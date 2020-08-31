Чем грозит конец нефтяной эры Казахстану? - М.Шайхутдинов

17:33 31.08.2020 Каким будет постпандемический мир? Прогноз для глобальной экономики



Роман Иванов



Растут риски распада единой глобальной экономики на макрорегионы.



Кризис 2020 года стал самым необычным кризисом в истории, пишет профессор Марат Шайхутдинов в работе, опубликованной на официальном сайте международного научного комплекса "Астана". По поводу дальнейшего развития событий единых прогнозов нет до сих пор. Серьезно усугубил ситуацию коронавирус - из-за карантинных мер многие миллионы могут лишиться работы и закрыться тысячи предприятий.



Из предыдущих кризисов уроки не извлекли



Шайхутдинов назвал главные признаки нынешнего кризиса:



"идеальный шторм" (пандемия COVID-19 в сочетании с падением мировых цен на нефть)

приостановка мировых производственных и торговых цепочек

коллапс авиаперевозок

свертывание сферы услуг

обрушение как потребительского спроса, так и предложения со стороны промышленности

рост безработицы и др.



Одновременно накаляется геополитическая обстановка.



Третья мировая война: где начнется и почему?



В числе негативных факторов деградация системы международного контроля над стратегическими вооружениями, растущая американо-китайская напряженность, локальные конфликты на Ближнем Востоке и др.



- Можно утверждать, что человечество не извлекло должных уроков из кризиса 2007-2009 годов и оказалось совершенно не готово к финансово-экономическому кризису 2020 года, что делает его особенно опасным, - утверждает Шайхутдинов.



В рецессию погрузились глобальная экономика и торговля. По оценке ВТО, во втором квартале 2020 года



мировой товарооборот снизился более чем на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года



По итогам года он может просесть почти на 32%. Это антирекорд за всю историю наблюдений.



Только в США ВВП во II квартале упал на 32,9% в годовом выражении (данные министерства торговли). Такого не было даже в Великую депрессию.



Обанкротиться могут тысячи предприятий



- Экономика Европейского союза находится в рецессии еще с конца 2019 года. Во II квартале 2020 ВВП Евросоюза обрушился на рекордные 14,4% в годовом выражении по сравнению с таким же периодом 2019 года, - отмечает Шайхутдинов.



В результате:



немецкая экономика вернулась на уровень 2011 года,

испанская – к уровню 2002 года,

итальянская – к показателям начала 1990-х.



ВВП Китая в первом квартале 2020 снизился на 6,8% в годовом выражении, но во втором рост экономики составил 3,2%. Это лучше ожиданий экспертов. Автор отметил, что ВВП этой страны плавно снижался и до пандемии.



Коронавирус заберет 15 млн жизней, экономика мира просядет на $9 трлн - прогнозы экспертов



По итогам января-мая 2020 года убыточными стали 36% предприятий РФ. Объем ВВП в долларовом выражении отброшен к уровню 2010 года. Предпринимательские доходы упали до 20-летнего минимума.



По данным Росстата, в июне безработица составила 4,6 млн человек (6,2% экономически активного населения), хотя Конфедерация труда России считает, что реальное число безработных 8 млн.



В целом, по оценкам Международной организации труда (МОТ),



совокупный ущерб от пандемии и карантинных мер может стоить глобальному рынку труда потери около 400 млн рабочих мест



Это чревато социально-политическими потрясениями, причем как в развивающихся, так и в развитых странах.



Пытаясь ускорить восстановление экономики, многие правительства принимают масштабные программы количественного смягчения.



Объем антикризисной поддержки составил:



в США - 45,6% ВВП,

Великобритании – 30,9%,

Германии – 35,4%,

Франции – 19%,

Италии – 54,6% ВВП.



- На восстановление экономики РФ, вопреки рекомендациям многих экономистов и оппозиционных политиков, в 2020-2021 гг. выделено всего 4-5 трлн рублей (3,4 - 3,5% ВВП), что не отвечает потребностям рядовых российских граждан, потерявших источники дохода из-за кризиса, - утверждает автор.



Вместе с тем некоторые эксперты предупреждают, что принятые центральными банками ведущих государств программы поддержки экономики чреваты ростом инфляции и девальвацией национальных валют. Аналитики агентства Bloomberg прогнозируют, что помощь от центробанков лишь повышает риск экономического шока для бизнеса.



После прекращения финансовой помощи тысячи предприятий окажутся на грани банкротства.



Быстрый выход из рецессии маловероятен



Аналитики предрекают быстрый рост не только государственного, но и мирового корпоративного долга. МВФ прогнозирует, что отношение общего госдолга к ВВП достигнет в 2020 году 101,5%.



Это самый высокий показатель в истории, превышающий долги времен Второй мировой войны



Более 100 стран уже обратились к МВФ за помощью, причем кредиты более оперативные, чем обычно, и на более либеральных условиях. Но МВФ не имеет права кредитовать страны в дефолтном и преддефолтном состоянии.



В 2020 году мировой корпоративный долг может вырасти на 12% и достичь $9,3 трлн.



Долг ряда компаний будет соизмерим с аналогичным показателям некоторых государств



И речь идет лишь о сохранении капитала и укреплении баланса, а не о получении прибыли.



- По мнению международных экспертов, быстрый выход из мировой экономики из рецессии маловероятен. Так, агентство Fitch считает, что ВВП развитых стран к 2025 году будет на 3-4% ниже прогнозов, составленных до COVID-19, - пишет аналитик.



Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что



вторая волна пандемии принесет дополнительные осложнения



Часть экспертов считает, что в этом случае



мировая торговля может снизиться еще на 6%, а рост мирового ВВП окажется на 5% ниже, чем в базовом сценарии



Среди экономистов не сложилось единого мнения о перспективах глобальной экономики в постпандемию. Прогнозы разнятся от достаточно быстрого восстановления до полной катастрофы и хаоса.



У "удаленки" есть серьезные недостатки



- Безусловно, одним из важнейших трендов постпандемической эпохи станет ускоренная цифровизация мировой экономики и финансов.



Без мощной IT-инфраструктуры многие страны могут остаться на обочине цивилизации,



поэтому они предпринимают активные меры в этом направлении, - отмечает Шайхутдинов.



Далее эксперт отметил, что сейчас широко распространяется практика удаленной работы и учебы. Возможно, что эта модель сохранится и после окончания пандемии. Но у нее есть серьезные недостатки.



- Исследование Microsoft показало, что удаленная работа резко увеличила нагрузку на сотрудников. Количество виртуальных встреч стало на 10% больше, чем в офисе, на 22% выросло число личных встреч, на 115% - объем коммуникаций с помощью мессенджеров и т. д. По данным Business Facilities, рабочий день американца стал больше почти на 40%, или на 3 часа. Казахстанские эксперты подчеркивают, что удаленная работа - это социальная ответственность компании, - пишет автор.



Помощь рождает новые проблемы



Часть экспертов прогнозирует, что мировая экономика может распасться на ряд макрорегионов.



Пандемия коронавируса - репетиция передела мира - Своик



- Деглобализация станет в ближайшие несколько лет новым мировым трендом. Государства, которые не смогут решить задачи частичной локализации и контроля жизненно важных для их экономики цепочек, обречены на новый кризис уже в обозримом будущем.



Центрами кристаллизации таких макрорегионов станут государства, обладающие контролем над рядом важных узлов уже существующей мировой экономической, финансовой и технологической и информационной систем.



Здравый смысл также подсказывает необходимость создания региональных платежных систем, способных обеспечивать проведение расчетов и поддерживать определенную финансовую независимость, в том числе ограниченную чувствительность региональных рынков к возможным проблемам с долларовой ликвидностью, - вкратце изложил автор содержание прогнозов.



В целом мировая экономика по-прежнему колеблется между рецессией и восстановлением. А власти многих стран колеблются между желанием поддержать бизнес и стремлением поддержать людей, утративших источники доходов.



Однако такая



поддержка порождает новые проблемы – инфляцию, девальвацию, рост государственного и корпоративного долга



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Доллар теряет лидирующие позиции, заменит ли его юань? - исследование



Роман Иванов



США вынуждены ослаблять свою валюту.



Экономический кризис, усугубленный пандемией ковида, окажет серьезное влияние и на мировую финансовую систему, считает исследователь Марат Шайхутдинов. Именно в финансовой сфере быстрее всего зарождаются и реализуются на практике различные инновации. Поэтому ожидается, что и финансовая архитектура вскоре станет новая.



Валютам сырьевых государств придется нелегко



Профессор напомнил, что сейчас "центробанки пытаются решить проблемы национальных экономик денежными эмиссиями и выкупом активов".



- Но шанс компенсировать экономические потери за счет денежной эмиссии и пакетов стимулирующих мер остался лишь у развитых стран. Их валюты считаются резервными, и активов достаточно, чтобы не допустить их резкой девальвации, - пишет автор.



Сырьевые государства вынуждены конкурировать за доступ к развитым рынкам. В случае успеха они смогут перезапустить свои экономики, получат возможность обслуживать и/или рефинансировать свои долги. Кроме того, растет тенденция к регионализации мировых финансов.



Пандемия коронавируса - репетиция передела мира - Своик



- Формирующиеся макрорегионы остро нуждаются в региональных платежных системах, способных поддерживать расчеты в условиях проблем с долларовой ликвидностью, - отметил Шайхутдинов.



Сохранится ли гегемония доллара?



Сейчас под вопросом само доминирование доллара в качестве главной резервной валюты мира. Причем об этом говорят и в США.



- В частности, 28 июля 2020 г. авторитетное американское издание Foreign Affairs заявило, что Америка может добровольно отказаться от гегемонии доллара,



поскольку "внутренние экономические и политические издержки прежнего финансового порядка становятся для Штатов непомерно большими",



- процитировал эксперт.



Автор перечислил упомянутые издержки:



Во-первых, гегемония доллара влияет на внутреннее распределение: выигрывают банки, проигрывают предприятия и рабочие. Спрос на доллар повышает его стоимость, дорожает американский экспорт. Рабочие места уходят за рубеж, усиливается бедность.



Во-вторых, экономика КНР растет, а доля США в мировой экономике снижается. При этом приток капитала в США будет расти в соотношении с размером их экономики. А это чревато последствиями для гегемонии доллара. Американские финансовые посредники будут получать еще больше прибыли в ущерб промышленной базе США.



Казахстан нужен США для сдерживания Китая - эксперт



В-третьих, Штатам все труднее обеспечивать сбалансированный рост, оставаясь центром привлечения излишков мирового капитала извне. В какой-то момент придется ограничить импорт капитала,



даже если это будет означать отказ от господства доллара как резервной валюты



Доллар становится символом ослабления Америки?



Некоторые эксперты считают, что может существенно возрасти роль евро. Однако есть мнение, что "создав фонд восстановления экономики, Европейский союз взял на себя долги, не обладая атрибутами государства или высшего финансового органа". А Германия поручилась за деньги, которые неподконтрольны ее бюджету.



- Более того, издание Atlantico (Франция) подчеркивает, что кризис повлечет за собой серьезные последствия для европейского банковского бизнеса на уровне капитала и прибыли, - отметил автор.



Если Китай сделает свой финансовый сектор еще более открытым,



на роль мировой резервной валюты сможет претендовать юань



По китайским официальным данным, процент платежей и поступлений в юанях за два года вырос с 19 до 37%. Эксперты Bloomberg утверждают, что использование компаниями КНР доллара в трансграничных операциях за это время сократилось с 70 до 56%.



За примирение США и Китая придется заплатить Евросоюзу



По итогам 1-го квартала 2020 доллар впервые занял лишь 46% расчетов между РФ и КНР. 54% пришлись на юань (17%), евро (30%) и рубль (7%).



- Deutsche Wirtschafts Nachrichten расценивают этот факт как "очередной удар по американской валюте". Французская Le Monde назвала доллар "символом ослабления Америки", - пишет автор.



Золото важнее газа



Важным отличительным признаком кризиса 2020 стал всплеск мировых цен на золото. 27 июля 2020 года цена золота на нью-йоркской бирже впервые с сентября 2011 превысила $1 900 за тройскую унцию. 4 августа в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex золото обновило исторический рекорд, превысив $2 тыс. за унцию.



Быстро дорожают и другие драгоценные металлы:



21-26 июля 2020 серебро выросло в цене на 27%, до $24,57 за унцию (максимум с августа 2013);

платина – на 13%, до $947 за унцию (максимум с конца февраля 2020);

палладий – на 15%, до $ 2329,4 за унцию (максимум с апреля 2020).



Устойчивому росту цен на драгоценные металлы способствуют:



опасения многих стран относительно второй волны COVID-19;

непрерывный рост напряженности между США и Китаем;

программы количественного смягчения и снижение ключевых ставок (драгоценные металлы защищают от инфляции и девальвации);

ослабление доллара (китайский эксперт Чжан Вэй подчеркивает, что американский доллар "утратил благословение" и не работает);

снижение реальной доходности казначейских облигаций США и других прежде высоконадежных суверенных облигаций и т. д.



- Эксперты обращают внимание на тот важный факт, что многие государства упорно накапливают запасы золота, а



доходы РФ от его продажи впервые превысили доходы от экспорта газа



В апреле-мае 2020 РФ продала 65,4 тонны золота на $3,58 млрд, а "Газпром" получил за газ $2,4 млрд, - отметил Шайхутдинов.



В результате кризиса начали развиваться криптовалюты



2 августа 2020 г. курс Bitcoin впервые с августа 2019 года превысил $12 тыс., но затем снизился до $10,5 тыс. Цена Ethereum впервые с 2018 превысила $400. Токен XRP подорожал на 60% и стоит $0,32. В мире функционируют сотни криптовалютных платформ для торговли цифровыми активами.



- Этими платформами активно интересуются крупные игроки платежного рынка – Visa, PayPal, Western Union и другие. Правительства не склонны доверять криптовалютам, но постепенно формируют законодательную базу для регулирования крипторынка, - отмечает автор.



Также актуализировался



вопрос создания государственных электронных денег с собственной системой верификации, расчетов и клиринга,



позволяющей проводить транзакции, пополнять счета и совершать покупки без помощи основного банковского счета. Это делает цифровую торговлю достаточно удобной и безопасной для государства и рядовых граждан.



- Цифровые валюты могут обойти систему SWIFT, а цифровой юань может бросить вызов и криптовалютам, и доллару.



Эксперты называют цифровой юань "убийцей биткоинов" и "проблемой для доллара"



По данным Finance Magnates, Народный банк Китая заключил партнерство с более чем 20 компаниями для испытаний платежной системы на основе цифрового юаня (DCEP), - подчеркнул автор.



Чуть позже к этой группе присоединился еще ряд крупнейших компаний, включая банки. Участники конвертировали часть своих депозитов в ЦБ в цифровую валюту (CBDC) и определили секторы экономики для ее продвижения.



Что будет из себя представлять цифровая валюта?



В ответ G20 заявила, что входящие в нее 19 стран и ЕС создадут нормативную базу для цифровых платежей. Первые меры вступят в силу в октябре 2020. Cама инициатива будет реализована до саммита в Эр-Рияде в ноябре.



- Американские законодатели также активно обсуждают перспективы развития цифрового доллара. ФРС США предоставила "зеленым" банкам право предоставлять услуги по хранению криптовалюты. 31 июля 2020 Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте. Согласно этому документу,



с 2021 года можно будет проводить сделки с криптовалютами, но запрещается использовать их как платежное средство,



- перечислил он.



Самые странные и смешные криптовалюты в мире



- В новых геополитических и геоэкономических условиях качественно изменятся финтех и банковская сфера. Возрастет и ценность инноваций в финансовой сфере, и цена ошибочных решений. Главные экономические выгоды получат те государства, которые будут создавать собственные финансовые технологии и твердо отстаивать свои национальные интересы в финансовой сфере, - констатирует автор.



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Чем грозит конец нефтяной эры Казахстану? - исследование



Роман Иванов



Доля нефти в мировой энергетике снижается уже не первый год.



Казахстану и другим нефтедобывающим странам пора привыкать к новой реальности, утверждает исследователь Марат Шайхутдинов в работе, опубликованной на официальном сайте международного научного комплекса "Астана". Нефтяная эра заканчивается, и процесс этот начался уже давно. Сокращаются как спрос, так и предложение.



Нефтяные корпорации несут рекордные убытки



Эксперт напомнил, что доля нефти в мировом энергетическом секторе и ранее неуклонно снижалась. В 1994 году она составляла 40%, а в 2019 - 33%. Но именно в 2020 году упал спрос главных потребителей, начались "нефтяные войны", появились отрицательные цены на нефть и так далее.



На рынок углеводородов влияют и геополитические факторы, в том числе:



- торгово-экономические, финансовые, технологические и военные противоречия между США и КНР;

- напряженность в Южно-Китайском море, на ресурсы которого претендует ряд стран;

- обострение конкуренции между великими державами за ресурсы Арктического региона;

- противоречия в геополитическом треугольнике "США – ЕС – РФ" по проблеме завершения строительства "Северного потока – 2";

- судебные иски Украины и Польши против "Газпрома", создание "Люблинского треугольника" (Польша – Литва – Украина) и поставки через Польшу в Беларусь новой американской нефтяной смеси "Белый орел";

- конкуренция глобальных игроков за ресурсы Каспия и Центральной Азии, резко обострившаяся после утверждения "Стратегии США для Центральной Азии на 2019-2025 годы" и начала пандемии COVID-19.



А также многие другие.



В первой половине 2020 г. из-за резкого падения мировых цен на нефть практически все крупнейшие нефтегазовые корпорации мира понесли рекордные убытки.



- 5 августа, на фоне взрыва в Бейруте, цена нефти Brent превысила психологически важную отметку в $46 за баррель и отыграла все потери с 6 марта. Пока не ясно, станут ли эти события началом нового повышательного тренда, так как



из-за угрозы второй волны пандемии появились признаки переизбытка предложения,



- пишет автор.



Опасность в ветряках и электромобилях



Аналитики агентства Fitch прогнозируют среднегодовую цену Brent в $45. К 2022 году до $53, а после 2022 - на уровне $55. Стоимость американской нефти WTI продолжит расти и в среднем будет на $3 дешевле эталона. В 2021 году ее средняя цена составит $42, а в 2022 – $50.



Однако Royal Dutch Shell ожидает низкие цены на нефть и газ в течение 30 лет и прогнозирует $35 за баррель Brent в 2020, $40 – в 2021, и $50 – в 2022.



Валюты развивающихся стран больше не зависят от нефти



Некоторые бывшие и действующие чиновники ОПЕК опасаются, что по нефтяной эре ударят возобновляемые источники энергии и электромобили.



- По данным эксперта "Новой газеты" Максима Авербуха, сегодня



доля автотранспорта в мировом потреблении нефти составляет 44%, но через 15 лет она сократится вдвое,



и ЕС сможет ежегодно экономить на импорте нефти и нефтепродуктов $170 млрд. В 2025 г. все крупнейшие европейские автопроизводители будут иметь полную линейку электромобилей, что соответствует плану ЕС обеспечить "нулевые выбросы" к 2050 году. Китай также планирует к 2025 г. увеличить продажи электромобилей до 25% от общего выпуска. Это значит, что в ближайшие 15-20 лет РФ может потерять часть западного и восточного рынка сбыта нефтепродуктов, - процитировал Шайхутдинов.



Угрожает также введенный Брюсселем сбор на товары с большим углеродным следом, который



ударит не только по нефтегазовым, но и по горнодобывающим и металлургическим корпорациям



Ни спроса, ни предложения



- Сегодня большинство экспертов предпочитают говорить о критическом сокращении мирового спроса на нефть. Однако уже в недалекой перспективе



большие проблемы могут возникнуть не столько с спросом, сколько уже с предложением нефти,



- заявил автор.



Во-первых, кризис перепроизводства привел к заполнению нефтехранилищ и танкеров. Это может привести к замораживанию инвестиций в новые проекты и приостановке текущих проектов.



Во-вторых, по мнению главы сланцевой компании Parsley Energy Мэтта Гэллэхера, пик нефтедобычи пройден. Число действующих горизонтальных буровых установок в США с середины марта сократилось на 75%. По данным компании Rystad Energy, число банкротств в сланцевой индустрии США достигло максимума за последние 4 года.



В-третьих, ведущие западные банки все более неохотно вкладываются в добычу нефти. В числе прочих аргументов банкиры ссылаются на давление экологов. Однако эксперты допускают, что экологи это лишь повод, а



причина в том, что ожидаемые нормы прибыли в будущих нефтегазовых проектах оказались ниже желаемых



В частности, Deutsche Bank AG прекратил финансировать нефтегазовые проекты в Арктике. В рамках новой политики в области углеводородов он не будет вкладываться в добычу нефти и газа с применением технологии гидравлического разрыва пласта в странах, испытывающих дефицит водных ресурсов. К 2025 году банк намерен прекратить операции в угледобывающей промышленности.



British Petroleum также объявила о планах сократить добычу на 40% и прекратить разведку новых месторождений в новых для себя странах. Также компания хочет сократить дивиденды и



потратить десятки миллиардов долларов на активы в новой энергетике



Китайский фактор



В июне 2020 агентство Bloomberg сообщило, что ряд китайских госкомпаний хотят создать группу для совместных закупок нефти. Это позволит им избежать ценовых войн между собой и активно влиять на цены поставщиков.



- По данным экспертов, в период низких цен Китай резко нарастил закупки нефти. В январе-мае 2020 ее поставки в КНР составили 10,39 млн баррелей в сутки (на 5,2% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года). Одновременно увеличивались свободные мощности нефтехранилищ. В первом полугодии 2020 они выросли на 440 млн баррелей. В июле 2020



Китай выбросил на мировой рынок 1 млн баррелей и толкнул цены вниз,



- пишет автор.



Таким образом, Китай создал собственный стабилизационный фонд, закупая по низким ценам и продавая излишки на росте. При этом он инвестирует как в добычу, так и в разведку углеводородов.



В Китае появится суперпокупатель нефти. Чем это грозит мировому рынку?



4 августа 2020 китайские власти сообщили, что в 2019 г. добыча нефти в КНР выросла до 191 млн тонн. Производство газа - на 6,6% по сравнению с 2018 годом, до 150,9 млрд куб. м.



В 2019 Китай вложил в разведку углеводородов $11,76 млрд (на 29% больше, чем в 2018). Новые разведанные запасы нефти выросли на 17,2% - до 1,12 млрд тонн, а разведанные запасы газа снизились на 2,7% - до 809,1 млрд куб. м.



- В целом мировой рынок углеводородов остается чрезвычайно волатильным



как из-за пандемии COVID-19, так и из-за геоэкономических и геополитических факторов,



препятствующих формированию оптимального баланса между спросом и предложением. Сказывается также общемировой тренд на создании низкоуглеродной энергетики, использовании ВИЭ и т. д. Таким образом,



нефтедобывающим государствам необходимо в кратчайшие сроки разработать стратегию адаптации к новым реалиям,



когда наличие природных ресурсов уже не будет гарантией безбедного существования, - резюмировал Шайхутдинов. Источник - 365info.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598884380

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