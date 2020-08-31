Шведские экстремисты сожгли копии Корана, чем спровоцировали уличные беспорядки

17:11 31.08.2020

В городе Мальме (Швеция) вспыхнули уличные беспорядки в знак протеста против того, что группа правых экстремистов сожгла копии священной книги мусульман Корана. По данным британского портала The Sun, минувшей ночью сотни демонстрантов жгли шины и бросали камни в полицейских.



Все началось с того, что одиозный датский политик, лидер ультраправой партии Hard Line ("Жесткий курс") Расмус Палудан надумал провести в шведском Мальме митинг, а согласно данным Википедии, такие акции "Жесткого курса" зачастую носят антиисламский характер.



Власти Швеции отказали в выдаче разрешения на проведение митинга, а самого Палудана даже не пустили в страну – остановили на границе, и даже официально запретили въезд на предстоящие два года.







Как поведал прессе представитель полиции Мальме Калле Перссон, силовики подозревали, что Палудан собирался в Швецию не на шашлыки, а с некими не слишком законными намерениями:



Существовал риск того, что его поведение будет представлять угрозу для общества, – пояснил правоохранитель.



Раздосадованные поведением шведских властей, запретивших въезд в страну их лидеру, ультраправые молодчики устроили в Мальме публичное сожжение копий Корана.



Полиция арестовала троих за разжигание расовой ненависти, но провокация состоялась и вылилась в уличные протесты и беспорядки.



Относительно беспорядков представитель полиции Мальме вчера заявил:



Мы пока не взяли ситуацию под контроль, но активно работаем над этим. И мы видим связь между тем, что происходит прямо сейчас, и тем, что произошло ранее.



Марат УСМАНОВ | Нур-Султан