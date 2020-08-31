"Большое яблоко" становится маленьким огрызком. Жители Нью-Йорка покидают свои дома, боясь новой вспышки коронавируса

00:01 01.09.2020

Жители Нью-Йорка (население – 8,3 млн человек) скупают дома в пригородах Лонг-Айленда и Вестчестера, а также Нью-Джерси, сообщает The New York Times.



Высокий спрос на загородные дома наблюдают здесь впервые за двадцать лет, в течение которых люди переезжали в Нью-Йорк на фоне падения преступности, сообщает газета со ссылкой на официальных лиц, агентов по недвижимости и жителей мегаполиса.



По сообщению газеты, в июле в пригородах Нью-Йорка продажи домов выросли на 44%.



Нью-Йорк сильнее всех пострадал от коронавируса из всех крупных городских центров США. Здесь от новой болезни умерли более 32 тысяч человек. В течение нескольких недель город находился в режиме строгой изоляции, и многим семьям было тесно в квартирах.



Брокеры по недвижимости в пригородах заявили, что жители Нью-Йорка обеспокоены риском заражения в многолюдных районах и ищут дома с офисными помещениями и дворами для своих детей.



Соединенные Штаты лидируют по количеству зараженных коронавирусом в мире. Число подтвержденных случаев на 31 августа превысило 6 миллионов.



Вирус продолжает распространяться, однако штаты делают осторожные шаги в возвращении к нормальной жизни, открываются школы.



Общее число погибших от COVID-19 в США приближается к 200 000. Ежедневное количество смертей в августе более чем вдвое превысило средний показатель на начало июля.