Вот и Абэ ушел. Путин не успел сбагрить лишние острова настырным соседям

00:04 01.09.2020 Япония закрывает окно в Россию

Токио и Москва подвели итоги несостоявшейся перезагрузки



Уходящий премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается "большой личный вклад" Синдзо Абэ в развитие двустороннего сотрудничества. В свою очередь, в Токио делают акцент на "важности разрешить вопросы вокруг территорий, которые до сих пор не закрыты". Разговор двух лидеров подвел черту под самой серьезной попыткой Токио заключить мирный договор с Россией и решить проблему принадлежности Южных Курил. Синдзо Абэ, считавший завершение спора с Россией делом своей жизни, был одним из немногих японских лидеров, сделавших ставку на сближение с Москвой. После его ухода окно возможностей для подписания мирного договора между РФ и Японией закрывается на неопределенный срок.



Разговор Синдзо Абэ с Владимиром Путиным, состоявшийся в понедельник по инициативе российской стороны, продолжил серию контактов уходящего японского премьера с мировыми лидерами, в ходе которых политический долгожитель Токио подводит итоги своего восьмилетнего правления (о причинах, побудивших Синдзо Абэ объявить об уходе в отставку, см. "Ъ" от 29 августа).



Чем известен Синдзо Абэ

Читать далее



До беседы с Владимиром Путиным Синдзо Абэ переговорил с американским президентом Дональдом Трампом. Глава Белого дома назвал господина Абэ "своим другом" и "величайшим премьер-министром в истории Японии, при котором отношения с США стали лучше, чем когда-либо ранее".



Заявление пресс-службы Кремля оказалось более сдержанным. В нем ничего не говорится о личной дружбе Владимира Путина и Синдзо Абэ, которые в течение восьми лет встречались 26 раз, и не упоминается проблема так и не подписанного мирного договора между Москвой и Токио. "С обеих сторон подчеркнута важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона",- говорится в заявлении пресс-службы Кремля, отмечающей "большой личный вклад" Синдзо Абэ в развитие двустороннего сотрудничества.



В свою очередь, ведущие японские СМИ сообщают о том, что в своей прощальной беседе с российским президентом Синдзо Абэ призвал продолжить переговоры по заключению мирного договора с Москвой.



Важно разрешить вопросы вокруг территорий, которые до сих пор не закрыты. Я надеюсь, что активные переговоры об этом продолжатся и в будущем",- приводит слова Синдзо Абэ телеканал NHK.



Напомним, что обсуждение болезненной для него темы отношений с Россией стало одним из самых драматичных моментов итоговой пресс-конференции Синдзо Абэ, состоявшейся в прошлую пятницу в Токио, после объявления о его предстоящей отставке по состоянию здоровья. "Для политика самое важное - демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев",- заявил Синдзо Абэ, неожиданно сделав упор не на своих достижениях, а на неудачах.



В числе трех главным незавершенных дел он назвал нерешенную проблему возвращения на родину японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами, подписание мирного договора с Россией и изменение конституции страны. "То, что я ухожу, не закончив эти дела, разрывает мое сердце. Мы давали обещания по этим вопросам не только на уровне правительства, но и на уровне партии, и я рассчитываю, что при новом правительстве по этим направлениям будет вестись активная работа",- заявил Синдзо Абэ, который уже в середине сентября должен будет передать власть своему преемнику из правящей Либерально-демократической партии (его имя пока неизвестно).



Алексей Токарев о том, почему и новому японскому премьеру тоже не отдадут Южные Курилы

Алексей Токарев о том, почему и новому японскому премьеру тоже не отдадут Южные Курилы

Несостоявшаяся перезагрузка отношений с Москвой стала весьма неожиданной для Токио, учитывая, что приход к власти Синдзо Абэ в 2012 году породил резкий всплеск ожиданий, что он сумеет завершить дело своего отца Синтаро Абэ. Абэ-старший возглавлял МИД Японии с 1982 по 1986 год, когда в СССР началась перестройка и в Москве впервые зазвучали голоса о необходимости новых отношений с Японией. Михаил Горбачев стал первым советским лидером, в ходе визита в Токио в 1991 году признавшим наличие территориальной проблемы с Японией. В японской столице одним из его собеседников оказался прикованный к инвалидному креслу Абэ-старший, призвавший найти решение проблемы "северных территорий".



Не скрывая, что решение вопроса о мирном договоре с Россией и принадлежности Южных Курил он считает делом своей жизни, Синдзо Абэ демонстрировал непривычную для японских лидеров активность на российском направлении. В ходе визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года стороны договорились начать консультации по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.



А спустя еще два года, на встрече с Владимиром Путиным в Сингапуре в ноябре 2018-го, Москва и Токио, казалось, сделали еще один шаг к мирному договору, согласившись активизировать переговоры о его подписании на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года, которая позволила восстановить дипотношения двух стран. Напомним, что в декларации 1956 года Москва выразила готовность передать Токио два из четырех островов (Шикотан и Хабомаи) при условии, что их фактический переход под контроль Токио произойдет после заключения мирного договора.



Десять крупнейших спорных островов

Читать далее



Однако во время подготовки планировавшегося на январь 2019-го, но так и не состоявшегося нового визита в Токио Владимира Путина, в отношениях Москвы и Токио произошел внезапный откат. Российская сторона обвинила Токио в грубом искажении сути договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе декларации 1956 года. В Москве предупредили, что в Токио явно торопят события, заявляя, что именно в 2019 году наступит "поворотный момент" в вопросе о мирном договоре.



После этого темп в переговорах по мирному договору был потерян, и ситуацию не изменила встреча двух лидеров, прошедшая прошлым летом на полях саммита G20 в Осаке.

Между тем, неудача Синдзо Абэ, сделавшего стратегическую ставку на сближение с Москвой, означает: кто бы ни стал его преемником, окно возможностей для подписания мирного договора между РФ и Японией закрывается надолго.



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598907840

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева

- Кадровые перестановки

- О ситуации на финансовом рынке

- Крымбек Кушербаев принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню закрытия Семипалатинского полигона

- Касательно ситуации вокруг АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан"

- Казахстан и США обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму

- МОН приостановил действие лицензии некоторых вузов

- Репрессии, пытки и гибель в застенках

- Китай показал, кто в море хозяин

