"Мастер" обнуления президентских сроков. Обойдет ли Рахмон Назарбаева? - "РО"

15:32 31.08.2020 Эмомали Рахмон, правящий Таджикистаном 28 лет, встречается с простыми людьми перед очередными выборами. 20 августа 2020 года.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся у власти на протяжении 28 лет, в очередной раз выдвинут в качестве кандидата на президентских выборах осенью этого года. Чем запомнились его предыдущие президентские сроки?



26 августа Федерация независимых профсоюзов Таджикистана выдвинула Эмомали Рахмона на пост президента. В Таджикистане таким правом обладают не только политические партии, но и профсоюзы и молодежные союзы. Ранее сообщалось, что выдвинуться на пост может и 32-летний сын президента Рустам Эмомали. Общественность терялась в догадках, кто же станет кандидатом: отец или сын. По мнению экспертов, это единственная интрига на предстоящих выборах.



Сам Рахмон пока никак не прокомментировал выдвижение. Не представила кандидата Народно-демократическая партия, которую он возглавляет. Ее съезд по этому поводу запланирован на следующую неделю.



ВОЙНА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЗЛЕТ



Президентские выборы в Таджикистане 11 октября – следующие в пространстве СНГ после голосования в Беларуси, где не прекращаются масштабные протесты против их итогов, присудивших победу действующему лидеру Александру Лукашенко.



Президенты Таджикистана и Беларуси находятся у власти около 30 лет, как и формально подавший в отставку в прошлом году, но сохранивший обширное влияние на политику в Казахстане Нурсултан Назарбаев.



Эмомали Рахмон пришел к власти во время гражданской войны в Таджикистане 1992 – 1997 годов. Прекращение боевых действий ставится ему в заслугу. Оказание почестей бессменному президенту в этой связи продолжилось в 2015 году принятием закона, который утвердил за ним статус "лидера нации – основателя мира и национального единства". Официальные СМИ назвали его также "великим лидером".



Для Рахмона эти выборы могут стать первыми в качестве "лидера нации". Даже если он решит не баллотироваться, этот статус позволяет ему влиять на управление страной.



Если Рахмон все-таки станет кандидатом этой осенью, выборы станут для него пятыми. В 1990 году он будучи директором совхоза был избран депутатом Верховного Совета Таджикистана. В 1992 году напряженность между властями и оппозицией переросла в гражданскую войну. В сентябре того же года президент Рахмон Набиев подал в отставку. 19 ноября 1992 года Эмомали Рахмон был избран председателем Верховного Совета, благодаря помощи "народного фронта". На следующий день в Худжанде состоялось заседание парламента. На нем была принята отставка Набиева и отменено президентство, утвержденное в 1990 году. Полномочия перешли к председателю Верховного Совета Эмомали Рахмону (прежняя фамилия Рахмонов).



ПЕРВОЕ ОБНУЛЕНИЕ



В 1994 году на референдуме была принята первая после провозглашения независимости Конституция, и Таджикистан перешел к президентской форме правления. Согласно закону, президент имел право быть избранным дважды на пятилетний срок. На выборах того года Эмомали Рахмон был объявлен победителем, набрав более 58 процентов голосов. В 1997 году правительство Рахмона достигло соглашения с оппозицией о прекращении вооруженного конфликта. Он вступил в Народно-демократическую партию в 1998 году, а затем стал ее председателем.



В 1999 году путем референдума в Конституцию были внесены поправки, они исключили два пятилетних срока для президента, заменив их на один семилетний. Предыдущее президентство Рахмона обнулили.



Конституция разрешала деятельность религиозных партий, была создана верхняя палата парламента. Целью конституционной реформы было, в частности, узаконивание участия оппозиционной Партии исламского возрождения в политике. Оппозиционные силы получили несколько десятков мест во власти.



ВТОРОЕ ОБНУЛЕНИЕ



Рахмон, согласно официальным итогам, получил более 96 процентов голосов на президентских выборах 1999 года. В 2003 году был проведен еще один референдум по внесению поправок в основной закон страны. В соответствии с ними президент получил возможность быть избранным на два семилетних срока. Тогда же было снято возрастное ограничение. До внесения изменений президентом не мог стать кандидат старше 65 лет. Предыдущее президентство Рахмона снова обнулили.



Первый президентский срок Рахмона ознаменовался окончанием войны и перемирием с оппозицией. Его второй срок запомнился изгнанием противников с политической сцены. Сообщается, что с 1997 года на Рахмона было совершено несколько покушений.



На выборах 2006 года Эмомали Рахмон получил более 76 процентов голосов. А после начал уделять много внимания духовности. В этот период в стране принялись восстанавливать старые географические названия, расширять меры по укреплению государственного языка, был утвержден реестр имен людей на таджикском языке. В 2007 году президент страны также изменил свою фамилию, став Рахмоном.



Инаугурация президента Эмомали Рахмона. Душанбе. 16 ноября 2013 года.

Инаугурация президента Эмомали Рахмона. Душанбе. 16 ноября 2013 года.

ПЯТЫЕ ВЫБОРЫ "ЛИДЕРА НАЦИИ"?



На выборах 2013 года Рахмон получил более 84 процентов голосов. Во время этого президентства был сдан в эксплуатацию первый агрегат таджикистанского долгостроя – Рогунской ГЭС. Его запуск президент Таджикистана торжественно отметил вместе с сыном Рустамом.



После этих выборов в Конституцию были внесены изменения и в 2016 году Рахмон получил статус "лидера нации", который, в частности позволяет ему баллотироваться на президентский пост неограниченное количество раз. Поправки внесли путем референдума. Они также запретили религиозные партии и снизили до 30 лет возрастной ценз для кандидатов в президенты.



В результате вне закона оказалась Партия исламского возрождения Таджикистана, кандидат которой мог составить реальную конкуренцию выдвиженцу власти на грядущих выборах. ПИВТ объявили "террористической организацией". Это решение регулярно подвергают критике Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) и международная правозащитная организация Human Rights Watch.



К настоящему моменту среди баллотирующихся в президенты нет кандидатов, которые заинтересованы в подлинной политической борьбе. Высказывается мнение, что выборы может бойкотировать только нынешняя оппозиция – Социал-демократическая партия. Лидер партии Рахматилло Зойиров заявил, что не будет участвовать в выборах, потому что "не желает обеспечить их легитимность". Он назвал нынешнее власти "незаконными, антинародными и антиконституционными" и обвинил Рахмона в "разрушении многопартийной системы страны и установлении однопартийной системы".



РАХМОН ОБОЙДЕТ НАЗАРБАЕВА?



За 28 лет нахождения у власти Эмомали Рахмона поправки в Конституцию Таджикистана вносились трижды. В результате он и его семья получили доступ к неограниченной власти.



С 1 сентября этого года в Таджикистане вырастут зарплаты, пенсии и стипендии. Кроме того, были предоставлены льготы малому и среднему бизнесу и объявлены налоговые каникулы. Власти объясняют эти меры борьбой с последствиями пандемии, но аналитики уверены, что происходящее играет в пользу Рахмона на предстоящих выборах. Общественность в текущем году также активно обсуждала то обстоятельство, что во все поездки по стране Рахмон брал с собой сына Рустама.



Таджикский эксперт Парвиз Муллоджанов считает "делом решенным" участие Рахмона в качестве кандидата.



– Конечно, он имеет стопроцентный шанс стать президентом. Что касается его срока, то следует ожидать продолжения его прежней политики как внешней, так и внутренней. Никаких особых изменений не предвидится, –говорит он Азаттыку.



Казахстанский эксперт по странам СНГ Думан Кабдыгалиев также говорит, что тема выборов в этом году в Таджикистане обсуждалась широко, однако выборы не будут особенными.



– Президентские выборы в Таджикистане состоятся после событий, связанных с выборами в Беларуси. Однако в таджикском обществе трудно ожидать демократических изменений, как в Беларуси. В стране нет даже сильного оппонента действующего президента. Представителей оппозиционной Партии исламского возрождения преследуют, они живут за границей. Поэтому Эмомали Рахмон не уйдет с поста и будет баллотироваться еще на один срок, – говорит он.



По словам эксперта, предложение Федерации профсоюзов, выдвинувшей Рахмона на пост президента, также поддерживает Народно-демократическая партия.



– У действующего президента хорошее здоровье. Ранее в интервью он говорил, что останется у власти до тех пор, пока позволит здоровье. Поэтому у Рахмона нет причин уходить с поста президента, – говорит Думан Кабдыгалиев Азаттыку.



По его словам, главная проблема в том, что сын Рахмона Рустам, которого он выбрал в качестве преемника, еще слишком молод и не прошел испытание "большой политикой". 32-летнего Рустама Эмомали нельзя сравнивать с Токаевым, выдвинутым Назарбаевым в Казахстане, или с Медведевым, который когда-то был избранником Путина в России.



– Поэтому я считаю, что на этот раз Рахмон будет участвовать в президентских выборах сам, чтобы привести своего сына Рустама в большую политику. Следующий президентский срок Рахмона будет посвящен подготовке сына к высшей должности в качестве преемника, – говорит политолог.



По данным Таджикской редакции Радио Азаттык, местный эксперт Абдумалик Кодиров также придерживается мнения, что Рахмон, возможно, будет баллотироваться на пост президента, не выдвигая своего сына.



"Рахмон не будет рисковать, учитывая события в Беларуси", – говорит он.



Абдумалик Кодиров считает, что выдвижение Эмомали Рахмона кандидатом в президенты от федерации профсоюзов призвано представить его "независимым" кандидатом.



"Поступая таким образом, власти, похоже, пытаются показать Рахмона народным президентом, а не представителем Народно-демократической партии", – говорит он.



Ранее Аграрная, Социалистическая, Демократическая партии и Партия экономических реформ в Таджикистане в качестве кандидатов в президенты выдвинули своих лидеров Рустама Латифзода, Абдухалима Гаффорова, Саиджафара Усмонзода и Рустама Рахматзода.



Для регистрации в качестве кандидата в президенты Таджикистана, претенденты должны собрать подписи пяти процентов избирателей. Это около 250 тысяч человек.



Если 67-летний Эмомали Рахмон будет переизбран, то в перспективе может провести у власти 35 лет.



Международные организации критикуют Рахмона за нарушение прав человека, ограничение свободы слова и религии и преследование оппонентов. Они также обвиняют президента Таджикистана в непотизме. Его сын Рустам Эмомали является вторым лицом в иерархии власти – председателем верхней палаты парламента.



Ни одни из прошедших в Таджикистане с момента провозглашения независимости выборов не признавались международными организациями свободными и демократическими.



Автор - Куанышбек КАРИ​. Материал казахской службы РСЕ/РС Источник - Радио Озоди

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