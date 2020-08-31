Трамп и Байден. Две стороны одной… гегемонии, - С.Кожемякин

16:56 31.08.2020 Трамп и Байден. Две стороны одной… гегемонии



В США выдвинуты основные кандидаты в президенты. Несмотря на взаимные нападки, Дональд Трамп и Джозеф Байден защищают власть капитала. Правящий класс, однако, вынужден учитывать сдвиг общественных настроений влево.



Пошатнувшийся колосс



В творческом багаже американского писателя Марка Твена есть замечательный рассказ "Как меня выбирали в губернаторы". Его герой - человек порядочный - решает бросить вызов погрязшим во всех пороках кандидатам "двух основных партий". Но задача оказалась безнадежной. Пресса превратила бедолагу в "клятвопреступника", "вора" и "пьяницу", вынудив отказаться от участия в "свободных выборах". "Наконец бесстыдная травля, которой подвергли меня враждебные партии, достигла наивысшей точки: по чьему-то наущению во время предвыборного собрания девять малышей всех цветов кожи и в самых разнообразных лохмотьях вскарабкались на трибуну и, цепляясь за мои ноги, стали кричать: "Папа!" Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался", - пишет автор.



Спустя сто с лишним лет изменились разве что фамилии кандидатов. "Две основные партии" по-прежнему руководят страной, на пушечный выстрел не подпуская "чужаков". Показательна судьба Берни Сандерса, дважды пытавшегося побороться за должность президента с позиций более радикальных, чем капиталистические элиты. Он столкнулся со всеми "марк-твеновскими" несчастьями: от полоскания в СМИ до подтасовок на предварительных выборах (праймериз).



И все же во владычестве Демократической и Республиканской партий появились трещины. Их создают сомнения, что существующий курс является верным и единственно возможным. Согласно недавнему опросу, 80 процентов жителей считают, что страна движется в неправильном направлении. Две трети американцев недовольны мерами властей по борьбе с пандемией и столько же выступают за всеобщую систему здравоохранения (законопроект "Медикэр для всех"). Наконец, 59 процентов молодых граждан предпочли бы жить в социалистической, а не в капиталистической стране. За год их доля выросла на 9 пунктов.



Недовольству способствует глубокий кризис. Количество активных случаев COVID-19 продолжает расти, ежедневно регистрируется 40-50 тыс. новых заражений и свыше 1 тыс. смертей. "В разгар пандемии почти 100 млн американцев не имеют достаточной медицинской страховки… В самой богатой стране в истории не гарантировано основное право человека - право на жизнь. Необходимое медицинское обслуживание должен получать каждый, независимо от платежеспособности", - заявил на съезде Демократической партии известный юрист и борец за всеобщее здравоохранение Ади Баркан.



Набирает обороты движение за сотрудничество с Кубой в борьбе с коронавирусом. Такие обращения выпустили члены законодательных собраний и представители общественности Калифорнии, Миннесоты и ряда других штатов. Они напоминают, что смертность от COVID-19 на Кубе в 70 раз меньше, чем в США, а кубинские медики оказали помощь более чем двум десяткам стран. Вместо этого Вашингтон ввел против Гаваны новые санкции.



Администрация Трампа, шансы которого на переизбрание резко снизились, пытается укрыться за трескучей демагогией. "Мы скоро победим вирус и перейдем к золотому веку!" - заявляет президент, не конкретизируя, кто именно получит доступ к "райским кущам". А такое уточнение необходимо. Совокупное состояние дюжины богатейших американских дельцов выросло с марта почти на 40 процентов и впервые в истории превысило 1 трлн долл. Это вполне объяснимо, учитывая налоговые льготы для корпораций и оказанную им во время кризиса помощь. Малые предприятия такой поддержкой похвастать не могут, в результате чего разорилось каждое четвертое из них.



Реальный ВВП упал за полгода на 11 процентов, так что экономика откатилась на уровень 2014 года. 40 млн жителей США не хватает средств даже на еду, а количество запросов на получение продуктовых талонов увеличилось за последние месяцы на 16 процентов. И ситуация только ухудшается. Выплата пособий по безработице, составлявших 600 долл. в неделю, прекратилась 31 июля. Частичная помощь продолжает оказываться за счет местных бюджетов, но этот источник недолговечен. На федеральном уровне продление программ помощи зашло в тупик. Администрация Трампа предложила новый пакет стимулирующих мер объемом 1 трлн долл., но демократическое большинство палаты представителей заблокировало его как недостаточный.



Число новых заявок на получение пособий тем временем не падает ниже 1 млн в неделю, а общий уровень безработицы превышает 10 процентов - втрое больше, чем в начале года. Еще столько же американцев трудятся в условиях неполного рабочего дня и урезанных зарплат.



Шараханья капитала



Глубочайший со времен Великой депрессии кризис и распространение левых идей вынуждают элиты реагировать. После того как получивший на праймериз почти 10 млн голосов Сандерс вышел из гонки в пользу Байдена, команды политиков создали совместные комиссии по наиболее острым социально-экономическим вопросам. Результатом их работы стал 110-страничный "Манифест единства" - рекомендации для руководства Демократической партии. Часть из них, нередко в урезанном виде, по итогам предвыборного съезда вошла в программу Байдена.



Кандидат обещает с 7,25 до 15 долл. увеличить минимальную почасовую оплату, снизить возрастной порог программы медицинской помощи для пожилых с 65 до 60 лет, списать долги малоимущим по образовательным кредитам, увеличить расходы на социальное жилье и образование. В частности, предлагается сделать бесплатным дошкольное воспитание и обучение в государственных колледжах для бедных граждан. Средства на эти программы демократы планируют получить за счет прогрессивной шкалы налогообложения. Сниженную Трампом с 35 до 21 процента верхнюю ставку корпоративного налога Байден обещает поднять до 28 процентов, а также увеличить подоходный налог для богатых.



Именно от Демократической партии баллотируются кандидаты, заявляющие о своих социалистических убеждениях. 3 ноября - в этот день американцы будут выбирать не только президента, но и треть сената, всю палату представителей, а также местные органы власти - может стать для них невиданным прежде триумфом. По итогам праймериз повторную номинацию в конгресс обеспечили члены движения "Демократические социалисты Америки" (ДСА) Александрия Окасио-Кортес и Рашида Тлаиб. Соседние с ними кресла могут занять Джамаал Боуман (от Нью-Йорка) и Кори Буш (от штата Миссури), поддержанные левыми организациями. На предварительных выборах они разгромили "тяжеловесов", занимавших свои должности по 20-30 лет.



Еще больше левых кандидатов - на уровне региональных законодательных собраний. Например, в ассамблею штата Нью-Йорк баллотируется свыше десяти таких политиков. Среди них - 28-летний Зохран Мамдани. Выступая за доступное жилье, общественное здравоохранение и бесплатный проезд, он отказался от корпоративных пожертвований, к которым прибегала его соперница, побеждавшая в течение четырех выборов подряд.



Учитывать рост протестных настроений вынуждены и республиканцы. Стремясь удержать падающий рейтинг, Трамп до конца года освободил малоимущих граждан от подоходного налога и ввел мораторий на выплату займов по образовательным кредитам. Однако основной упор делается на силовые методы и разнузданную информационную кампанию. В Портленд, Сиэтл и другие города, где продолжаются массовые протесты, введены подразделения министерства внутренней безопасности и пограничных войск. Участников митингов власти называют "большевиками, использующими фашистскую тактику", и добавляют, что Демократическая партия захвачена "радикальными левыми".



"Если Байден победит, больные и безумные анархисты и агитаторы уничтожат наши города. Рынки рухнут, и мы получим очень скучную социалистическую страну, - вещает Трамп. - Между американской мечтой и тотальной анархией, безумием и хаосом стою только я".



Демократы в долгу не остаются. "Нынешний президент погрузил Америку во тьму, - с таким же библейским пафосом заявил Байден. - Если вы доверите мне быть президентом… я буду союзником света, а не тьмы". Продолжаются взаимные обвинения в сговоре с иностранными державами. Если демократы обвиняют российские спецслужбы в поддержке Трампа, то республиканцы намекают на связи оппонентов с Китаем. Масла в огонь подлил директор национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. По его словам, Россия, Китай и Иран "используют тайные и явные меры влияния на выборы".



"Неолиберальная пара"



Накал страстей не отменяет того факта, что за спиной двух ведущих кандидатов стоит монополистический капитал. Это доказали предвыборные съезды. У демократов он прошел 17-20 августа, у республиканцев - неделю спустя. Несмотря на некоторые различия, утвержденные на них платформы имеют общую суть. Как и Трамп, Байден обещает "укреплять американское лидерство в мире" и добиваться того, чтобы вооруженные силы США "не имели себе равных". Критикуя соперника за агрессивную политику, кандидат Демократической партии в то же время обещает противостоять Пекину в Гонконге и Южно-Китайском море, "сдерживать" Россию и продолжать дипломатическое давление на Венесуэлу и Кубу. Для этого Байден хочет провести реформу госдепартамента США и укрепить агентство по международному развитию (ЮСАИД). Открытое давление нынешней администрации и "мягкая сила", предлагаемая демократами, являются двумя сторонами империалистической "медали".



То же самое относится к социально-экономической политике. На первый взгляд, партии выступают за различные курсы. Так, Трамп призывает "не плодить иждивенцев", сокращая социальные программы и создавая максимально выгодные условия для бизнеса. В том числе путем дальнейшего сокращения корпоративных налогов. Позиция демократов иная. Как уже отмечалось, они обещают поднять налоги для крупного бизнеса. Но это не более чем подачка трудящимся. Тот же Байден заявляет, что, если законопроект "Медикэр для всех" ляжет на его стол, он наложит на него вето.



Тесную связь Демократической партии с крупным капиталом подтвердило выдвижение Камалы Харрис на пост вице-президента. "Финансисты с Уолл-стрит вздохнули с облегчением", - отозвалась на это газета "Уолл-стрит джорнэл", а близкий к ДСА журнал "Якобинец" написал, что "Байден нашел в Харрис свою неолиберальную пару". Бывший генпрокурор Калифорнии, а с 2017 года сенатор, Харрис выступала против инициативы Сандерса о сокращении военного бюджета и призывала покарать основателя сайта "Викиликс" Джулиана Ассанжа. В прошлом году она объявила о желании побороться за президентский пост, причем ее кампанию щедро спонсировали миллиардеры Гордон Гетти и Дин Метропулос.



Несмотря на тактические уступки, демократы пользуются малейшими поводами для дискредитации левых. Так, против ДСА развернута кампания с обвинениями в антисемитизме. Требование не допускать социалистов к выборам поддержали свыше полусотни членов законодательного собрания штата Нью-Йорк. Они ссылаются на выступления против оккупации Палестины и призыв ДСА к своим кандидатам воздержаться от политических визитов в Израиль в случае избрания. Запущен сбор подписей за отзыв депутата городского совета Сиэтла Кшамы Савант, поддержавшей протесты. Показательно и то, что на съезде Демократической партии слово предоставили только двум представителям прогрессивного крыла - упомянутому Ади Баркану и Александрии Окасио-Кортес, причем последняя получила… одну минуту. Это время социалистка использовала для обозначения своих идей, а в конце заявила о поддержке Сандерса.



Среди левых сил все сильнее становится убеждение в том, что только массовое движение трудящихся способно пошатнуть господство капитала. Об этом, в частности, заявляют в Коммунистической партии США. А в ДСА анонсировали призыв. Он пройдет с 1 октября по 7 ноября с целью довести численность движения до 100 тыс. человек. "Мы не должны расслабляться и позволить правящему классу получать прибыль, пока рабочий класс теряет все", - отметили в организации. Сторонников этого принципа в стране все больше, и рано или поздно количество обязательно перейдет в новое качество.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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