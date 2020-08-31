Партия Зеленского выдвигает в мэры Одессы бывшего КВНщика Филимона. Что они пьют?

15:48 31.08.2020

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выдвинет на выборы мэра Одессы бывшего КВНщика Олега Филимонова, также известного по участию в "Джентельмен-шоу". Об этом в понедельник, 31 августа, пишет "Страна.ua".



При этом "Слуга народа" не собирается побеждать, отмечает издание. Сторонники Зеленского договорились получить большинство в одесском горсовете вместе с партией нынешнего мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам". Предполагается, что Труханов сохранит пост главы города.



Журналистка Власта Лазур сообщила в социальных сетях, что Филимонов в интервью местному телеканалу подтвердил свои намерения баллотироваться и сообщил, что участвовать в выборах ему предложил Зеленский.



Олег Филимонов родился в 1952 году, был участником команды КВН "Одесские джентельмены", телеведущим, сыграл в нескольких фильмах. В 2020 году получил звание Народного артиста Украины.