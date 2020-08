Американская полит-система идет вразнос, - В.Прохватилов

14:29 31.08.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 29.08.2020

Дональд Трамп и Стив Бэннон



20 августа исполняющая обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Штраус заявила, что бывший главный стратег Белого дома при президенте Трампе и ведущая фигура команды Трампа на этапе предвыборной борьбы в 2016 году Стивен Бэннон и еще три человека (Брайан Колфедж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши) арестованы по обвинению в обмане на сумму $25 млн спонсоров кампании по сбору средств для строительства стены вдоль границы с Мексикой.



Стив Бэннон был взят под стражу агентами Почтовой службы США (USPS) и Службы почтовой инспекции США, правоохранительного подразделения USPS, у побережья Коннектикута на яхте, зарегистрированной на имя бежавшего из КНР китайского миллиардера Го Вэнгуя, который является членом клуба Мар-А-Лаго президента Трампа во Флориде.



Компания We Build the Wall, собиравшая деньги на "Стену Трампа" была основана Брайаном Колфеджем из Флориды, ветераном войны в Ираке. Бэннон был в этой компании председателем совета директоров. Вместе еще с двумя участниками проекта, Эндрю Бадолато и Тимом Ши, они обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Каждое из этих обвинений предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.



Следует обратить внимание на то, что решение об аресте Бэннона было принято Прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY) во главе с прокурором Джеффри Берманом, а не ФБР. Это значит, что не было необходимости получать разрешение у сторонника Трампа генерального прокурора Уильяма Барра на предъявление обвинений и задержание подозреваемых. Уильям Барр знал о расследовании SDNY и вынудил уйти в отставку прокурора Бермана, что The Financial Times назвала "неуклюжим изгнанием".



Британская The Observer утверждает, что один из сподвижников Бэннона по проекту We Build the Wall, Эндрю Бадолато, в прошлом был связан с мафией. Прошлое Бадолато включает в себя многочисленные судебные иски, деловые отношения с осужденными за мошенничество, попытку вымогательства, связи с "центром отмывания денег" – офшорной фирмой в Коста-Рике, а также обвинения в сексуальном насилии в отношении трех женщинами. Бэннон был глубоко вовлечен в совместные проекты с Бадолато.



Этим уголовное преследование Стивена Бэннона не исчерпывается. Медиакомпания Бэннона и Го Вэнгуя GTV Media Group минувшей весной привлекла более $300 млн в виде частных пожертвований, что в 10 раз больше собранных ими средств на "Стену Трампа". В пресс-релизах компании сообщалось, что она станет "единственным независимым мостом между Китаем и западным миром без цензуры".



Ранее сообщалось, что беглый китайский миллиардер нанял Бэннона по годичному контракту на консультационные услуги стоимостью $1 млн, начиная с августа 2018 года. The New York Times сообщила, что Бэннон часто появлялся на новостной платформе Guo Media, причем видеоролики записывались на борту яхты Го Вэнгуя.



Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (Канада) выпустила "инвестиционное предупреждение" после того, как многие канадцы приобрели акции GTV Media Group Inc. Комиссия предупредила, что официальные лица компании "не зарегистрировались для продажи ценных бумаг в Британской Колумбии и не подали проспект эмиссии в Комиссию по ценным бумагам Британской Колумбии". В предупреждении говорится: "Мы призываем резидентов Британской Колумбии проявлять осторожность при работе с компаниями, которые не зарегистрированы для выпуска акций".



Банки JPMorgan Chase и Wells Fargo уже заморозили счета, связанные со сбором средств для компании GTV Media Group. Bank of America закрыл счет материнской компании GTV Media.



Дональд Трамп дистанцировался от Бэннона, заявив репортерам в Белом доме, что "не имел с ним дела очень долгое время". Президент США сказал, что ему не нравятся частные попытки профинансировать строительство пограничной стены и он не знал, что Бэннон был связан с этой группой (We Build the Wall). По словам пресс-секретаря президента, Трамп не знал людей, участвовавших в проекте.



Однако в декабре прошлого года Колфедж заявил, что у него "есть обратный канал связи с администрацией" через Бэннона и бывшего госсекретаря штата Канзас Криса Кобаха, главного юрисконсульта проекта, который держал Трампа в курсе того, чем занимается We Build the Wall. "Мы заручились поддержкой президента из первых уст, у нас были люди, которые встречались с президентом, которые напрямую проинформировали его о том, что происходит, и президенту Трампу нравится то, что мы делаем", – сказал Колфедж.



Кроме того, есть ряд видео, на которых Дональд Трамп-младший хвалит We Build The Wall и Брайана Колфеджа на презентации проекта в 2018 году: "То, что вы, ребята, делаете, потрясающе".



Обращает на себя внимание избирательность предъявленных членам проекта We Build The Wall обвинений. Некоторые участники проекта – основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс, шериф Дэвид Кларк, знаменитый бейсболист Курт Шиллинг, бывший конгрессмен от Колорадо Том Танкредо, бригадный генерал в отставке Роберт Сполдинг III, Крис Кобах – в обвинительном заключении не упомянуты. Между тем все они активно агитировали за строительство "Стены Трампа" и имели отношение к сбору денег. Значит ли это, что обвинение оберегает некоторые фигуры от дискредитации?



Вероятны и новые судебные обвинения в адрес людей президента. Недавно либеральное издание Mother Jones опубликовало результаты расследования, согласно которым зять президента Джаред Кушнер (главный советник Трампа и его доверенное лицо) может быть причастен к биржевым махинациям вокруг государственной ссуды в $765 млн обанкротившейся компании Eastman Kodak.



Междоусобная война демократов и республиканцев, противников Трампа и его сторонников, выплескивающая ушаты грязи, будет продолжаться до дня выборов 3 ноября, идя по возрастающей. Эта борьба не прекратится и после выборов, поскольку вероятность непризнания результатов подсчета голосов очень велика. Американская политическая система идет вразнос.