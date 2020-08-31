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    Таджикистан   | 
СДПТ решила(сь) бойкотировала президентские Тадж-выборы-2020
15:30 31.08.2020

СДПТ бойкотировала президентские выборы-2020

Социал-демократическая партия Таджикистана объявила бойкот предстоящим в октябре президентским выборам.

Рахматилло Зоqиров, председатель этой партии, на своей страничке в Фейсбуке написал, что "СДПТ бойкотирует выборы президента 11 октября 2020 года". Он отметил, что решение об отказе в участии в президентских выборах принято политсоветом партии.

В Центризбиркоме заявили, что участвовать в выборах или нет - это выбор самой СДПТ.

Зойиров в своем пояснении о бойкоте написал, что назначение выборов президента страны на 11 октября является незаконным, и что собрать 250 тысяч подписей в указанные Центризбиркомом сроки невозможно.

Еще одной из причин бойкота социал-демократами президентских выборов является, по словам Зойирова, то, что президент страны Эмомали Рахмон не имеет права быть председателем партии и тот факт, что он возглавляет Народно-демократическую партию Таджикистана фактически свел на нет многопартийную систему в стране и превратил "республику в однопартийную систему".

Обвинения, которые опровергают сторонники НДПТ и других партий

Еще одной причин бойкота Зойировым и его партии выборов является принятая в 2019 году новая редакция закона о центральной избирательной комиссии. По его словам, "в соответствии с этим законом представители политических партий и движений не имеют права участвовать в работе центральной и местных избирательных комиссий и их состав формируется за счет представителей органов исполнительной власти и правящей в Таджикистане Народно-демократической партии".

Навруз Самадзода, секретарь ЦИК, сказал 31 августа Радио Озоди, что "это право каждой политической партии, мы не можем ни указывать им, ни что-то говорить по этому поводу".

Самадзода отметил, что оповещения от руководства СДПТ об отказе в участии в выборах им не поступало.

Президентские выборы в Таджикистане назначены на 11 октября текущего года. На сегодня выдвинуты 5 кандидатов на пост президента, в том числе и действующий президент Эмомали Рахмон.

Сама Народно-демократической партия своего кандидата еще не объявляла, однако 26 августа кандидатуру Рахмона выдвинула Федерация профсоюзов Таджикистана.

Таким образом, своих кандидатов на пост президента выдвинули Аграрная партия, Социалистическая партия, Демпартия и Партия экономических реформ.

Однако все эти кандидаты являются депутатами нижней палаты парламента и всегда поддерживают политику действующего президента. Критики говорят, что выдвижение этих кандидатов является инсценировкой для того, чтобы придать президентским выборам вид состязательности.

Предстоящие выборы президента в Таджикистане являются шестыми по счету. Начиная с 1994 года, в четырех выборных кампаниях неизменно побеждал действующий президент Эмомали Рахмон.

Источник - rus.ozodi.org
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