Сделавшего себе сэппуку Худоерзода сняли с поста Минстранспорта Таджикистана. Пока не схаракирил Рахмона

15:33 31.08.2020

Министр транспорта Таджикистана Худоерзода освобожден от занимаемой должности



Министр транспорта Таджикистана Худоер Худоерзода освобожден от занимаемой должности. В указе президента РТ от 31 августа говорится, что чиновник покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Другим указом главы государства новым министром транспорта назначен Азим Иброхим, который до последнего времени был вице-премьером.



Имя 62-летнего Худоера Худоерзода попало на первые полосы в СМИ 11 августа после того, как он попытался наложить на себя руки. Генеральная прокуратура Таджикистана 11 августа сообщила, что Худоер Худоерзода "на почве возникшего семейного конфликта по месту жительства в городе Душанбе, с использованием хозяйственного ножа с целью лишения себя жизни предпринял попытку самоубийства". Его смогли спасти и госпитализировали в клинику "Истиклол".



Во время короткого телефонного разговора с Радио Озоди 19 августа Худоерзода не прокомментировал произошедшее, отметив лишь, что не знает, когда его выпишут из больницы.



Худоер Худоерзода возглавлял министерство транспорта с 2017 года. Ранее он был депутатом маджлиса Горно-Бадахшанской автономной области, членом Маджлиси Милли - верхней палаты парламента Таджикистана, председателем Рушанского района ГБАО.



Азиму Иброхиму, новому министру транспорта Таджикистана, 58 лет. Ранее он возглавлял Главное управление геологии и был председателем столичного района Сино. Также он был вице-премьером и главой таджикской-кыргызской межправкомиссии, и пока непонятно, почему его понизили в должности.