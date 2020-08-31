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"Мы отменили напасть под названием „прописка". У каждого есть право жить в столице", - Ш.Мирзиеев. Что он жует?
15:59 31.08.2020

"У каждого есть право жить в столице" - президент
"Мы отменили напасть под названием „прописка". У каждого есть право жить в столице", - сказал президент, посещая метро. Он отметил важность расширения метро для улучшения экологии и удовлетворения спроса населения на транспортные услуги.
Сегодня, 11:05 Политика
Президент Шавкат Мирзиеев во время поездки на поезде от станции "Бодомзор" до новой станции "Туркистон" Юнусабадской лини метрополитена 29 августа признал, что в Узбекистане на протяжении десятилетий не уделялось внимания метро.

"Ташкент расширяется, число предприятий увеличивается, выхлопные газы оказывают большое негативное влияние на экологию. Чем больше мы будем строить метро, тем лучше мы сохраним здоровье наших людей, продлим им жизнь, сократим время, облегчим жизнь. Юнусабадский район с 340 тысячами жителей очень нуждался в метро для соединения с центром", - сказал он (по сюжету канала "Узбекистан 24").

"Мы отменили эту напасть под названием „прописка". Неважно, где живет человек - в Каракалпакстане, Сурхандарье. У каждого есть право жить в столице", - сказал Шавкат Мирзиееев.

Город расширяется, к нему скоро присоединятся новые районы. Пандемия коронавируса показала важность повышения внимания к экологии, сохранения чистого воздуха, продолжил он. С этой точки зрения метро - самый экологичный, безопасный и удобный вид общественного транспорта.

Президент отметил, что в прежние годы строители метро уехали на работу в другие страны, и специалистов пришлось возвращать в Узбекистан и восстанавливать эту сферу.

Шавкат Мирзиеев заявил, что из-за незавершенности Юнусабадской линии другие линии метрополитена были убыточными.

"В свое время был большой проект, но за последние 25−26 лет ему не уделялось внимания. На это могли быть разные причины: возможно, не было условий, денег, проектировщиков. Так мы постепенно пытались закрыть метро,. студентов не пускали (возможно, имеется в виду отмена проездных для метро в 2000-х годах - ред.)", - сказал он.

"Теперь у нас есть еще одно намерение: доведем метро от центра Мирзо-Улугбекского района до ТТЗ", - сказал Шавкат Мирзиеев.

В прошлом году сообщалось о планах продления Узбекистанской линии метро от станции "Беруни" в сторону Каракамыша (две новых станции), Чиланзарской линии - от "Буюк ипак йули" до ТТЗ (три станции) и Юнусабадской линии - от "Мингурик" до Ипподрома (семь станций).

Источник - Газета.uz
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