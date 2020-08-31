Умер 13-й (в 2012-17 гг.) Президент Индии Парнаб Мукерджи

16:33 31.08.2020

Умер экс-президент Индии Пранаб Мукерджи



13-й президент Индии Пранаб Мукерджи умер в возрасте 84 лет. Он возглавлял государства в 2012–2017 годах. О смерти сообщил действующий глава государства Рам Натх Ковинд. Причины смерти не уточняются, но в августе господин Мукерджи заразился коронавирусом, передает Reuters.



"С грустью узнал, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть - это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии как истинный мудрец. Народ скорбит, потеряв одного из своих самых достойных сыновей. Мои соболезнования его семье, друзьям и всем гражданам",- написал господин Ковинд в Twitter (цитата по ТАСС).



Индия находится на третьем месте по числу заражений коронавирусом в мире. Зарегистрировано 3,6 млн заболевших и около 65 тыс. умерших.



Пранаб Мукерджи победил на президентских выборах 2012 года, набрав около 70% голосов. Он не принимал участие в кампании 2017 года. Ранее он занимал должности глав Минфина, Минобороны и МИД Индии.