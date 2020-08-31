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ТаджКабмин: Господина Иброхима понизили из вице-премьеров в министра транспорта
16:43 31.08.2020

Заместитель премьер-министра республики Азим Иброхим назначен указом президента Таджикистана новым министром транспорта страны
В Таджикистане сменился глава Министерства транспорта республики, им стал теперь уже экс-вице-премьер республики Азим Иброхим, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Постановление о новом назначении на должность министра транспорта подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, ранее он освободил с занимаемой должности предыдущего главу ведомства Худоера Худоерзода.

Указ о назначении Азима Иброхима вступил в силу с 31 августа. Между тем место заместителя премьер-министра пока остается вакантным. На этом посту Иброхим находился с ноября 2013 года.

Напомним, Азим Иброхим занимает государственные посты, начиная с 1994 года, когда стал первым заместителем главы Комитета Госгортехнадзора при Совете Министров Таджикистана.

С 1995-го он был заместителем председателя Комитета по драгоценным металлам и камнесамоцветному сырью, а с 1997-го - первым зампредом Комитета по драгоценным металлам Таджикистана.

В 2002-м стал замминистром в Министерстве промышленности страны, а через два года - председателем душанбинского района Сино.

До 2013 года работал начальником Главного управления геологии при Правительстве Республики Таджикистан.

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Азим Иброхим родился 1 марта 1962-го в районе Мир Саид Али Хамадони Хатлонской области, окончил Ташкентский государственный технический университет. Кандидат технических наук, автор четырех книг, а с 2004-го является членом редакционной коллегии российского "Горного журнала".

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Иброхим - академик Инженерной академии Таджикистана и академик Международной академии минеральных ресурсов РФ.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tj.sputniknews.ru
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