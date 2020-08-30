Папский район Узбекистана: произвол властей едва не привел к социальному взрыву

16:54 31.08.2020

ПОСЛЕ СКАНДАЛА В ПОСЕЛКЕ ЧОДАК КОМИССИЯ ИЗ УЗБЕКСКОГО КАБМИНА РАСПОРЯДИЛАСЬ НЕ ЗАКРЫВАТЬ КОЛЛЕДЖ И ВЕРНУТЬ УВОЛЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА РАБОТУ



Воскресенье, 30 Августа 2020



После резонансного скандала с избиением и арестами правозащитниц 27 августа в поселок Чодак Папского района Наманганской области прибыла правительственная комиссия. Уволенным преподавателям пообещали, что колледж закрываться не будет и все 47 педагогов смогут вернуться на работу. Об этом сообщила Азиатерре руководитель Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева.



"Все незаконно осужденные по административному кодексу намерены подать апелляционные заявления и жалобы на произвол милиции Папского района и добиваться наказания виновных", - отметила она, поблагодарив всех журналистов и правозащитников, оставшихся неравнодушными к беспределу, устроенному в отношении участников мирного пикета против закрытия единственного в своем роде Папского профессионального колледжа сервиса и горной металлургии (ППКСиГМ), и помогших предать гласности эту историю.



По словам Урлаевой, по приезду домой она тут же вызвала медиков "скорой помощи" и оперативных сотрудников, чтобы зафиксировать следы избиений (гематомы на теле и ссадины, высокое артериальное давление). Она сообщает, что ее били начальник милиции поселка Чодак по имени Даврон и замначальника Умид Эшонкулов.



По словам правозащитниц, за попыткой закрыть учебное заведение в Чодаке стоит местный "авторитет" - депутат и замхокима по делам махалли Папского района Тулкин Эрматов (тот, что отсидел 2 года из 6 за махинации с золотом). Вот и на суде в ночь 27 августа подставными свидетелями против активистов по его поручению были назначены две женщины, штатные сотрудницы чодакской махалли "Майдон" (одна из них, по имени Халиса, оказалась председательницей махаллинского комитета).



Сотрудники милиции и нанятые ими местные провокаторы, в том числе из махаллинского женкома ("отряд баб особого назначения"), безнаказанно нападали на участников акции, избивали их. Например, преподавателя по имени Дильбар душил и избивал лично упомянутый выше Эрматов, сообщают активистки.



Об истории с наездом на ногу правозащитницы Солмаз Ахмедовой со стороны неизвестного водителя "Нексии" мы уже рассказывали в предыдущей публикации. Несмотря на то, что травмированная нога (позже рентген показал трещину в кости) женщины стала опухать, злоумышленник попросту сбежал с места события, а милиционеры даже не думали его задержать.



В поселке Чодак



Подробности состоявшегося затем "судебного разбирательства" описаны Еленой Урлаевой в подготовленной ПАУ рассылке для общественных активистов от 27 августа 2020 года.



"С материалами и протоколами по административным нарушениям милиционеры никому ознакомиться не дали. (…). Судья Салиджон Абдукадыров проигнорировал заявления задержанных о том, что они были избиты милиционерами и провокаторами", - говорится в информации. Также сообщается, что судья дал всего 5 минут, чтобы задержанные подписали протоколы, затем обвинил участников акции по 6-ти статьям административных правонарушений, в частности, в "неподчинении и сопротивлении милиции, нарушении правил митинга и карантина, мелком хулиганстве".



На требования Елены Урлаевой от судьи остановить заседание (поскольку задержанные были избиты и плохо себя чувствовали, а с материалами дела никто не был ознакомлен) ответа также не последовало.



Дальнейшие события напоминают фрагменты детективного сериала. Когда Абдукадыров, как ни в чем не бывало, продолжил опрос измученных задержанных, раздосадованная Урлаева бросила в него баклажку с водой, по ее словам, чтобы как-то привлечь его внимание к происходящему публичному беспределу.



Разгневанный судья приказал милиции вывести женщину из зала. После чего начальник милиции из Чодака Даврон (фамилия не уточнена) силой потащил ее в дальний кабинет и стал избивать в присутствии двух сотрудников, ударяя об стену, крича и оскорбляя ее нецензурной бранью. "От ударов об стену сам Даврон получил травму левой руки, из раны стала течь кровь. Когда он зашел в суд, многие обратили внимание на то, что его рука перевязана носовым платком", - уточняет детали инцидента правозащитница.



Напомним, 25 августа 2020 года правозащитницы из Ташкента Солмаз Ахмедова и Елена Урлаева приехали к принудительно уволенным из горно-металлургического колледжа преподавателям в поселок Чодак Папского района Наманганской области по приглашению местного педагога из того же учебного заведения Тахира Султанмурадова для совместного решения их проблем.



На 26 августа здесь была намечена публичная акция активистов, которые, наряду с требованием не закрывать профессиональный колледж на 1200 учащихся и почти полсотни учителей, выдвинули к властям Наманганской области требования обеспечить жителей питьевой водой и лимитом газа (из 57.000 человек населения Чодака 34.000 являются этническими таджиками). Для этого собравшиеся на мирный митинг организовали перекрытие автотрассы и ждали встречи с представителями местных властей для переговоров.



Во время акции активисты потребовали также переквалифицировать колледж, в котором учатся дети из близлежащих горных кишлаков, в техникум, восстановить на работу уволенных 47 педагогов, выплатив им компенсацию за моральный и материальный ущерб в течение 3 месяцев.



После визита на место событий комиссии из Кабмина остается надеяться, что обещания чиновников решить социальные вопросы не будут забыты…



Соб. инф