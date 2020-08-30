КОВИ убил узбекского актера и директора Нацдрамтеатра Фатхуллу Масудова

10:19 31.08.2020

Скончался актер Фатхулла Масудов

Известный актер театра и кино, директор Узбекского национального академического драмтеатра Фатхулла Масудов скончался в возрасте 57 лет. У него был выявлен коронавирус.



В возрасте 57 лет скончался известный актер театра и кино, директор Узбекского национального академического драматического театра, заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.



Фатхулла Масудов родился в Ташкенте в 1963 году. В 1980-1984 годах учился в Ташкентском театрально-художественном институте. В 1985-1986 годах служил в армии.



В 1986-1988 годах работал помощником режиссера Узбекского государственного академического драматического театра, с 1988 года начал работать актером. С 2015 года возглавлял театр. Сыграл множество ролей на сцене театра и в кино. Озвучил героев более 500 фильмов, сообщается на сайте театра.



В 1999 году был удостоен медали "Шухрат". в 2003 году - звания "Заслуженный артист Республики Узбекистан", в 2014 году - ордена "Мехнат шухрати".



По имеющейся информации, в последние недели Фатхулла Масудов лечился от коронавируса.