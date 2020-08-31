Рахмон сменил послов Таджикистана в Китае (стал Саидзода), Египте (Косими) и Саудовской Аравии (Карими)

16:38 31.08.2020

Новым послом Таджикистана в Китае назначен Зохир Саидзода. Соответствующий указ подписал президент республики Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе главы государства.



Новым послом Таджикистана в Саудовской Аравии стал Акрам Карими. Он сменил на этом посту Косими Заробиддина, который, в свою очередь, стал новым послом республики в Египте.