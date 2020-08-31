Не "свобода" против "диктатуры", а хаос против порядка, - М.Хазин

14:58 31.08.2020

"О росте политической напряженности", или Noblesse oblige - МИХАИЛ ХАЗИН



Напряженность в мире все время нарастает и возникает естественные вопросы: доколе и почему? Я уже много раз отвечал на эти вопросы, но в рамках описания других процессов. Сейчас пришло время поговорить об этом конкретно



Итак, в 1913 году, с созданием ФРС, банкиры получили в свои руки колоссальный ресурс – бесконтрольную эмиссию. Кто-то скажет, мол, как можно было печатать деньги тогда, когда действовал "золотой стандарт" по доллару? Ответ есть в "Воспоминаниях о будущем", но я его повторю. Когда в твоих руках не только печатный станок, но и кредитно-денежная политика, проблемы нет: напечатанные и предоставленные конкретному банкиру деньги, которые, теоретически, могут вызвать инфляционные проблемы, легко изымаются через ужесточение кредитно-денежной политики.



Грубо говоря, чуть-чуть повышается ставка или нормы резервирования для банков и денежная масса приходит в равновесие. Фактически, такая операция равносильна вменению всем гражданам страны одноразового налога в пользу этого конкретного банкира. Я могу вас уверить – проверить такие операции будет крайне сложно, особенно если проверку будут осуществлять близкие к банкирам люди.



И роль банкиров, в том числе по контролю за общественными институтами, все время росла. Особенно резко после двух событий мировой истории: Бреттон-вудской конференции 1944 года и принятия политики "рейганомики" в 1981 году. Детали этого процесса описаны в "Воспоминаниях о будущем", нам же принципиально важно, что на Западе где-то с середины 70-х годов (условно – с момента отставки президента США Ричарда Никсона) банкиры уже прочно удерживали практически всю систему СМИ, образования и, частично, политический истеблишмент.



А с 1989-91 годов они взяли под свой контроль и бывшую мировую систему социализма. Обращаю внимание, у нас часто сетуют на то, что люди на Украине, а частично и в Белоруссии, не понимают, что делают, своими руками рушат свою же страну и свое благосостояние. Это естественный результат отсутствия альтернативы либерального (политический либерализм – идеология, созданная под контролем банкиров, "Западного" глобального проекта) взгляда на мир. Если вам все объясняют, что есть только один взгляд на жизнь, а все остальное – это ужас-ужас-ужас, поневоле начинаешь с этим ужасом бороться.



Так вот, поддерживает политический либерализм колоссальная по мощи и масштабу пропагандистская машина (хорошо видно, например, как только один ее элемент, Сорос, фактически приватизировал всю политическую элиту Украины). Работает она крайне эффективно (что хорошо видно по той же Белоруссии), но у нее есть определенный недостаток: она требует для своей деятельности колоссальных денег. А источник этих денег все тот же, созданный в 1913 году – эмиссия Федеральной резервной системы США.



К сожалению для этой системы, этот источник оказался практически исчерпан в результате кризиса 2008 года и последующих событий. Эмиссия перестала давать экономический эффект (инвестиционный процесс в мировой экономике остановился), Трамп, во многом, взял ее под свой, то есть государственный контроль, банкам все сложнее удерживать устойчивость мировой финансовой системы. И вот тут возникает принципиальный вопрос: а что дальше?



Руководители этой системы вовсе не дураки, но они, в отличие от своих дедов и прадедов, ее не создавали и не видят сегодня вариантов, как бы можно было вернуть эффективность своему главному за последние сто с лишним лет инструменту. Я же, как экономист, могу с уверенностью сказать, что это и невозможно. Но давайте отдадим себе отчет: потерять инструмент это вовсе не значит, отдать власть. Другое дело, что нужно сменить инструмент контроля над ситуацией.



И если предыдущие десятилетия в качестве политической системы использовали "демократию" (то есть механизм всеобщих выборов, в которых участвовали партии; при этом механизм партийного строительства был выстроен так, что пройти его можно было только с использованием больших денег, которые выдавали банкиры), то сейчас этот механизм уже не работает. По понятной причине: денег нет, народ требует реальных результатов, начинают появляться "несистемные" (то есть не выращенные в рамках управляемой процедуры) партии и система начинает идти вразнос. Вон, сколько народу вчера вышло в Берлине на улицы… А сколько было во Франции? Оппозиция Лукашенко отдыхает…



Так вот, единственный вариант выхода из ситуации в этом случае – переход к позиции управляемого хаоса. Обратите внимание на Украину: пока у Януковича был ресурс экономического взаимодействия с Россией, он мог себе позволить хотя бы имитацию демократического процесса. А вот пришедший к нему на смену режим, который потерял ресурс экономического взаимодействия с Россией и не получил ресурс от Евросоюза (кто бы мог подумать!) даже иллюзию демократии себе позволить не может. Потому все даже потенциально пророссийские силы были ликвидированы, практически полностью.



Именно по этой причине так растет напряженность в мире – происходит плановый переход к системе управляемого (ну, относительно) хаоса. Мировая финансовая элита не может себе позволить потерять власть, слишком много разных проблем вылезет на поверхность и нести за них ответственность никто не хочет. Собственно, именно по этой причине так отчаянно дерутся за власть демократы в США – их лидерам и покровителям расследования, которые уже анонсировал Трамп, смерти подобны. Но у нас ситуация похожая – олигархи 90-х не могут себе позволить потерять контроль над очень многими государственными институтами, поскольку пережить расследования они просто не смогут!



Так что готовиться к разным неприятностям надо. Они просто неизбежны, "Западный" глобальный проект – финансовые глобалисты, не могут себе позволить потерять власть, а в рамках более или менее естественного развития ситуации это произойдет практически наверняка. Вопрос только, насколько жестко будут развиваться события в тех или иных регионах. И, к слову, по этой причине особую ценность для общества приобретают те политики, которые могут сохранить стабильность.



Кто-то, конечно, может считать, что альтернативой Лукашенко является "процветающая демократия". В реальности, скорее, речь пойдет о "гуляй-поле" в стиле Украины времен Гражданской войны или нынешней Ливии. Оно кому-то нужно в Белоруссии? Нет, конечно, полевые командиры могут и выиграть. Но какую долю они занимают в белорусском обществе?



В общем, понимание объективных процессов дает достаточно четкую картину развития ситуации. И это позволяет понять реальную дилемму, которая стоит перед обществом. Не "свобода" и "демократия" против "диктатуры", а хаос против порядка. И разбираться с тем, что можно сделать для улучшения жизни, нужно только после того, как удастся отбиться от куда более страшных сценариев. Пора бы уже это понять.