического театра, заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Фатхулла Масудов родился в Ташкенте в 1963 году. В 1980-1984 годах учился в Ташкентском театрально-художественном институте. В 1985-1986 годах служил в армии.

В 1986-1988 годах работал помощником режиссера Узбекского государственного академического драматического театра, с 1988 года начал работать актером. С 2015 года возглавлял театр. Сыграл множество ролей на сцене театра и в кино. Озвучил героев более 500 фильмов, сообщается на сайте театра.

В 1999 году был удостоен медали "Шухрат". в 2003 году - звания "Заслуженный артист Республики Узбекистан", в 2014 году - ордена "Мехнат шухрати".

По имеющейся информации, в последние недели Фатхулла Масудов лечился от коронавируса.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598858340
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