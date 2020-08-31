Талибы проверяют терпение Пентагона ракетными ударами, - И.Субботин

00:28 01.09.2020

Установлено авторство атак на иностранные базы в афганской провинции Гильменд



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

31 авг. 2020



В Афганистане до сих остаются около 8 тысяч американских военнослужащих. Фото с сайта www.army.mil

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) за последние недели несколько раз нарушало условия подписанного в феврале мирного соглашения с США. Высокопоставленные источники газеты New York Times в Пентагоне сообщили, что недавние ракетные атаки на военные базы иностранной коалиции в афганской провинции Гильменд – дело рук этой группировки. Это ставит вопрос не только о ее договороспособности, но и о желании военных кругов в США скомпрометировать соглашение, которое администрация президента Дональда Трампа хочет преподнести как свою безусловную дипломатическую победу.



Объектами обстрелов этим летом становились две военные базы в Гильменде, где находились силы коалиции. Это Кэмп-Бастион, который используется как американскими, так и афганскими военнослужащими, а также Кэмп-Дуайер, находящийся по соседству. Источники New York Times в американском оборонном ведомстве заявили, что "авторство" обстрелов принадлежит движению "Талибан". Предполагается, что мирное соглашение попыталась таким образом сорвать одна из фракций группировки, которая выступает против любых сделок с американцами. Впрочем, один из собеседников издания среди полевых командиров отверг причастность своих соратников к нападениям, однако уверил, что талибы проведут собственное расследование на этот счет.



Значительная часть Гильменда находится под контролем боевиков. Присутствие афганских сил безопасности ограничено административным центром провинции – городом Лашкаргах – и некоторыми населенными пунктами в сельской местности.



О нарушениях мирного соглашения, подписанного в Катаре 29 февраля этого года, талибы и американские официальные лица информируют в частном порядке – через специальные каналы обратной связи. В соответствии с договоренностями боевики не должны наносить удары по контингенту иностранной коалиции. Договор парадоксальным образом не охватывает только случаи атак на войска афганских сил безопасности. Другим не менее важным пунктом соглашения является необходимость разорвать все связи с группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), члены которой, как считают США, ранее получали защиту у талибов. По оценкам критиков катарского соглашения, сторонники "Аль-Каиды" до сих пор контактируют с "Талибаном" и даже ведут с ним общие дела.



В Афганистане все еще находится около 8 тыс. американских военнослужащих. Осенью их численность планируется сократить до 4,5 тыс. человек. Как следует из заявлений Белого дома, процесс идет ускоренными темпами – к началу выборов в США. Камнем преткновения пока что остается вопрос обмена пленными между талибами и официальным Кабулом. После выдачи Кабулом последней группы заключенных боевиков должен начаться прямой диалог. Кабульская администрация, а также ряд западных участников иностранной коалиции тем не менее не хотят выпускать последних кандидатов на освобождение, на которых настаивает "Талибан": в списке много людей, которые имеют отношение к особо тяжким преступлениям.



Накануне издание Washington Post вышло с материалом, в котором говорится, что как минимум трое талибов, которые причастны к убийству американских военнослужащих, находятся в группе тех, кого хотел бы освободить "Талибан". Об этом изданию сообщил афганский правительственный чиновник и работающий в Кабуле дипломат. Как отмечает газета, публично администрация Трампа не выражает прямого протеста против требования выпустить на волю этих людей. Участники переговоров с талибами рассказали изданию, что изучают другие варианты с освобождением этих пленных – включая помещение их под домашний арест. Вопрос только в том, какую реакцию вызовет подобное решение.



Один из афганских чиновников на условиях анонимности уже заявил изданию Washington Post, что "удивлен" той безусловной поддержкой, которую оказывает администрация Трампа процессу освобождения заключенных боевиков, причастных к убийству бойцов международной коалиции, в то время как даже союзники США выразили скепсис насчет целесообразности такой уступки. Но он отметил: в кабульской администрации понимают, что политика США в Афганистане продиктована на сегодняшний момент желанием Трампа выполнить предвыборное обещание и закончить военную кампанию в республике. "Мы понимаем важность выборов, однако наш единственный вопрос: какой ценой это будет сделано?" – цитирует Washington Post своего собеседника.



О пробелах сделки с талибами предупреждала и специальная мониторинговая группа ООН, по данным которой внутри "Талибана" оформилась целая фракция боевиков, которые выступают за срыв договоренностей с США и продолжение вооруженного противостояния на территории Исламской Республики. Согласно этим оценкам, идея дипломатического урегулирования не поддерживается главным образом низшим звеном боевиков, которое теоретически может быть ответственно за продолжение атак на иностранные военные объекты. Тем не менее у появившихся в американской прессе сообщений есть и другое объяснение: в Пентагоне слишком велика концентрация тех, кто не одобряет сделку с боевиками.