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|Рахмон сменил послов Таджикистана в Китае (стал Саидзода), Египте (Косими) и Саудовской Аравии (Карими)
16:38 31.08.2020
Новым послом Таджикистана в Китае назначен Зохир Саидзода. Соответствующий указ подписал президент республики Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе главы государства.
Новым послом Таджикистана в Саудовской Аравии стал Акрам Карими. Он сменил на этом посту Косими Заробиддина, который, в свою очередь, стал новым послом республики в Египте.