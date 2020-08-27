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"Президент" от кастрюли Тихановская: "Я - лидер большинства!" Белка с тараканами
18:36 31.08.2020

27 августа 2020 г.
Петер Тиде и Кристиан Шпрайц | Bild
Светлана Тихановская: "Я - лидер большинства!"
"Она - победительница диктатора, домохозяйка, которая победила на выборах последнего диктатора Европы Александра Лукашенко", - пишет немецкий таблоид Bild. Со Светланой Тихановской встретились в Вильнюсе журналисты издания Петер Тиде и Кристиан Шпрайц.

"Я - избранный народом президент. Вы знаете официальные фальсифицированные данные. Поэтому сама я не могу называть себя так официально. То есть я женщина, за которую проголосовали люди", - сказала собеседница издания.

"Я хочу вести свою страну в свободное и безопасное будущее - это главная цель, - подчеркнула Тихановская. - В первую очередь наши граждане хотят, чтобы государство и люди, стоящие у власти, уважали их и воспринимали всерьез, они хотят чувствовать себя в безопасности - с этим президентом это невозможно. Мы жили в страхе больше 20 лет, теперь с наших людей хватит. Главное послание людей в адрес Лукашенко: "Уходи!".

"Наш народ не производит у меня впечатления, что он сдастся. Лукашенко должен понять, что люди не уйдут, что белорусский народ будет бороться за победу. У нас будут новые выборы", - уверена Тихановская. По ее словам, она не будет выдвигать свою кандидатуру на новых выборах. Что касается ее мужа, то "это зависит от него. Он же больше двух месяцев находится в тюрьме. Но так как он был тем, кто положил начало, с кого все это началось, то у него, вероятно, есть право выдвинуть свою кандидатуру. Я исхожу из того, что он будет участвовать", - сообщила собеседница издания.

"Я не лидер оппозиции, я - лидер большинства! - подчеркнула Тихановская. - Мы больше не являемся оппозицией. (...)И, будучи лидером, я несу ответственность за то, чтобы отсюда делать все для изменения ситуации в Белоруссии".

Отвечая на вопрос журналистов о том, испытывает ли она страх перед Москвой и Владимиром Путиным, Тихановская отметила: "Я не могу сказать, что я испытываю страх. Мы соседи, мы разговариваем на одном и том же языке, ведем торговлю друг с другом. Единственное, чего я желаю: уважайте наш суверенитет как государства. Речь идет о том, что у народа есть право самостоятельно определять своего президента. Это наши внутренние дела".

"Мы обеспокоены, но это не страх", - прокомментировала она возможное вмешательство Кремля.

"Нашим людям он [Лукашенко] надоел, они устали от него. Они не в состоянии забыть и простить то, что он сделал, какое зло им причинили. Они больше не будут признавать его и его власть. (...) Мы ожидаем, что скоро все это закончится, что мы проведем новые, свободные и честные выборы. Но мы не знаем, что в голове у этого человека. Наши демонстранты абсолютно мирные, мы не хотим войны в нашей стране. Но Лукашенко, кажется, хочет провоцировать людей, чтобы протестующие стали агрессивнее. Но этого не произойдет, мы не такие. Наше оружие - это любовь", - указала Тихановская.

"Я скучаю по своей стране, я с удовольствием находилась бы сейчас там. Но ни мои дети, ни я не будут там в безопасности. Как только я пойму, что там безопасно, я вернусь. Надеюсь, это произойдет скоро, - поделилась собеседница издания. - (...) Наши власти действуют, как обычно: они угрожают людям. Конечно, это опасно. Мне приходится заботиться о своей безопасности. Но мы должны преодолеть наш страх, мы должны переступить через него, двигаться вперед и продолжать наше дело".

"(...) Нас поддерживали белорусы из-за границы, из Западной Европы, которые поняли, что здесь происходит и что возможно. Мы никогда не получали никакой финансовой помощи и тому подобного от какой-либо европейской страны, не получаем и сейчас. Сейчас есть несколько инициативных групп, которые пытаются помочь людям в стране. Бастующим или тем, кто был в тюрьме и подвергался жестокому обращению. Все это в руках добровольцев - не в наших руках и не в руках других правительств", - указала Тихановская.

"Обычно революцией занимаются мужчины. А роль женщины у нас состоит в том, чтобы быть на стороне мужчин. Но в этой предвыборной борьбе нам, женщинам, пришлось занять место наших мужчин. И все женщины поняли: мы должны быть на стороне мужчин и уметь постоять за них - со свойственным нам дружелюбием", - пояснила собеседница издания.

Отвечая на вопрос о том, что она сделала бы, если бы на 3 минуты оказалась в одной комнате с Лукашенко, Тихановская сказала: "Я не люблю вопросы о господине Лукашенко и обо мне, потому что мне как обычному человеку есть что сказать ему - но мне как национальному лидеру нужно быть политкорректной...". Оказавшись в такой же ситуации с Владимиром Путиным, Тихановская, по ее собственным словам, сказала бы ему: "Пожалуйста, уважайте независимость белорусского народа". Ангеле Меркель она сказала бы следующее: "Вы такая сильная и влиятельная женщина и Вы понимаете восстание наших людей за демократию и нашу борьбу за наши права. Поэтому, если вы можете, помогите заставить наших правителей вступить в диалог с белорусским народом".

Говоря о том, решила бы она еще раз участвовать в президентских выборах вместо своего мужа, Тихановская отметила: "Это было очень напряженное время, и оно все еще является таковым. Но это большое дело для нашего народа, оно имеет историческое значение. Было очень сложно, и я была бы не в состоянии пережить это снова. Но я поступила правильно и сделала все от меня зависящее".

Источник: Bild

Источник - Инопресса
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