 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.09.2020
00:31  Страны бывшего СССР создают новый консультативный альянс – без России. Афганистан превращают в часть ЦентрАзии, - "НГ"
00:28  Талибы проверяют терпение Пентагона ракетными ударами, - И.Субботин
00:04  Вот и Абэ ушел. Путин не успел сбагрить лишние острова настырным соседям
00:01  "Большое яблоко" становится маленьким огрызком. Жители Нью-Йорка покидают свои дома, боясь новой вспышки коронавируса
Понедельник, 31.08.2020
22:00  Папуасы просятся в православие. Перекрестил - и съел...
21:33  В Минске изловили еще одну членку "Демо-правительства" Власову (какая "говорящая" фамилия)
21:11  МЕККА (статья из энциклопедического справочника "Города Арабского Востока"), - П.Густерин

18:36  "Президент" от кастрюли Тихановская: "Я - лидер большинства!" Белка с тараканами
17:33  Чем грозит конец нефтяной эры Казахстану? - М.Шайхутдинов
17:11  Шведские экстремисты сожгли копии Корана, чем спровоцировали уличные беспорядки
17:05  Борьба за отжившие идеалы. Уличные протесты как язык современной демократии, - А.Магун
16:56  Трамп и Байден. Две стороны одной… гегемонии, - С.Кожемякин
16:54  Папский район Узбекистана: произвол властей едва не привел к социальному взрыву
16:43  ТаджКабмин: Господина Иброхима понизили из вице-премьеров в министра транспорта
16:38  Рахмон сменил послов Таджикистана в Китае (стал Саидзода), Египте (Косими) и Саудовской Аравии (Карими)
16:33  Умер 13-й (в 2012-17 гг.) Президент Индии Парнаб Мукерджи
15:59  "Мы отменили напасть под названием „прописка". У каждого есть право жить в столице", - Ш.Мирзиеев. Что он жует?
15:52  Помощник Путина Орешкин заявил об "историческом взлете рос-экономики". Что они курят?
15:48  Партия Зеленского выдвигает в мэры Одессы бывшего КВНщика Филимона. Что они пьют?
15:45  Меркель лично наградит 3 полицаев, спасших Бундестаг от взятия толпой протестующих 29/08
15:39  Как СССР стал великой танковой державой, - Тимур Шерзад
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Большое яблоко" становится маленьким огрызком. Жители Нью-Йорка покидают свои дома, боясь новой вспышки коронавируса
00:01 01.09.2020

Жители Нью-Йорка (население – 8,3 млн человек) скупают дома в пригородах Лонг-Айленда и Вестчестера, а также Нью-Джерси, сообщает The New York Times.

Высокий спрос на загородные дома наблюдают здесь впервые за двадцать лет, в течение которых люди переезжали в Нью-Йорк на фоне падения преступности, сообщает газета со ссылкой на официальных лиц, агентов по недвижимости и жителей мегаполиса.

По сообщению газеты, в июле в пригородах Нью-Йорка продажи домов выросли на 44%.

Нью-Йорк сильнее всех пострадал от коронавируса из всех крупных городских центров США. Здесь от новой болезни умерли более 32 тысяч человек. В течение нескольких недель город находился в режиме строгой изоляции, и многим семьям было тесно в квартирах.

Брокеры по недвижимости в пригородах заявили, что жители Нью-Йорка обеспокоены риском заражения в многолюдных районах и ищут дома с офисными помещениями и дворами для своих детей.

Соединенные Штаты лидируют по количеству зараженных коронавирусом в мире. Число подтвержденных случаев на 31 августа превысило 6 миллионов.

Вирус продолжает распространяться, однако штаты делают осторожные шаги в возвращении к нормальной жизни, открываются школы.

Общее число погибших от COVID-19 в США приближается к 200 000. Ежедневное количество смертей в августе более чем вдвое превысило средний показатель на начало июля.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598907660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева
- Кадровые перестановки
- О ситуации на финансовом рынке
- Крымбек Кушербаев принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
- Касательно ситуации вокруг АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан"
- Казахстан и США обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму
- МОН приостановил действие лицензии некоторых вузов
- Репрессии, пытки и гибель в застенках
- Китай показал, кто в море хозяин
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  